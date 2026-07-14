5000 километров до свободы: как не "убить" новую машину еще до первого ТО

Эксплуатация нового автомобиля на пределе технических возможностей в первые тысячи километров может привести к преждевременному износу двигателя и трансмиссии. Чтобы узлы и агрегаты работали стабильно, необходим период обкатки, в течение которого детали проходят процесс взаимной притирки.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Продавец протирает капот автомобиля синей салфеткой в автосалоне

Механизм притирки деталей

Даже при строгом соблюдении заводских стандартов изготовления, поверхности сопрягаемых деталей не обладают абсолютной гладкостью на микроскопическом уровне. В процессе первых циклов работы детали трутся друг о друга, сглаживая микронеровности и формируя оптимальный зазор и масляную пленку.

Срок, необходимый для завершения этого процесса, зависит от конструкции конкретной модели и материалов, использованных при производстве. В некоторых случаях достаточным считается пробег в 2000 км, в других — до 5000 км. Точные интервалы обкатки для каждой модификации указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля.

«Критическая нагрузка на не обкатанный двигатель, например, работа на максимальных оборотах или длительная езда с высокой скоростью, может привести к локальному перегреву деталей. Это чревато задирами в цилиндрах или ускоренным износом вкладышей коленвала, так как масляный клин еще не сформировался в полной мере», — предупредил автомобильный инженер, специалист по диагностике и безопасности Михаил Лазарев.

Ограничения при обкатке

Для обеспечения долговечности агрегатов в период обкатки следует избегать условий, создающих избыточное давление или температурный стресс в узлах. Основные рекомендации касаются режима разгона и торможения.

Действие Влияние на узлы Рекомендация Резкие ускорения Пиковые нагрузки на поршневую группу и трансмиссию Плавный набор скорости Экстренное торможение Стрессовая нагрузка на тормозные механизмы и подвеску Соблюдение дистанции, плавное замедление Бездорожье Избыточное напряжение в приводах и элементах кузова Использование ровного дорожного покрытия

Риски и диагностика

Период обкатки служит не только для притирки металла, но и для первичной диагностики автомобиля. Именно в первые тысячи километров чаще всего проявляются скрытые заводские дефекты: течи технических жидкостей, люфты в соединениях или некорректная работа электроники.

Спокойный режим езды позволяет водителю лучше чувствовать автомобиль и вовремя заметить отклонения от нормы, не маскируя их шумом и вибрациями от предельных нагрузок. При обнаружении любых посторонних звуков или сбоев в работе систем следует незамедлительно обратиться к официальному дилеру для устранения дефектов по гарантии.