Цена игнорирования знаков: как в Москве наказывают злостных неплательщиков штрафов

Неоплаченные штрафы за неправильную парковку в Москве могут привести к аресту автомобиля. В июне 2026 года сотрудники МАДИ и судебные приставы в ходе совместных рейдов изъяли три машины, владельцы которых систематически нарушали правила стоянки и игнорировали требования по оплате взысканий.
Инспекторы зафиксировали случаи парковки в зонах действия запрещающих знаков. Выяснилось, что автовладельцы не погасили задолженность в установленный законом 60-дневный срок. Суммарный долг перед бюджетом по трем выявленным случаям составил 380 тыс. рублей.
"Арест транспортного средства — это крайняя мера, которая применяется при систематическом уклонении от уплаты административных штрафов. Для автомобилиста это оборачивается не только потерей доступа к машине, но и дополнительными расходами на оплату услуг спецэвакуатора и хранения автомобиля на штрафстоянке", — объяснил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что парковка под запрещающими знаками влечет наложение штрафа. В случае его неуплаты в законный срок правоохранительные органы и приставы вправе применить принудительные меры, включая блокировку автомобиля.
Чтобы избежать ареста машины, водителям рекомендуется регулярно контролировать состояние своего счета в государственных сервисах. Актуальный список задолженностей доступен на портале mos.ru в разделе "Проверка и оплата штрафов".
|Параметр
|Условие / Факт
|Срок оплаты штрафа
|60 дней
|Основание для ареста авто
|Систематические нарушения и неуплата штрафов
|Инструмент проверки
|Портал mos. ru
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