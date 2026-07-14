Бренд Evolute зафиксировал резкий рост продаж электромобилей и гибридов в первом полугодии 2026 года

Бренд Evolute зафиксировал резкий рост спроса на свои электромобили и гибриды, что привело к дефициту машин в дилерских центрах. По итогам первого полугодия 2026 года компания реализовала 5910 автомобилей, заняв второе место в сегменте NEV (автомобилей на новых источниках энергии) с рыночной долей 15,3%. Особенно заметен скачок в июне, когда продажи составили 1054 единицы, что на 89% больше показателей мая.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Evolute i-Space

Ситуация с наличием i-Joy и i-Space

Несмотря на высокие темпы продаж, фактическое предложение в автосалонах остается ограниченным. На официальном сайте производителя в разделе доступных автомобилей числится всего 287 единиц, что несопоставимо с масштабами российского рынка.

По данным дилеров в Челябинске и Москве, электрические кроссоверы i-Joy в наличии практически отсутствуют, а сроки ожидания по индивидуальным заказам продлеваются до августа. Пресс-служба бренда подтверждает наличие очередей по ряду моделей, однако не уточняет конкретные позиции.

"Разрыв между темпами производства и реальным спросом создает ситуацию, когда автомобили уходят "с колес". Для покупателя это означает переход от выбора конкретной машины в салоне к системе предзаказов с ожиданием в несколько недель или месяцев", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Сроки выхода нового i-Sky

Для расширения модельного ряда Evolute готовит к выпуску электрический кроссовер i-Sky нового поколения, который уже был представлен на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Сроки начала поставок варьируются в зависимости от региона и конкретного дилерского центра:

В Санкт-Петербурге и Москве первые партии ожидаются к концу июля. В этих городах уже принимают бронирования с предоплатой от 10 000 до 50 000 рублей.

В Ижевске модель i-Sky ожидается не раньше августа, при этом предзаказы в местном центре пока не принимаются.

Цены на гибридные модели

С гибридными i-Space ситуация с наличием чуть лучше, чем с чисто электрическими версиями, но общее количество доступных машин на всю страну составляет 1190 единиц. Основной объем предложения сосредоточен в Москве.

Версия i-Space Ориентировочная цена (с госсубсидией) Условия Переднеприводный 2,6 — 2,8 млн руб. Разница зависит от способа оплаты (наличные vs Trade-in и рассрочка) Полноприводный ~ 3,05 млн руб. Дороже переднего привода на 250 000 руб.

Влияние топливного кризиса на спрос

Существует мнение, что текущий дефицит автомобилей Evolute вызван проблемами с наличием бензина на российских АЗС. Однако представители дилерских сетей (в частности, из Санкт-Петербурга) утверждают, что топливный кризис не является основной причиной. По их словам, высокий спрос на i-Joy и i-Space сформировался задолго до этого.

Главными факторами популярности бренда называют минимально возможные цены на технику и действующие программы государственной поддержки, которые делают покупку электромобиля и гибрида экономически выгодной.