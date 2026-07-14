Летние испытания для авто: почему игнорирование мелких неисправностей приводит к капитальному ремонту

Рост температуры воздуха вынуждает технику работать на пределе возможностей, что нередко приводит к серьезным поломкам. Если автовладелец замечает постоянную активацию вентилятора, низкую эффективность системы охлаждения или слабую работу кондиционера, необходимо незамедлительно проверить техническое состояние машины. Такие симптомы часто возникают в дорожных заторах, где нагрузка на силовой агрегат возрастает многократно.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём автомобиля

Исполнительный директор управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян пояснил Газете.Ru, что в жаркую погоду критически важно следить за приборной панелью. По словам эксперта, любые предупреждающие сигналы, нестабильные обороты мотора или падение мощности климатической системы указывают на то, что компоненты автомобиля испытывают перегрузки. При этом масла и технические жидкости быстрее теряют свои изначальные свойства, провоцируя преждевременный износ узлов.

Профилактика как способ избежать дорогого ремонта

Длительное игнорирование мелких неисправностей радиатора или вентилятора охлаждения в прохладный период оборачивается капитальным ремонтом двигателя при первых вспышках зноя. Специалист отмечает, что своевременное обслуживание системы охлаждения и климатической установки обходится автовладельцу значительно дешевле любого серьезного восстановления механики.

"Летняя жара является серьезным испытанием не только для охлаждающей системы, но и для резинотехнических изделий, которые под воздействием высоких температур теряют эластичность быстрее обычного", - подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Артем Николаев.

Ответы на популярные вопросы о подготовке авто к жаре

Почему кондиционер может плохо холодить?

Основная причина заключается в падении уровня хладагента или сильном загрязнении радиатора кондиционера, который перекрывает доступ воздуха к системе теплообмена.

Чем опасен перегрев двигателя?

Экстремальный нагрев приводит к деформации головки блока цилиндров и разрушению прокладок, что влечет за собой риск полного выхода мотора из строя.

Стоит ли менять масло чаще летом?

При эксплуатации автомобиля в условиях постоянной жары и высоких нагрузок интервал замены масла лучше сократить, так как жидкость быстрее подвергается окислению.

Как часто нужно проверять радиатор?

Очистку внешних сот радиатора от пыли, пуха и дорожной грязи рекомендуется проводить перед началом каждого летнего сезона.

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