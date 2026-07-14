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Забудьте про помеху справа: ошибка в слиянии полос приведет к признанию виновным в ДТП

Авто

При сужении дороги с двух полос в одну приоритет имеет водитель, чья полоса продолжается, а не тот, кто находится справа. В таких ситуациях водитель из исчезающего ряда совершает маневр перестроения, что обязывает его уступить дорогу транспортному средству, движущемуся прямо по своему ряду.

Перестроение и зеркала
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перестроение и зеркала

Кто должен уступить при слиянии полос

Распространенное заблуждение о приоритете "помехи справа" не работает в момент сужения дороги. Если правая полоса заканчивается, водитель, находящийся в ней, обязан пропустить автомобиль слева. Это происходит потому, что с точки зрения правил дорожного движения водитель из сужающейся полосы меняет свою траекторию, а значит, выполняет перестроение.

Аналогичный принцип действует и при исчезновении левого ряда: водитель слева должен пропустить того, кто продолжает движение по правой полосе.

"Ключевой риск при слиянии потоков заключается в попытке водителей сохранить позицию до самого конца ряда. Это создает ситуацию, когда два автомобиля оказываются в одной точке пространства, и любое резкое движение ведет к боковому столкновению. С точки зрения ответственности, виновным чаще всего признают того, кто покидал свою полосу", — подчеркнул автомобильный юрист Олег Зорин.

Как избежать конфликтов на дороге

Чтобы избежать спорных ситуаций и аварий, следует определять схему движения до въезда на проблемный участок. Основными ориентирами служат:

  • Дорожные знаки, указывающие разрешенные направления движения из конкретных рядов.
  • Разметка, обозначающая начало сужения полос.

Заблаговременное перестроение позволяет избежать опасного "вклинивания" в последний момент. На практике водители часто используют негласный порядок проезда, когда машина из продолжающейся полосы проезжает первой, а затем в поток встраивается автомобиль из заканчивающегося ряда. Однако стоит помнить, что такие "договоренности" не имеют юридической силы при разборе ДТП в ГИБДД.

Ситуация Кто имеет приоритет Почему
Заканчивается правая полоса Водитель слева Правый водитель перестраивается
Заканчивается левая полоса Водитель справа Левый водитель перестраивается

Ответы на популярные вопросы

Работает ли правило "помехи справа" при сужении дороги?

Нет, не работает. Поскольку один из водителей покидает свою полосу, это считается маневром перестроения, при котором он обязан уступить дорогу тем, кто движется по своей полосе без изменения траектории.

Кто будет виноват в ДТП при слиянии рядов?

Обычно ответственность ложится на водителя, который находился в исчезающей полосе и пытался занять соседнюю, так как именно он совершал маневр.

Экспертная проверка: автомобильный юрист Олег Зорин
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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