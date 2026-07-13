Эффект "домино": почему стоимость километра пути для грузовиков рванула вверх

Рост цен на бензин и дизельное топливо увеличил стоимость эксплуатации автомобилей в Москве на 2,9–4,3%. Наиболее заметно подорожание отразилось на коммерческом транспорте, где затраты на один километр пути выросли сильнее, чем в сегменте легковых машин.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Механик осматривает новый автозапчастной датчик в гараже

Данные рассчитало Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Аналитики сравнили расходы владельцев до и после изменения стоимости топлива, взяв за основу популярный легковой автомобиль и тяжелую технику.

Как подорожало владение легковым авто

Для расчета расходов частного лица использовали Lada Granta Classic. В модели учитывалось, что владелец приобрел машину на собственные средства, а среднегодовой пробег составляет 20 тыс. км при общем сроке эксплуатации в три года.

Основным фактором роста стала цена бензина АИ-95, которая увеличилась с 68,20 до 74 рублей за литр. В результате стоимость одного километра пути для Lada Granta выросла с 13,78 до 14,18 рубля.

Период расчета Расходы в год Расходы за 3 года До повышения цен 275,7 тыс. руб. 827 тыс. руб. После повышения цен 283,5 тыс. руб. 850,6 тыс. руб.

«Для частного владельца рост стоимости километра на 40 копеек кажется незначительным, однако в масштабе трехлетнего цикла владения переплата составляет более 23 тысяч рублей. Это происходит из-за того, что топливный компонент в структуре расходов легкового авто стабилен, и любое изменение цены на заправках напрямую влияет на итоговую сумму владения», — объяснил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Влияние на коммерческий сектор

Более существенный удар пришелся по бизнесу. В качестве примера эксперты НАПИ взяли самосвал FAW 658983, принадлежащий юридическому лицу и оформленный через финансовый лизинг. Срок владения техникой составляет пять лет, а среднегодовой пробег достигает 100 тыс. км.

Стоимость дизельного топлива выросла с 74,28 до 82 рублей за литр. Это привело к увеличению стоимости одного километра пути с 63,95 до 66,68 рубля, что в процентном соотношении составляет 4,3%.

Разница в процентах между легковым и коммерческим транспортом объясняется объемом потребляемого топлива и интенсивностью эксплуатации. Для компаний, использующих тяжелую технику, рост цен на горючее приводит к более резкому увеличению операционных расходов, что может потребовать пересмотра тарифов на грузоперевозки.