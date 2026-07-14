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В России ждут новый Passat, которого не знают европейцы: Volkswagen сделал неожиданный ход

Авто

Новое поколение Volkswagen Passat готовится к выходу на российский рынок, однако привычный европейский облик останется в прошлом. Вместо универсала B9 в страну приедет его китайский "двойник" — седан Magotan. Автомобиль уже получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в рамках ЕАЭС, что открывает легальный путь для продаж в России, Беларуси и Казахстане, где модель ожидают в самое ближайшее время.

Volkswagen Magotan
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Volkswagen Magotan

Техническая база и габариты: что скрывается под кузовом Magotan

Несмотря на смену имени, Magotan остается плоть от плоти "немцем". В его основе лежит современная платформа MQB Evo, на которой построен и глобальный Passat B9. Однако китайское подразделение FAW-Volkswagen сохранило традиционный формат трехобъемного кузова, тогда как в Европе легендарную модель теперь выпускают только в виде универсала Variant.

Габариты новинки впечатляют: длина кузова составляет 4990 мм, а расстояние между осями — 2871 мм. Это делает автомобиль просторнее классических бизнес-седанов и приближает его к представительскому классу по запасу места для задних пассажиров. Внешний дизайн и отделка салона получили индивидуальные черты, ориентированные на азиатский рынок, но сохранившие строгую эргономику бренда.

"Появление Magotan в России — это логичный шаг в условиях дефицита привычных D-классов. Но покупателям важно понимать, что электроника и настройки ходовой части здесь адаптированы под китайские дорожные условия, что может потребовать внимания при обслуживании автомобиля в наших широтах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Силовая установка и трансмиссия

В плане "железа" сюрпризов нет, и для многих это станет плюсом. Под капотом прописался турбомотор серии EA888 (индекс DTJ) объемом два литра, выдающий 220 л. с. мощности. Этот агрегат давно известен российским сервисменам и владельцам по другим моделям концерна, что снимает вопросы о ремонтопригодности и наличии запчастей.

Передачей крутящего момента на переднюю ось заведует семиступенчатый "робот" DSG DQ381 с "мокрыми" сцеплениями. Данная коробка передач считается одной из самых надежных в линейке трансмиссий Volkswagen и способна переваривать высокий крутящий момент турбомотора без потери ресурса. Хотя самые долговечные машины в мировых рейтингах часто представлены японскими брендами, связка EA888 и DQ381 является золотым стандартом динамики и экономичности для европейской школы инжиниринга.

"Для конечного владельца сертификация в ЕАЭС означает, что машина ввозится официально, с понятной историей и оформленным ЭПТС. Это значительно упрощает регистрацию в ГИБДД и избавляет от юридических рисков, которые часто возникают при сером импорте через частных лиц", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Перспективы модели на рынке СНГ

Первой страной СНГ, где начнутся официальные продажи, станет Казахстан. Однако наличие единого сертификата ОТТС позволяет дилерам беспрепятственно поставлять машины в Россию. Учитывая, что седан Magotan крупнее и технологичнее многих конкурентов, он может стать сильным игроком в корпоративном секторе и среди частных фанатов марки.

"Даже если автомобиль завозят по параллельным схемам из Китая, важно проверить таможенную очистку по полной ставке. Любые попытки сэкономить на утильсборе или пошлинах через занижение инвойса в будущем могут привести к аннулированию регистрации", — предупредил в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Характеристика Volkswagen Magotan (Китай)
Тип кузова Седан (классический трехобъемник)
Длина кузова 4990 мм
Двигатель 2.0 Turbo (220 л. с.), EA888
Трансмиссия 7-ступенчатая DSG (DQ381)

Ответы на популярные вопросы о новинке

Чем Magotan отличается от европейского Passat B9?
Главное отличие — кузов. В Европе Passat теперь только универсал, а Magotan — это седан с удлиненной базой. Также у китайской версии оригинальный дизайн оптики и передней панели.

Можно ли легально купить этот автомобиль в России?
Да, получение ОТТС в ЕАЭС дает право на свободную продажу и постановку на учет в РФ. Поставки будут осуществляться через дилерские сети в Казахстане или прямым импортом.

Будут ли проблемы с запчастями?
Мотор и коробка передач унифицированы с множеством моделей концерна VAG, уже представленных в России. Сложности могут возникнуть только с кузовными деталями и специфической электроникой салона.

Ожидаются ли версии с полным приводом?
На данный момент сертифицирована только переднеприводная модификация. Китайский рынок традиционно отдает предпочтение переднему приводу для бизнес-седанов.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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