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Сбылись худшие опасения покупателей: сроки ввоза машин из Азии в Россию выросли вдвое

Авто

Сроки доставки импортных автомобилей в Россию увеличились в два раза: если раньше машины из Азии доходили до дилеров за 3-4 недели, то теперь этот период растянулся до полутора месяцев. Задержки вызваны перегрузкой пограничных переходов, дефицитом топлива для автовозов и новыми экспортными правилами Китая, что делает "быстрые" заказы автомобилей практически невозможными.

Китайские кроссоверы
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Китайские кроссоверы

Логистический коллапс и очереди

Основной удар пришелся на транспортную инфраструктуру. За первую половину 2026 года объем импорта новых легковых авто вырос на 25%, а машин с пробегом — на 13%. Резкий скачок объемов привел к заторам на границах, особенно на переходе с Казахстаном, где ожидание в очереди может занимать от трех до четырех недель.

Ситуацию осложняет нехватка дизельного топлива, пишет "За рулем". Из-за этого автовозы теряют в суточной продуктивности, проезжая на 100-200 километров меньше обычного. Это делает графики движения непредсказуемыми. Стоимость перевозки по ряду направлений уже выросла на 15-30%, однако дилеры пока не переносят эти издержки в конечную стоимость автомобилей, используя имеющиеся складские запасы для сглаживания цен.

"Рост сроков доставки напрямую связан с дисбалансом между увеличившимся потоком машин и пропускной способностью пограничных пунктов. Текущая модель поставок "точно в срок" больше не работает, так как любые сбои в логистике теперь имеют накопительный эффект. Покупателям стоит учитывать, что доставка автомобиля под заказ теперь будет занимать значительно больше времени, чем год назад", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Новые правила экспорта из Китая

С 1 января 2026 года изменился сам механизм закупок в КНР. Новые правила обязывают экспортера либо владеть автомобилем в течение полугода перед продажей, либо иметь специальное разрешение завода-изготовителя. Это исключило возможность спонтанных закупок и быстрого оборота машин.

Теперь поставщики переходят на долгосрочные контракты с жестким планированием. Дополнительные сложности возникли с ввозом электромобилей и гибридов: из-за жестких требований к декларированию аккумуляторных батарей процесс растаможки таких машин занимает больше времени, чем у традиционных бензиновых версий.

На фоне логистических проблем изменилась и география поставок. Китай сохраняет доминирующее положение, обеспечивая 70% импорта новых авто. При этом роль Кореи как поставщика заметно снизилась.

Киргизия стала основным транзитным узлом, увеличив объем поставок почти в три раза за год. В сегменте подержанных машин лидером остается Япония, но стремительно растет доля китайского "секонд-хенда" — его ввоз увеличился в 2,5 раза.

Показатель / Регион Текущая ситуация
Доля новых авто из Китая 70% всего импорта
Транзит через Киргизию Рост почти в 3 раза за год
Импорт б/у авто из Китая Рост в 2,5 раза
Срок доставки из Азии До 1,5 месяцев (против 3-4 недель)

Ответы на популярные вопросы

Вырастут ли цены на автомобили из-за удорожания логистики?

На данный момент дилеры пытаются скомпенсировать рост затрат на перевозку (15-30%) за счет складских запасов, чтобы не поднимать розничные цены.

Почему доставка электромобилей занимает больше времени?

Это связано с более сложным и строгим процессом декларирования тяговых батарей при таможенном оформлении.

Можно ли сейчас быстро заказать машину из Китая?

Нет, новые правила владения автомобилем (полгода) или необходимость получения разрешения завода исключили возможность оперативных, спонтанных закупок.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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