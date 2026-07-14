Россия забрала автора BMW X5 и X6: один человек может изменить будущее отечественного автопрома

Российский автопром получил мощное кадровое пополнение: гражданство РФ предоставлено Пьеру Леклерку, дизайнеру с мировым именем, создавшему облик культовых кроссоверов BMW X5 и X6. Соответствующий указ президента Владимира Путина был опубликован 13 июля 2026 года. Для отечественных заводов, нуждающихся в глубоком обновлении модельных линеек и поиске собственного стиля, приезд специалиста такого уровня означает переход от копирования к созданию уникальных продуктов, способных конкурировать на международном рынке.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ BMW X5

Путь от классики Zagato до баварских хитов

Пьер Леклерк — фигура в автомобильном мире легендарная. Уроженец Бельгии, он прошел классическую школу дизайна в Европе и США. Его карьера развивалась в лучших ателье мира: от работы с премиальными Ferrari и Aston Martin в Zagato до разработки футуристических концептов во французском Citroën. Однако статус "звезды" закрепился за ним в Мюнхене.

Именно Леклерк спроектировал BMW X6, который в 2008 году буквально перевернул рынок. До него кроссоверы воспринимались как утилитарные "коробки", но Леклерк соединил агрессивность внедорожника с изящной линией купе. В результате появился новый класс машин, под который конкурентам из Mercedes пришлось подстраиваться целых семь лет. Позже Леклерк возглавлял подразделение BMW M, отвечая за стиль самых мощных и быстрых автомобилей немецкой марки.

"Приход специалиста такого калибра — это шанс для наших заводов избавиться от клейма вечно догоняющих. Леклерк умеет работать с пропорциями так, чтобы машина выглядела дорого и актуально десятилетиями", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Почему Леклерк важен для России именно сейчас

Опыт Леклерка в последние десять лет был тесно связан с восточными рынками. Он успешно возглавлял дизайн китайского концерна Great Wall Motors (бренды Haval и Wey), где доказал, что может создавать бестселлеры в условиях жесткой экономии и массового производства. Это критически важно для России, где подержанные китайские авто и новые модели из Поднебесной уже занимают доминирующее положение.

Российское гражданство для Леклерка может стать входным билетом в масштабные государственные проекты. В отличие от приглашенных консультантов, штатный шеф-дизайнер с паспортом РФ может иметь доступ к разработкам специального назначения и долгосрочным стратегиям развития транспорта, включая электрификацию. Учитывая, что в будущем субсидии на электромобили могут быть пересмотрены, отечественным производителям нужен продукт, который будут покупать за дизайн и качество, а не только из-за льгот.

"Если Леклерк займется нашими внедорожниками, мы наконец увидим машины, которые не стыдно поставить рядом с мировыми лидерами. Главное, чтобы его идеи не разбились о технологические ограничения старых конвейеров", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

ГАЗ, УАЗ или АвтоВАЗ: где пригодятся знания мастера

Каждый из крупнейших российских холдингов может стать новым домом для бельгийца. На АвтоВАЗе Леклерк мог бы продолжить развитие стиля Lada, сделав его более премиальным. Для УАЗа приход такого мастера — это буквально спасательный круг. Создатель X5 и X6 способен превратить стареющий "Патриот" в современный кроссовер, сохранив при этом его проходимость и брутальность.

Не стоит забывать и о ГАЗе. Опыт Леклерка в работе над интерьерами и коммерческим транспортом Citroën пригодился бы для создания нового поколения легких грузовиков и автобусов. Появление в штате дизайнера мирового уровня также облегчит переговоры с зарубежными партнерами, знающими цену его подписи под эскизом.

Предприятие Что может дать Леклерк АвтоВАЗ Создание нового облика для будущих моделей Lada и электрокаров УАЗ Глубокий рестайлинг "Патриота", превращение его в стильный SUV ГАЗ Разработка современного облика коммерческой техники и спецмашин

"Для отечественной промышленности это не просто имиджевый ход. Это привлечение компетенций, которые невозможно вырастить внутри системы за короткий срок. Нам нужны те, кто понимает психологию покупателя люксовых сегментов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы

1. Когда Леклерк приступит к работе в России? Официальных анонсов о его назначении на конкретную должность пока не было, однако получение гражданства — это фундаментальный шаг для долгосрочного контракта с крупными российскими структурами. 2. Какие модели BMW нарисовал Пьер Леклерк? Его главные достижения — внешний вид кроссоверов BMW X5 (второе поколение, E70) и BMW X6 (первое поколение, E71), а также руководство стилем всей линейки M-серии в начале 2010-х. 3. Обязан ли он теперь постоянно жить в РФ? Согласно закону, после указа о гражданстве он должен принести присягу. Вопрос постоянного проживания зависит от условий его будущих трудовых контрактов. 4. Повлияет ли это на качество автомобилей? Дизайн напрямую влияет на аэродинамику, эргономику и пассивную безопасность. Опыт Леклерка поможет сделать российские машины не только красивыми, но и технически более совершенными.

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