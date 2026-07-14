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Машины стали бесполезным грузом: дефицит на АЗС в России обвалил спрос на бензиновые авто

Авто

Дефицит топлива на российских заправках спровоцировал падение спроса на новые автомобили. Покупатели начали отказываться от бензиновых моделей в пользу дизельных и электрических версий, а часть клиентов вовсе отложила покупку до стабилизации ситуации на АЗС.

Подписание договора купли-продажи автомобиля в автосалоне
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Подписание договора купли-продажи автомобиля в автосалоне

Динамика падения продаж

Рынок новых автомобилей демонстрирует заметное снижение активности. По данным "Автостата", за неделю с 6 по 12 июля 2026 года в России продали 25,9 тыс. машин, что на 16% меньше показателей предыдущей недели.

Автодилеры фиксируют отток клиентов. Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин отмечает, что посещаемость салонов упала на 20-30% относительно прошлого месяца и на 15-20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Традиционный летний спад в этот раз усилился внешними факторами.

"Текущая нестабильность с поставками бензина меняет потребительское поведение. Люди опасаются покупать машину, которая может стать бесполезной из-за отсутствия топлива, или ищут альтернативы в виде электромобилей и дизеля. Пока ситуация на АЗС не нормализуется, спрос на традиционные бензиновые авто будет оставаться под давлением", — объяснил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Причины топливного дефицита

Вице-премьер Александр Новак связал нехватку горючего с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Несмотря на это, правительство утверждает, что производственных мощностей страны достаточно для внутреннего потребления, а экспортные операции продолжаются.

Для борьбы с дефицитом власти ввели временный запрет на вывоз бензина и дизельного топлива за пределы России. Эта мера должна перенаправить потоки горючего на внутренний рынок и заполнить резервуары АЗС.

Прогнозы по восстановлению рынка

По мнению главы "Автостата" Сергея Целикова, влияние топливного кризиса на авторынок сохранится во втором полугодии 2026 года. Срок восстановления продаж напрямую зависит от того, как быстро будет устранена нестабильность с поставками бензина.

Относительно сроков стабилизации высказывался первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его оценке, наиболее острая фаза кризиса может завершиться к сентябрю.

Показатель Значение/Статус
Продажи за неделю (6-12 июля) 25,9 тыс. шт. (-16% к прошлой неделе)
Снижение трафика в салонах до 30% (к прошлому месяцу)
Меры правительства Запрет на экспорт бензина и дизеля
Прогноз выхода из острой фазы Сентябрь 2026 года

Ответы на популярные вопросы

Почему покупатели переходят на электромобили и дизель?

Это защитная реакция на дефицит конкретного вида топлива. Когда доступность бензина становится нестабильной, потребители ищут альтернативные источники энергии, чтобы избежать простоя транспорта.

Когда рынок новых авто вернется к прежним показателям?

Восстановление продаж напрямую привязано к ситуации на нефтеперерабатывающих заводах и АЗС. Если прогнозы о завершении острой фазы к сентябрю подтвердятся, спрос начнет расти вслед за стабилизацией цен и наличия топлива.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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