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Цена игнорирования знаков: как в Москве наказывают злостных неплательщиков штрафов

Авто

Неоплаченные штрафы за неправильную парковку в Москве могут привести к аресту автомобиля. В июне 2026 года сотрудники МАДИ и судебные приставы в ходе совместных рейдов изъяли три машины, владельцы которых систематически нарушали правила стоянки и игнорировали требования по оплате взысканий.

Штраф
Фото: Designed by Freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Штраф

Инспекторы зафиксировали случаи парковки в зонах действия запрещающих знаков. Выяснилось, что автовладельцы не погасили задолженность в установленный законом 60-дневный срок. Суммарный долг перед бюджетом по трем выявленным случаям составил 380 тыс. рублей.

"Арест транспортного средства — это крайняя мера, которая применяется при систематическом уклонении от уплаты административных штрафов. Для автомобилиста это оборачивается не только потерей доступа к машине, но и дополнительными расходами на оплату услуг спецэвакуатора и хранения автомобиля на штрафстоянке", — объяснил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Риски и последствия для водителей

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что парковка под запрещающими знаками влечет наложение штрафа. В случае его неуплаты в законный срок правоохранительные органы и приставы вправе применить принудительные меры, включая блокировку автомобиля.

Чтобы избежать ареста машины, водителям рекомендуется регулярно контролировать состояние своего счета в государственных сервисах. Актуальный список задолженностей доступен на портале mos.ru в разделе "Проверка и оплата штрафов".

Параметр Условие / Факт
Срок оплаты штрафа 60 дней
Основание для ареста авто Систематические нарушения и неуплата штрафов
Инструмент проверки Портал mos. ru
Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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