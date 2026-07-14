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Больше мощности, меньше аппетит: что на самом деле изменилось в новых вазовских двигателях

Авто

Модернизированные двигатели объемом 1,6 и 1,8 л от АВТОВАЗа получили прирост мощности до 120 и 135 л. с. соответственно при снижении расхода топлива. Ключевым преимуществом для владельца остается "безвтыковая" компоновка: наличие специальных проточек в поршнях исключает их контакт с клапанами при обрыве ремня ГРМ, что предотвращает капитальный ремонт двигателя в случае такой поломки.

Двигатель АвтоВАЗа
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Двигатель АвтоВАЗа

Технические изменения в конструкции

Обновление агрегатов затронуло 37 деталей. Основной акцент сделан на оптимизации газораспределения и теплообмена. В головке блока цилиндров (ГБЦ) переработаны впускные и выпускные каналы, водяная рубашка и форма камеры сгорания. Это позволило поднять степень сжатия с 10,45 до 10,6.

Для повышения эффективности сгорания смеси и охлаждения были внедрены следующие решения:

  • Система питания: новые форсунки с измененным углом распыла и топливная рампа с повышенной устойчивостью к давлению.
  • Зажигание: переход на свечи меньшего диаметра (с M14 на M12), что улучшает теплоотвод из камеры сгорания.
  • ГРМ: установка новых тонкостенных клапанов и изменение фаз распредвалов (высота подъема впускного клапана изменена с 8,71 до 8,43 мм).

Особое внимание уделено снижению внутренних потерь. Коленвал стал легче за счет двукратного сокращения количества противовесов, а поршни получили новую форму для лучшей продувки цилиндров.

"Применение системы изменения фаз газораспределения на впускном валу для моторов 1.6 — это важный шаг в сторону оптимизации тяги на разных оборотах. Вместе с увеличением производительности масляного насоса на 20-25% и внедрением новых масляных форсунок, это должно снизить риск перегрева поршней и уменьшить расход масла на угар", — объяснил автомобильный инженер, специалист по диагностике и безопасности Михаил Лазарев.

Показатели мощности и крутящего момента

Конструктивные изменения напрямую повлияли на динамические характеристики обоих моторов. Разница между ними по-прежнему заключается в ходе поршня при общей унификации большинства узлов.

Двигатель Мощность (л. с.) Крутящий момент (Нм) Прирост
1,6 л 120 (было 106) 154 (было 148) +14 л. с. / +6 Нм
1,8 л 135 (было 122) 175 (было 170) +13 л. с. / +5 Нм

Факторы надежности и обслуживания

Повышение производительности масляного насоса и доработка системы смазки поршней направлены на увеличение общего ресурса двигателя. Однако владельцам следует учитывать, что изменение диаметра свечей зажигания (переход на M12) требует использования строго соответствующих спецификаций расходных материалов.

Несмотря на "безвтыковую" конструкцию, обрыв ремня ГРМ остается серьезным инцидентом. Хотя клапаны не встретятся с поршнями, внезапная остановка двигателя на скорости может привести к потере управления или повреждению других узлов трансмиссии.

Безопасность: Регламент замены ремня ГРМ должен строго соблюдаться. Использование некачественных комплектующих или нарушение сроков обслуживания может привести к выходу автомобиля из строя в движении.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, специалист по диагностике и безопасности Михаил Лазарев
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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