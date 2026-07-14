Слишком долго живут: эти японские автомобили оставили всех далеко позади в тесте на выносливость

Японские автомобильные бренды доминируют по показателю долговечности: почти каждый пятый автомобиль Toyota способен проехать 400 тысяч километров без капитального ремонта. Согласно данным аналитического портала iSeeCars, японские марки оказались единственными, кто существенно превысил среднерыночный порог выносливости.

Фото: wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пробег

Лидеры по пробегу до капитального ремонта

Аналитики iSeeCars оценивали вероятность того, что автомобиль преодолеет отметку в 250 тысяч миль (около 400 тысяч километров) без серьезных технических сбоев. Наилучший результат показала Toyota — 17,8% машин бренда достигают этого показателя. Второе место занимает премиальный Lexus с результатом 12,8%, а замыкает тройку Honda, где показатель составил 10,8%.

Японский автопром полностью занял первую четверку рейтинга. Помимо основного бренда Honda, в число лидеров вошла и марка Acura, чей показатель в 7,2% почти в два раза выше среднего по рынку.

Марка % машин с пробегом 400 тыс. км без капремонта Toyota 17,8% Lexus 12,8% Honda 10,8% Acura 7,2%

Средний показатель рынка и аутсайдеры

Средняя вероятность доехать до 400 тысяч километров без капитальных вложений по всему рынку составляет всего 4,8%. Среди американских брендов наиболее устойчивыми оказались GMC и Tesla (по 4,6%), а также Chevrolet и Cadillac (по 4,5%).

Европейские марки в рейтинге выносливости оказались в хвосте. Лучший результат среди них показала Volvo (2,2%), однако этот показатель в несколько раз ниже результатов японских конкурентов. В самом низу списка расположились Chrysler (0,5%), Kia и Hyundai (по 0,6%), а также Jeep и Mitsubishi.

Практически нулевые шансы на достижение такого пробега без серьезного вмешательства в конструкцию двигателя или трансмиссии зафиксированы у Jaguar, MINI и Maserati.

Влияние износа на стоимость владения

Высокий процент машин, способных работать без капитального ремонта на больших пробегах, напрямую влияет на вторичный рынок. Автомобили с подтвержденным ресурсом узлов медленнее теряют в цене и остаются востребованными даже при пробегах свыше 200 тысяч километров.

"Высокая доля автомобилей, достигающих 400 тысяч километров без капитального ремонта, существенно повышает их остаточную стоимость. Для покупателя на вторичном рынке такие показатели становятся главным аргументом при выборе, так как риск внезапных крупных трат на замену двигателя или коробки передач минимален по сравнению с брендами из нижней части рейтинга", — отметил автомобильный инженер, специалист по гарантийным дефектам и остаточной стоимости Артем Николаев.

Для российского владельца данные показатели означают, что выбор в пользу японских марок при покупке подержанного авто снижает вероятность дорогостоящего ремонта основных агрегатов, что особенно актуально в условиях роста цен на запчасти.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, специалист по гарантийным дефектам и остаточной стоимости автомобильный инженер, специалист по гарантийным дефектам и остаточной стоимости Артем Николаев