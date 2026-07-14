Борьба за каждый литр: попытки обмануть расход топлива закончились позором продавцов

Владельцы автомобилей всё чаще пытаются снизить затраты на заправку с помощью бюджетных электронных модулей, подключаемых к диагностическому разъему OBD2. Продавцы таких гаджетов обещают сокращение расхода горючего до 55%, однако реальные испытания подтвердили бесполезность подобных приобретений. Вместо технологичного решения водители получают пластиковую коробку с мигающими лампочками, которая никак не влияет на работу силового агрегата.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use салон автомобиля

Технический анализ "чудо-устройств" от экспертов

Специалисты немецкого автоклуба ADAC совместно с инженерами издания "c't" провели детальное исследование популярных экономайзеров, таких как ecoOBD2 и Syngas OBD Fuel Saver. Проверка показала, что эти приборы стоимостью до 800 рублей не имеют доступа к CAN-шине и лишены возможности корректировать параметры впрыска. Внутри корпусов обнаружились лишь светодиоды и простейшие микросхемы, задача которых — имитировать деятельность устройства ярким миганием.

Как сообщает 110 km.ru, приборы часто оказываются идентичными деталями, которые продаются под разными брендами. Реальная экономия топлива возможна только через корректную эксплуатацию, а не через сомнительные гаджеты. Чтобы не тратить лишние средства, лучше вовремя проходить обслуживание и следить, чтобы заправка кондиционера авто выполнялась проверенными хладагентами профессионалами.

"Подобные устройства физически не могут менять алгоритмы работы электронного блока управления двигателем через штатный диагностический разъем без сложного программного обеспечения. Это типичная маркетинговая ловушка, рассчитанная на доверчивых автомобилистов, ищущих легких способов экономии", - объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Реальные способы сокращения расходов на топливо

Вместо покупки "пустышек" на маркетплейсах эксперты рекомендуют придерживаться плавного стиля вождения и контролировать давление в покрышках. Лишний груз в багажнике и агрессивные ускорения увеличивают аппетит мотора гораздо сильнее, чем любые внешние факторы.

Использование несертифицированных электронных компонентов не только бесполезно, но и может создать проблемы с дилерской гарантией при поломке электроники. Автопроизводители единогласно запрещают вмешательство в работу бортовых систем через сторонние модули. Если бюджет ограничен, вместо сомнительных приборов стоит рассмотреть более экономичные компактные кроссоверы, которые изначально спроектированы с учетом низкого потребления топлива.

Ответы на популярные вопросы об экономайзерах

Может ли устройство OBD2 действительно экономить топливо?

Нет, протестированные образцы не имеют технической связи с системами управления двигателем и являются муляжами.

Почему на эти гаджеты много положительных отзывов?

Чаще всего это психологический эффект плацебо, когда водитель подсознательно начинает ездить спокойнее, или использование накрученных отзывов продавцами.

Вредят ли такие "заглушки" автомобилю?

Сами по себе они редко вызывают поломки, но могут стать причиной короткого замыкания или отказа дилера в гарантийном ремонте электросети.

Как на самом деле снизить расход горючего на 10-15%?

Достаточно избегать резких торможений, выгрузить ненужные вещи из машины и следить за чистотой воздушного фильтра.

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