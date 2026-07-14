Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отказ от посредников в Адыгее и на Кубани: полная смена тактики обезопасит регионы от зимних перебоев
История Приморья переписана: находка в пещере отодвинула границы заселения на пять тысяч лет
Русский хор в сердце Китая: как программа в Большом театре Пекина заставит зал замереть в ожидании
Ресурсная удавка затянула горло Токио: Япония решилась на отчаянный шаг в глубинах Тихого океана
Корпорации начали покупать места в Конгрессе: теневые игры вокруг алгоритмов обернулись скандалом
Ошибка с перемешиванием вышла боком: один промах едва не испортил всю партию домашнего вина
История региона перестала быть руинами: масштабный проект в Березниках открыл доступ к деталям
Минздрав Свердловской области зафиксировал рождение пяти пар двойняшек за неделю
Это изменит доступ к медицине: масштабный объект в Перми перешел к стадии финального оснащения

Сборка в Калининграде сработала: решение ведомства открыло двери для новых моделей такси

Авто

Министерство промышленности и торговли расширило список автомобилей, которые могут официально использоваться в качестве легкового такси. В перечень включили российский электромобиль "Атом" и кроссовер Jetour X70 Plus калининградской сборки. Это решение упрощает доступ перевозчиков к локализованному транспорту и позволяет автопаркам обновляться с учетом государственных требований.

Jetour
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Jetour

Какие модели добавили в список

Обновление перечня, о котором сообщил Общественный Совет по развитию такси, затронуло две разные по классу и типу двигателей машины. В список попал электромобиль "Атом", выпуск которого поручен заводу "Москвич", и кроссовер Jetour X70 Plus, собираемый в Калининграде.

Модель Стоимость
"Атом" (электромобиль) 3 055 000 руб. (с учетом госсубсидии)
Jetour X70 Plus (кроссовер) от 2 590 000 руб.

Всего в реестре локализованных транспортных средств, допущенных к работе в такси, теперь числятся 30 моделей.

Что это значит для перевозчиков

Включение новых моделей в список Минпромторга позволяет таксопаркам закупать технику, которая соответствует российским нормам локализации. Это важно для соблюдения законодательства и получения возможных льгот при обновлении флота. Расширение выбора снижает зависимость компаний от ограниченного количества подходящих моделей.

"Добавление в список электромобиля и кроссовера с локализованной сборкой дает перевозчикам больше гибкости при формировании парка. Однако для массового внедрения электрокаров, таких как "Атом", критическим фактором останется развитие зарядной инфраструктуры в регионах, без которой эксплуатация в режиме такси будет ограничена", — подчеркнул автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Общественный Совет по развитию такси ожидает дальнейшего расширения перечня. По мнению представителей Совета, широкий ассортимент локализованных машин сделает услуги такси более доступными для пассажиров за счет упрощения обновления автопарков.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Садоводство, цветоводство
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Садоводство, цветоводство
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Последние материалы
Хабаровск построит технопарк площадью 100 тысяч квадратных метров для IT-компаний и стартапов
Неважно, на сколько тонн ваш трос: "дедовский" метод буксировки — это путь к аварии
Жилье в Южно-Сахалинске перестали покупать: новые меры поддержки изменили правила игры
Сахалинская область зафиксировала резкое снижение числа жалоб на получение льготных лекарств
Врачи вышли на тропу доступной помощи: запуск проекта сокращает путь до обследований
Право на дом стало реальностью: Башкортостан пересмотрел правила распределения участков для героев
Слабые места "неубиваемой" Тойоты: на что смотреть при покупке Camry с пробегом
Стены в Гватемале заговорили: спустя тысячу лет мир узнал имя гения-математика
Северные леса теряют золото: морошка может исчезнуть из привычных мест в Югре и на Ямале
Огурцы больше не будут вялой массой: холодный маринад выведет хруст на новый уровень
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.