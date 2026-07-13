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Volkswagen Passat китайской сборки официально выйдет на рынок Казахстана через Mercur Autos

Авто

На рынок Казахстана выйдет седан Volkswagen Passat китайской сборки. Автомобиль уже прошел процедуру сертификации, что открывает путь к его массовым продажам через официального дистрибьютора Mercur Autos. Модель станет частью стратегии немецкого концерна по расширению присутствия в Центральной Азии за счет мощностей своих китайских партнеров.

Volkswagen Passat
Фото: wikipediа by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Passat

Технические характеристики и особенности модели

В Казахстан импортируют седан нового поколения Passat B9 в модификации 380 TSI. Машина производится в Чанчуне совместным предприятием FAW-Volkswagen, где она известна под названием Magotan. Однако для экспортных рынков, включая Казахстан, автомобиль сохранит привычное имя Passat.

Модель представляет собой крупный семейный седан с габаритами 4990x1854x1487 мм и колесной базой 2871 мм. Для сравнения, этот автомобиль длиннее Toyota Camry XV80 на 70 мм, шире на 14 мм и выше на 37 мм. Снаряженная масса составляет 1759 кг.

Параметр Характеристика Passat (Magotan)
Двигатель 2.0 л (индекс DTJ), 220 л. с.
Крутящий момент 350 Нм
Трансмиссия 7-ступенчатый робот, передний привод
Оснащение Адаптивные фары, климат-контроль, система курсовой устойчивости

Интерьер автомобиля выполнен в современном цифровом стиле: в салоне установлены три экрана. Центральный дисплей имеет диагональ 15 дюймов, приборная панель — 10,25 дюйма, а для переднего пассажира предусмотрен отдельный тачскрин на 11,6 дюйма. Селектор КПП вынесен за рулевое колесо.

"Перенос производства и экспорт моделей из Китая позволяют бренду сохранять присутствие в сегменте седанов, который в Европе практически перестал быть востребованным. Для российского и среднеазиатского потребителя такие машины остаются привлекательными из-за габаритов и статуса, но технически они всё больше адаптируются под требования восточного рынка", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Изменения в модельном ряду Volkswagen

До настоящего времени официальный модельный ряд марки в Казахстане был крайне ограничен и состоял из одного кроссовера Touareg по цене от 41,94 до 46,88 млн тенге. Появление Passat станет частью масштабного обновления линейки.

Помимо седана, дистрибьютор Mercur Autos уже подготовил к старту продаж кроссоверы Jetta VS7 и Volkswagen Tayron L, также произведенные в КНР. Полученное одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Passat действует до июля 2029 года, что гарантирует стабильность поставок в ближайшие годы.

Причины экспансии китайских версий

Активность Volkswagen на рынках Центральной Азии напрямую связана с глобальными финансовыми трудностями концерна. В Европе Passat в кузове седан не продается с 2022 года (доступен только универсал), в то время как в Китае модель остается бестселлером. За первое полугодие 2026 года в КНР было реализовано почти 160 тысяч таких автомобилей.

На фоне рассмотрения вопроса о закрытии четырех заводов в Германии и сокращении штата на 100 тысяч человек, Volkswagen переориентирует бизнес-модель. Использование китайских заводов FAW и SAIC для экспорта в другие регионы выглядит как попытка снизить издержки и протестировать спрос на "китайских немцев" перед возможным выводом таких моделей на европейский рынок.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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