Сборка в Калининграде сработала: решение ведомства открыло двери для новых моделей такси

Министерство промышленности и торговли расширило список автомобилей, которые могут официально использоваться в качестве легкового такси. В перечень включили российский электромобиль "Атом" и кроссовер Jetour X70 Plus калининградской сборки. Это решение упрощает доступ перевозчиков к локализованному транспорту и позволяет автопаркам обновляться с учетом государственных требований.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jetour

Какие модели добавили в список

Обновление перечня, о котором сообщил Общественный Совет по развитию такси, затронуло две разные по классу и типу двигателей машины. В список попал электромобиль "Атом", выпуск которого поручен заводу "Москвич", и кроссовер Jetour X70 Plus, собираемый в Калининграде.

Модель Стоимость "Атом" (электромобиль) 3 055 000 руб. (с учетом госсубсидии) Jetour X70 Plus (кроссовер) от 2 590 000 руб.

Всего в реестре локализованных транспортных средств, допущенных к работе в такси, теперь числятся 30 моделей.

Что это значит для перевозчиков

Включение новых моделей в список Минпромторга позволяет таксопаркам закупать технику, которая соответствует российским нормам локализации. Это важно для соблюдения законодательства и получения возможных льгот при обновлении флота. Расширение выбора снижает зависимость компаний от ограниченного количества подходящих моделей.

"Добавление в список электромобиля и кроссовера с локализованной сборкой дает перевозчикам больше гибкости при формировании парка. Однако для массового внедрения электрокаров, таких как "Атом", критическим фактором останется развитие зарядной инфраструктуры в регионах, без которой эксплуатация в режиме такси будет ограничена", — подчеркнул автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Общественный Совет по развитию такси ожидает дальнейшего расширения перечня. По мнению представителей Совета, широкий ассортимент локализованных машин сделает услуги такси более доступными для пассажиров за счет упрощения обновления автопарков.