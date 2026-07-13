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Спаси жизнь — получи парковку: какие льготы могут дать подготовленным водителям

Авто

Водителям, прошедшим углубленное обучение первой помощи при ДТП, предлагают ввести специальную маркировку на автомобиль и предоставить ряд льгот. По мнению члена Общественной палаты РФ Александра Холодова, такая система будет эффективнее, чем попытки обучить базовым медицинским навыкам всех автовладельцев без исключения.

Первая помощь
Фото: Министерство здравоохранения Республики Крым by КФУ им. В. И. Вернадского, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Первая помощь

Основной аргумент инициативы заключается в качестве подготовки. Сейчас медицинский блок в экзаменах на водительские права носит формальный характер. По мнению автора предложения, новичок после стандартного курса не сможет оказать реальную помощь пострадавшему, так как для этого требуются профессиональные навыки, которые отрабатываются на практике.

Маркировка и привилегии для "автомедиков"

Предлагается создать категорию водителей с подтвержденной квалификацией (например, на уровне медсестры) и закрепить их статус в Правилах дорожного движения. Для идентификации таких людей на дороге может использоваться специальный знак на кузове автомобиля.

Чтобы стимулировать водителей проходить сложное обучение, предлагается ввести систему бонусов. В качестве примера возможной преференции приводится разрешение парковаться на местах, предназначенных для инвалидов.

"Введение специальных знаков и льгот может сработать как инструмент мотивации, однако предложение о допуске к парковкам для инвалидов вызывает вопросы с точки зрения действующего законодательства и этики. Сейчас приоритет таких мест отдан людям с ограниченными возможностями здоровья, и расширение этого списка за счет подготовленных водителей потребует серьезного пересмотра правовых норм", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Проблемы текущего обучения

Текущая ситуация с медицинским блоком в автошколах оценивается как спорная. Существует два пути решения: либо упростить программу до уровня базовых инструкций, которые будут понятны каждому, либо перевести обучение на профессиональный уровень для желающих.

Практический смысл инициативы в том, чтобы в первые минуты после аварии, до приезда бригады скорой помощи, пострадавшие могли рассчитывать на помощь человека с реальными компетенциями, а не простого обладателя водительского удостоверения.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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