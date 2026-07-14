800 метров "в отключке": исследование показало, как экраны отвлекают водителей

Переход на сенсорное управление в автомобилях может существенно снизить безопасность движения, увеличивая дистанцию, которую водитель проезжает с отвлеченным вниманием. Исследование шведского издания Vi Bilagare показало, что время на поиск нужной функции в меню напрямую зависит от эргономики интерфейса, а не только от наличия физических кнопок.

Фото: Tenet is licensed under public domain Приборная панель Tenet T4L

Методика измерения отвлекающих факторов

Журналисты выбрали 11 современных автомобилей для проверки того, как системы мультимедиа влияют на концентрацию водителя. Тесты проходили на прямой дороге при стабильной скорости 110 км/ч. Пилоты выполняли стандартный набор действий: корректировали температуру климат-контроля, активировали обогрев сидений и стекол, меняли радиостанции, сбрасывали одометр и настраивали яркость приборов.

Критерием оценки стал "дистанционный след" — количество метров, которые автомобиль проезжал с момента начала поиска функции до фактического завершения действия. Чем большее расстояние преодолел автомобиль, тем дольше водитель не смотрел на дорогу.

Результаты теста: лидеры и аутсайдеры

Результаты опровергают теорию о том, что физические кнопки всегда лучше сенсоров, однако подтверждают риски избыточной цифровизации. Модели с традиционными органами управления оказались более предсказуемыми, но разброс данных между разными брендами оказался значительным.

Модель автомобиля Дистанция отвлечения (метров) Volvo XC60 (кнопки) 485 Skoda Kodiaq (кнопки) 542 Tesla Model Y (сенсоры) 608 Mercedes-Benz CLA 1116 Mazda CX-60 1137

Наихудшие показатели продемонстрировали Mazda CX-60 и Mercedes-Benz CLA — водители в этих машинах проезжали более километра, пытаясь справиться с интерфейсом. Для сравнения, Tesla Model Y, лишенная физических клавиш, оказалась безопаснее многих конкурентов, хотя и уступила Volvo XC60.

Почему интерфейсы становятся сложнее

Авторы исследования отмечают, что проблема заключается не в самом способе ввода данных, а в архитектуре меню и логике расположения функций. Однако общая тенденция развития автомобильного ПО вызывает опасения: современные системы становятся все менее интуитивными.

"Сравнение с данными 2022 года показывает, что медианный показатель времени отвлечения водителя вырос. Это означает, что производители усложняют иерархию меню, заставляя пользователя совершать больше действий для простых задач. В условиях высокой скорости это напрямую увеличивает риск ДТП, так как водитель дольше теряет визуальный контроль над дорогой", — подчеркнул автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Практический вывод для автомобилистов заключается в необходимости настройки всех основных функций (температура, радио, навигация) до начала движения. В машинах с глубоким сенсорным меню попытка изменить настройки на трассе может привести к потере контроля над ситуацией на участке дороги длиной более тысячи метров.