Как "переобуться" в два раза дешевле конкурентов: советы, о которых вам не скажет консультант

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Авто

Стоимость комплектов зимних шин к сезону 2026 года вырастет. Рост цен обусловлен волатильностью цен на сырье, удорожанием логистики и ужесточением технологических норм производства, что одновременно ограничивает ассортимент доступных моделей.

Зимняя шина
Фото: unsplash.com by Joan is licensed under Free to use under the Unsplash License
Зимняя шина

Причины подорожания резины

Рынок шин сталкивается с несколькими факторами, которые делают снижение цен маловероятным. Во-первых, нестабильность стоимости компонентов для производства резины напрямую влияет на себестоимость. Во-вторых, выросли транспортные расходы по доставке продукции от заводов к дилерам.

Дополнительное давление оказывают новые требования к составу смесей и технологические регламенты. Это приводит к тому, что часть старых моделей снимается с производства, а разработка новых в соответствии с нормами требует дополнительных вложений, которые закладываются в конечный ценник.

"Текущая динамика цен отражает общую тенденцию рынка: рост издержек на логистику и сырье неизбежно перекладывается на потребителя. В условиях сужения ассортимента из-за новых технорм покупателю становится сложнее найти оптимальный баланс между ценой и качеством, что может привести к росту спроса на ограниченное число проверенных моделей", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Различия между брендами и ценовые сегменты

По данным пресс-службы ГК "Автодом", структура предложения на рынке сейчас разделена на три основных сегмента. Верхний сегмент занимают мировые бренды (Michelin, Continental, Nokian, Pirelli). Их стоимость выше, особенно если речь идет об импорте, хотя локализация производства в России позволяет несколько снизить цену на отдельные позиции.

Средний сегмент активно заполняют китайские производители. За последние годы качество продукции из КНР заметно выросло, и многие модели успешно работают в условиях российских зим, перестав считаться временным решением.

Нижний ценовой сегмент представлен малоизвестными брендами. Покупка в этом секторе несет повышенные риски, так как качество продукции здесь нестабильно и часто не соответствует заявленным характеристикам.

Как сэкономить при покупке

Чтобы минимизировать финансовые потери, рекомендуется изменить подход к закупке сезонных шин. Покупка в период высокого спроса (после первого снегопада) исключает возможность получения скидок.

Метод экономии Суть действия
Раннее бронирование Покупка до начала сезона для обхода ценовых пиков
Анализ тестов Выбор проверенной модели вместо переплаты за имя
Пакетные предложения Совмещение покупки с ТО или другими акциями сервиса

Ответы на популярные вопросы

Стоит ли покупать китайские шины в 2026 году?

Да, если выбирать модели, которые уже прошли проверку в зимних условиях. Многие китайские бренды перестали быть "одноразовыми" и предлагают достойное соотношение цены и качества.

Почему импортные бренды стоят дороже даже при наличии заводов в РФ?

Цена складывается из стоимости бренда, используемых технологий и доли импортируемых компонентов. Однако продукция, произведенная внутри страны, обычно доступнее аналогичного импорта.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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