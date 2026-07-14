800 метров "в отключке": исследование показало, как экраны отвлекают водителей

Переход на сенсорное управление в автомобилях может существенно снизить безопасность движения, увеличивая дистанцию, которую водитель проезжает с отвлеченным вниманием. Исследование шведского издания Vi Bilagare показало, что время на поиск нужной функции в меню напрямую зависит от эргономики интерфейса, а не только от наличия физических кнопок.
Журналисты выбрали 11 современных автомобилей для проверки того, как системы мультимедиа влияют на концентрацию водителя. Тесты проходили на прямой дороге при стабильной скорости 110 км/ч. Пилоты выполняли стандартный набор действий: корректировали температуру климат-контроля, активировали обогрев сидений и стекол, меняли радиостанции, сбрасывали одометр и настраивали яркость приборов.
Критерием оценки стал "дистанционный след" — количество метров, которые автомобиль проезжал с момента начала поиска функции до фактического завершения действия. Чем большее расстояние преодолел автомобиль, тем дольше водитель не смотрел на дорогу.
Результаты опровергают теорию о том, что физические кнопки всегда лучше сенсоров, однако подтверждают риски избыточной цифровизации. Модели с традиционными органами управления оказались более предсказуемыми, но разброс данных между разными брендами оказался значительным.
|Модель автомобиля
|Дистанция отвлечения (метров)
|Volvo XC60 (кнопки)
|485
|Skoda Kodiaq (кнопки)
|542
|Tesla Model Y (сенсоры)
|608
|Mercedes-Benz CLA
|1116
|Mazda CX-60
|1137
Наихудшие показатели продемонстрировали Mazda CX-60 и Mercedes-Benz CLA — водители в этих машинах проезжали более километра, пытаясь справиться с интерфейсом. Для сравнения, Tesla Model Y, лишенная физических клавиш, оказалась безопаснее многих конкурентов, хотя и уступила Volvo XC60.
Авторы исследования отмечают, что проблема заключается не в самом способе ввода данных, а в архитектуре меню и логике расположения функций. Однако общая тенденция развития автомобильного ПО вызывает опасения: современные системы становятся все менее интуитивными.
"Сравнение с данными 2022 года показывает, что медианный показатель времени отвлечения водителя вырос. Это означает, что производители усложняют иерархию меню, заставляя пользователя совершать больше действий для простых задач. В условиях высокой скорости это напрямую увеличивает риск ДТП, так как водитель дольше теряет визуальный контроль над дорогой", — подчеркнул автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
Практический вывод для автомобилистов заключается в необходимости настройки всех основных функций (температура, радио, навигация) до начала движения. В машинах с глубоким сенсорным меню попытка изменить настройки на трассе может привести к потере контроля над ситуацией на участке дороги длиной более тысячи метров.
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