Российский рынок кроссоверов до 3 млн рублей: рейтинг самых доступных моделей

Российский рынок кроссоверов заполнили модели под местными брендами, которые фактически представляют собой локализованные или переименованные иномарки. Для покупателя с бюджетом до 3 млн рублей выбор сейчас сосредоточен вокруг марок Москвич, Tenet, XCite, Belgee и Evolute. Самым доступным вариантом остается Москвич 3, цена которого начинается от 1,95 млн рублей.

Фото: moskvich.ru is licensed under Free More Info автомобиль москвич 3

Рейтинг самых доступных кроссоверов

Анализ актуальных прайс-листов позволяет выделить десять моделей, стоимость которых не превышает 3 млн рублей. В нижнем ценовом сегменте доминируют компактные SUV с двигателями объемом 1,5 литра.

Модель Цена (от руб.) Двигатель / КПП Москвич 3 1 952 000 1.5T (136 л. с.) / МКПП Tenet T4 2 089 000 1.5 (113 л. с.) / МКПП Tenet T4L 2 259 000 1.5T (147 л. с.) / Робот Belgee X50+ 2 319 990 1.5T (147 л. с.) / Преселектор XCite X-Cross 7 2 449 000 1.5T (147 л. с.) / Вариатор Solaris HC 2 500 000 1.6 (123 л. с.) / МКПП Belgee X70 2 579 990 1.5T (150 л. с.) / АКПП Tenet T7 2 735 000 1.6T (150 л. с.) / Робот XCite X-Cross 8 2 759 000 1.6T (150 л. с.) / Робот Evolute i-Joy 2 974 000 Эл. мотор (163 л. с.)

Особенности локальных брендов

Большинство представленных моделей являются результатом ребрендинга китайских платформ. Например, Москвич 3 базируется на JAC Sehol X4, а Tenet T7 представляет собой обновленный Chery Tiggo 7L. Для покупателя это означает доступ к проверенным техническим решениям, но с изменением сервисной политики и гарантийных обязательств.

Разброс в оснащении значителен. В бюджетном сегменте до 2,3 млн рублей встречаются как базовые версии с МКПП, так и варианты с турбомоторами и роботами. Например, Belgee X50+ предлагает цифровую приборную панель и климат-контроль, в то время как Solaris HC в базе обходится стандартным кондиционером и аудиосистемой.

"Появление множества локальных брендов на базе китайских моделей создает иллюзию разнообразия. На деле покупатель выбирает между разными вариантами упаковки одних и тех же агрегатов. Основной риск здесь заключается в неопределенности долгосрочной поддержки новых марок и доступности запчастей, если модель окажется низкотиражной", — подчеркнул автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

В сегменте от 2,5 до 3 млн рублей акцент смещается в сторону комфорта и пространства. Семиместный XCite X-Cross 8 предлагает камеры кругового обзора и систему стабилизации, а Tenet T7 поддерживает беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Электрический сегмент и субсидии

Отдельную категорию занимает Evolute i-Joy (ребрендинг Dongfeng Nammi 06). Этот автомобиль демонстрирует сильную зависимость итоговой цены от государственных механизмов поддержки. При рекомендованной стоимости в 2,97 млн рублей, применение льготного автокредитования с госсубсидией снижает цену до 2,04 млн рублей.

Технически электромобиль оснащен батареей на 51,87 кВт·ч, что обеспечивает запас хода 386 км по циклу WLTP. Мощность электромотора составляет 163 л. с., что позволяет разогнать машину до 100 км/ч за 8 секунд. В отличие от бюджетных бензиновых аналогов, здесь в базу включены вентиляция и память водительского кресла.