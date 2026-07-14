Сбылись худшие опасения покупателей: сроки ввоза машин из Азии в Россию выросли вдвое

Сроки доставки импортных автомобилей в Россию увеличились в два раза: если раньше машины из Азии доходили до дилеров за 3-4 недели, то теперь этот период растянулся до полутора месяцев. Задержки вызваны перегрузкой пограничных переходов, дефицитом топлива для автовозов и новыми экспортными правилами Китая, что делает "быстрые" заказы автомобилей практически невозможными.
Основной удар пришелся на транспортную инфраструктуру. За первую половину 2026 года объем импорта новых легковых авто вырос на 25%, а машин с пробегом — на 13%. Резкий скачок объемов привел к заторам на границах, особенно на переходе с Казахстаном, где ожидание в очереди может занимать от трех до четырех недель.
Ситуацию осложняет нехватка дизельного топлива, пишет "За рулем". Из-за этого автовозы теряют в суточной продуктивности, проезжая на 100-200 километров меньше обычного. Это делает графики движения непредсказуемыми. Стоимость перевозки по ряду направлений уже выросла на 15-30%, однако дилеры пока не переносят эти издержки в конечную стоимость автомобилей, используя имеющиеся складские запасы для сглаживания цен.
"Рост сроков доставки напрямую связан с дисбалансом между увеличившимся потоком машин и пропускной способностью пограничных пунктов. Текущая модель поставок "точно в срок" больше не работает, так как любые сбои в логистике теперь имеют накопительный эффект. Покупателям стоит учитывать, что доставка автомобиля под заказ теперь будет занимать значительно больше времени, чем год назад", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
С 1 января 2026 года изменился сам механизм закупок в КНР. Новые правила обязывают экспортера либо владеть автомобилем в течение полугода перед продажей, либо иметь специальное разрешение завода-изготовителя. Это исключило возможность спонтанных закупок и быстрого оборота машин.
Теперь поставщики переходят на долгосрочные контракты с жестким планированием. Дополнительные сложности возникли с ввозом электромобилей и гибридов: из-за жестких требований к декларированию аккумуляторных батарей процесс растаможки таких машин занимает больше времени, чем у традиционных бензиновых версий.
На фоне логистических проблем изменилась и география поставок. Китай сохраняет доминирующее положение, обеспечивая 70% импорта новых авто. При этом роль Кореи как поставщика заметно снизилась.
Киргизия стала основным транзитным узлом, увеличив объем поставок почти в три раза за год. В сегменте подержанных машин лидером остается Япония, но стремительно растет доля китайского "секонд-хенда" — его ввоз увеличился в 2,5 раза.
|Показатель / Регион
|Текущая ситуация
|Доля новых авто из Китая
|70% всего импорта
|Транзит через Киргизию
|Рост почти в 3 раза за год
|Импорт б/у авто из Китая
|Рост в 2,5 раза
|Срок доставки из Азии
|До 1,5 месяцев (против 3-4 недель)
На данный момент дилеры пытаются скомпенсировать рост затрат на перевозку (15-30%) за счет складских запасов, чтобы не поднимать розничные цены.
Это связано с более сложным и строгим процессом декларирования тяговых батарей при таможенном оформлении.
Нет, новые правила владения автомобилем (полгода) или необходимость получения разрешения завода исключили возможность оперативных, спонтанных закупок.
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