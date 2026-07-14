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Обычный разворот стал фатальным: ошибка в расчетах привела к огромным штрафам в РФ

Авто

Ошибки при расчете траектории разворота часто приводят к серьезным штрафам и лишению прав, даже если сам маневр разрешен. Основной риск заключается в выезде за границы перекрестка, пересечении сплошной линии или наезде на пешеходный переход из-за недостаточного радиуса поворота автомобиля.

Поворотник в московском потоке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Поворотник в московском потоке

Риски разворота на перекрестках

При совершении разворота на перекрестке водитель обязан завершить маневр строго в его границах. Если автомобиль движется по слишком широкой дуге и оказывается за пределами перекрестка, инспектор ГИБДД квалифицирует это как выезд на полосу встречного движения.

Согласно статье 12.15 КоАП РФ, такое нарушение карается штрафом в размере 7500 рублей или лишением водительского удостоверения.

"Проблема часто кроется в технической части: водитель не учитывает габариты своего авто и реальный радиус разворота. В итоге машина физически не вписывается в геометрию перекрестка, что превращает стандартный маневр в серьезное правонарушение с риском потери прав", — отметил автомобильный юрист Олег Зорин.

Разворот на обычных участках дороги

На участках вне перекрестков разворот допустим через прерывистую разметку при отсутствии запрещающих знаков. Однако и здесь ошибка в расчетах ведет к финансовым потерям. Размер штрафа зависит от конкретного последствия неверной траектории:

Тип нарушения Штраф / Наказание
Пересечение стоп-линии (без выезда на встречную полосу) 750 рублей
Выезд на сторону встречного движения 7 500 рублей или лишение прав до 6 месяцев
Наезд на пешеходный переход ("зебру") от 500 до 2 250 рублей

Как избежать наказания

Если ширина проезжей части вызывает сомнения, попытка "вписаться" в разворот любой ценой становится неоправданным риском. Даже кратковременный заезд колес на край пешеходного перехода при отсутствии людей считается нарушением и влечет штраф.

Безопасная стратегия предполагает продолжение движения до ближайшего участка с прерывистой разметкой или более просторного перекрестка, где радиуса поворота автомобиля будет достаточно для чистого маневра без пересечения запретных линий.

Экспертная проверка: автомобильный юрист Олег Зорин
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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