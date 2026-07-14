Электромобили потеряют главный магнит для покупателей: ажиотаж может закончиться одним решением

Снижение государственных субсидий на покупку экологичного транспорта может затормозить развитие сегмента, уверен автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.Ru Максим Ракитин. В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что текущие разговоры об изменении правил льготного кредитования указывают на неизбежный рост финансовой нагрузки на покупателей.

Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электромобиль

Ранее сообщалось, что в Минпромторге обсуждается сокращение скидки на покупку электромобилей и гибридов по госпрограмме с нынешних 35% до 10%. Подобные инициативы часто продиктованы стремлением ведомства стимулировать локализацию производства. Нередко окончательная стоимость электрокроссовера в России напрямую зависит от объема господдержки, выделяемой конкретному заводу.

Ракитин пояснил, что объем субсидий планируют жестче привязать к баллам локализации: чем меньше российских компонентов в модели, тем меньше помощи от государства получит покупатель. Для машин с высокой степенью локализации условия могут остаться прежними — около 925 тысяч рублей дисконта. Однако эксперт подчеркнул, что рынок еще не окреп для подобных реформ.

"Естественно, рынок электромобилей в России еще не достиг такого развития и объема продаж, чтобы сейчас сворачивать льготные программы. Это история, связанная с получением денег. Сам рынок здесь вообще не играет роли — ровно так же, как не играет ее в структуре утилизационного сбора, который повышают ежегодно, а то и по несколько раз за год", — отметил он.

По мнению эксперта, доступность субсидии сейчас является ключевым фактором, который мотивирует жителей крупных городов пересаживаться на экологичный транспорт. Даже на фоне того, что периодически возникают новости про дефицит бензина в некоторых регионах, основным стимулом остается цена. В первой половине года наблюдался взрывной рост продаж гибридов, что подтверждает интерес аудитории к новым технологиям.

"В крупных городах сложилось сразу несколько факторов, которые подстегивают интерес к электромобилям. Люди все чаще обращают внимание на электрокары, гибриды и другие альтернативы. Если сейчас изменится ценовая политика, интерес к таким машинам заметно упадет. Не то чтобы их совсем перестанут покупать, но рынок станет достаточно вялым", — подытожил Ракитин.

Опасения специалистов связаны с тем, что резкое сокращение льгот лишит электрокары их главного преимущества в глазах прагматичного потребителя. Вместе с тем на рынке продолжают действовать точечные акции компаний. Например, предлагаемые дилерами скидки на новые LADA позволяют удерживать спрос в массовом сегменте даже в условиях общей нестабильности цен.

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