Эффект "домино": почему стоимость километра пути для грузовиков рванула вверх

Рост цен на бензин и дизельное топливо увеличил стоимость эксплуатации автомобилей в Москве на 2,9–4,3%. Наиболее заметно подорожание отразилось на коммерческом транспорте, где затраты на один километр пути выросли сильнее, чем в сегменте легковых машин.
Данные рассчитало Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Аналитики сравнили расходы владельцев до и после изменения стоимости топлива, взяв за основу популярный легковой автомобиль и тяжелую технику.
Для расчета расходов частного лица использовали Lada Granta Classic. В модели учитывалось, что владелец приобрел машину на собственные средства, а среднегодовой пробег составляет 20 тыс. км при общем сроке эксплуатации в три года.
Основным фактором роста стала цена бензина АИ-95, которая увеличилась с 68,20 до 74 рублей за литр. В результате стоимость одного километра пути для Lada Granta выросла с 13,78 до 14,18 рубля.
|Период расчета
|Расходы в год
|Расходы за 3 года
|До повышения цен
|275,7 тыс. руб.
|827 тыс. руб.
|После повышения цен
|283,5 тыс. руб.
|850,6 тыс. руб.
«Для частного владельца рост стоимости километра на 40 копеек кажется незначительным, однако в масштабе трехлетнего цикла владения переплата составляет более 23 тысяч рублей. Это происходит из-за того, что топливный компонент в структуре расходов легкового авто стабилен, и любое изменение цены на заправках напрямую влияет на итоговую сумму владения», — объяснил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
Более существенный удар пришелся по бизнесу. В качестве примера эксперты НАПИ взяли самосвал FAW 658983, принадлежащий юридическому лицу и оформленный через финансовый лизинг. Срок владения техникой составляет пять лет, а среднегодовой пробег достигает 100 тыс. км.
Стоимость дизельного топлива выросла с 74,28 до 82 рублей за литр. Это привело к увеличению стоимости одного километра пути с 63,95 до 66,68 рубля, что в процентном соотношении составляет 4,3%.
Разница в процентах между легковым и коммерческим транспортом объясняется объемом потребляемого топлива и интенсивностью эксплуатации. Для компаний, использующих тяжелую технику, рост цен на горючее приводит к более резкому увеличению операционных расходов, что может потребовать пересмотра тарифов на грузоперевозки.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.