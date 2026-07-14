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Jeland J6 обошел по продажам импортный Jaecoo J6 в России в июне 2026 года

Авто

Локализованный кроссовер Jeland J6 по объемам продаж в июне 2026 года обошел идентичную импортную модель Jaecoo J6. Согласно данным "Автостат Инфо", российская сборка оказалась востребованнее оригинала, несмотря на то что обе машины предлагаются в одних и тех же автосалонах.

Jaecoo J6
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Jaecoo J6

Сравнение продаж Jeland и Jaecoo

В первый месяц лета разрыв в продажах двух идентичных моделей оказался минимальным, но в пользу российского бренда. Динамика реализации выглядит следующим образом:

Модель Продажи за июнь 2026 (шт.) Происхождение
Jeland J6 950 Россия (Шушары)
Jaecoo J6 927 Китай (импорт)

Разница между импортом и локализацией

Технически автомобили полностью идентичны, различие заключается лишь в эмблемах и способе попадания на рынок. Jaecoo J6 начали поставлять в Россию из Китая в декабре 2025 года. Однако весной 2026 года холдинг "АГР" перевел модель на внутренние рельсы, представив её под брендом Jeland J6.

Производство Jeland J6 организовано на бывшем заводе General Motors в Шушарах. В отличие от простой отверточной сборки, здесь реализован полный производственный цикл, включающий сварку, окраску и финальную сборку кузова. Параллельно с моделью J6 предприятие запустило выпуск второго кроссовера марки — J7.

"Переход от импорта к полноцикловой сборке в Шушарах позволяет бренду Jeland не только снизить зависимость от логистических рисков, но и потенциально оптимизировать стоимость автомобиля для конечного покупателя. Тот факт, что локализованная версия обходит импортную в одних и тех же точках продаж, подтверждает готовность рынка принимать отечественно собранные машины китайского происхождения", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Влияние на российский рынок

Ситуация с Jeland J6 демонстрирует новую стратегию работы с китайскими технологиями: создание собственного "прокси-бренда" на базе готовых моделей. Это позволяет компаниям быстрее занять нишу, используя существующую производственную инфраструктуру.

Для покупателя такая замена означает смену гарантийных обязательств и сервисного обслуживания с китайского представительства на локального производителя. При этом техническая часть автомобиля остается неизменной. Дальнейшая экспансия бренда Jeland в России будет зависеть от темпов освоения мощностей завода в Шушарах и расширения модельного ряда за счет J7 и других новинок.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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