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Штраф — 500 рублей, эвакуация — 8 тысяч: как депутаты собираются закрыть эту финансовую пропасть

Авто

Российским водителям могут отменить оплату услуг эвакуатора и спецстоянки при задержании автомобиля. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев. Документ уже направлен в Правительство РФ на отзыв.

Эвакуатор
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эвакуатор

Суть инициативы заключается в изменении статьи 27.13 КоАП РФ ("Задержание транспортного средства"). Авторы предлагают переложить расходы по перемещению и хранию машин с владельцев транспорта на бюджеты субъектов РФ, где зафиксировано нарушение.

Диспропорция штрафов и сопутствующих расходов

Основным аргументом в пользу отмены платежей стала значительная разница между государственным штрафом за неправильную парковку и стоимостью услуг по эвакуации. Сейчас сумма административного наказания составляет от 500 до 3000 рублей. В то же время стоимость самой перевозки автомобиля, в зависимости от его габаритов и мощности, начинается от 5000 рублей.

Дополнительную нагрузку создают суточные платежи за хранение машины на спецстоянке, которые варьируются от 1360 до 3040 рублей. В итоге итоговая сумма расходов водителя многократно превышает размер самого штрафа.

"Текущий механизм оплаты эвакуации фактически превращает административное взыскание в коммерческую услугу, где основной доход приносит не штраф, а логистика и хранение. Перенос этих затрат на региональный бюджет позволит вернуть наказанию его истинный смысл — пресечение правонарушения, а не извлечение прибыли из ситуации", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Депутаты указывают на правовой пробел: даже в случаях, когда дело об административном правонарушении прекращается или в действиях водителя не находят состава преступления, расходы на эвакуатор и стоянку все равно ложатся на владельца авто. Это подтверждается практикой ряда судебных решений.

По мнению авторов законопроекта, такая ситуация противоречит принципам справедливости и логике административного наказания. В случае принятия документа финансовое бремя за перемещение транспорта будет полностью покрываться из бюджета региона.

Статья расходов Текущие затраты водителя Предполагаемый порядок
Штраф за парковку 500 — 3000 руб. Остается при водителе
Эвакуация от 5000 руб. Оплачивает бюджет региона
Сутки на стоянке 1360 — 3040 руб. Оплачивает бюджет региона

Ответы на популярные вопросы

Означает ли это, что парковаться неправильно станет бесплатно?

Нет. Водители по-прежнему будут обязаны уплачивать административный штраф за нарушение правил парковки. Отменяются только сопутствующие расходы на логистику и хранение автомобиля.

Когда изменения вступят в силу?

На данный момент законопроект находится на стадии рассмотрения в Правительстве РФ. Сроки вступления в силу зависят от итогового решения кабмина и прохождения через Госдуму.

Будут ли возвращены деньги тем, кто уже оплатил эвакуацию?

В тексте инициативы не указано условие о ретроспективном возврате средств. Обычно подобные изменения в КоАП действуют на случаи, возникшие после даты вступления закона в силу.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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