Бензин закипает быстрее чая: физическая аномалия в баке может обернуться кошмаром для владельцев

Бензин — это не просто желтоватая жижа из пистолета на АЗС. Это капризная субстанция, которая мечтает либо улететь в атмосферу, либо превратить ваш двигатель в груду мертвого алюминия. Пока экологи-фанатики пытаются пересадить нас на электрические пылесосы, старый добрый литр Аи-95 остается единственным честным способом заставить поршни танцевать джигу. Но за этой простотой скрываются физические аномалии, о которых молчат маркетологи.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Бензин закипает быстрее чая

Ваше топливо — настоящий неврастеник. Температура кипения бензина стартует с жалких +33 °C. Если вы забили бак под горлышко и бросили машину на солнцепеке, внутри начинается настоящий ад. Жидкость расширяется, пары ищут выход. Для владельцев древних карбюраторных колымаг это приговор — топливные пробки перекрывают подачу горючего, и машина превращается в памятник самой себе. Инжекторы справляются лучше, но давление в системе все равно зашкаливает.

"Современные системы улавливания паров не всесильны. При экстремальном нагреве клапаны могут не сдюжить, что ведет к деформации пластиковых баков и сбоям в работе бензонасоса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Миф о "грязном" 92-м

Гаражные "эксперты" десятилетиями травят байки, что Аи-92 — это отрава, а Аи-98 — эликсир молодости. Чушь. Сегодня всё топливо на крупных сетях тянет на стандарт Евро-5. Разница лишь в стойкости к детонации — способности бензина не взрываться раньше времени от сжатия. Попытка накормить турбомотор 92-м бензином — это как заставить марафонца бежать в кирзовых сапогах: он добежит, но выплюнет легкие. При этом экология Евро-5 — штука циничная: выхлоп чище на 20%, но завод коптит на 39% сильнее, чтобы убрать серу.

Свойство топлива Значение / Параметр Плотность Аи-95 ~750 граммов в 1 литре Точка замерзания Около -70 °C Содержание серы (Евро-5) Не более 10 мг/кг Температурное расширение 1 мл на литр при изменении на 1°C

Кстати, о морозах. Бензин не превращается в лед даже в Якутии, если только на улице не -70 °C. Но железный конь может объявить забастовку уже при -20 °C просто потому, что испаряемости топлива не хватает для первой искры. Это регламентировано стандартами обслуживания, и жаловаться дилеру бесполезно.

"Смешивать 92-й и 95-й в баке можно — они не расслоятся, как масло и вода. Это не химия, а просто физика смешивания жидкостей с разным октановым числом", — отметил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Годность и хранение топлива

Бензин — это не консервы. Он портится. Современные присадки начинают распадаться через год. Если ваша машина простояла в гараже с полным баком три зимы, не удивляйтесь, если мотор начнет кашлять смолой. В СССР топливо доживало до двух лет на севере, но сейчас ГОСТ беспощаден — 12 месяцев. После этого горючий коктейль превращается в бесполезную жижу, которая способна забить форсунки и прикончить свечи.

"Старое топливо — это риск судебных тяжб с АЗС. Если машина встала из-за деградации бензина, доказать вину заправки практически невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по возмещению ущерба Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о топливе

Можно ли доливать 95-й в 92-й, если бак наполовину пуст?

Да, это не приведет к поломке. Октановое число просто усреднится. В жару это даже полезно для снижения детонации в нагруженных моторах.

Выгодно ли заправляться ночью, пока холодно?

Нет. Топливо на АЗС хранится глубоко под землей в термоизолированных резервуарах. Температура там стабильна круглый год, так что объем литра в пистолете не меняется.

Правда ли, что бензин в баке может замерзнуть зимой?

Сам бензин — нет, но конденсат в баке превращается в лед и наглухо забивает сетку насоса. Держите бак полным, чтобы там не было места для воздуха и влаги.

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