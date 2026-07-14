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Пять кругов ада: где московские камеры собирают урожай штрафов

Авто

Московские водители превратились в спонсоров дорожного строительства. За второй квартал 2026 года камеры выписали 1,8 миллиона штрафов за скорость. Это не статистика, это индустриальные масштабы. Самое смешное, что 15% всей этой бумажной лавины генерируют всего пять точек на карте. Настоящие Бермудские треугольники, где здравый смысл водителя исчезает, уступая место "письму счастья".

Дорожная камера
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорожная камера

Рейтинг "золотых" камер: где вас ждут

Первое место в этом хит-параде человеческой невнимательности занимает Волоколамское шоссе, дом 34, корпус 2. С января здесь развернули масштабную стройку. Дорогу сплющили до двух полос, воткнули знак "40" и включили счетчик. Итог — 5% от всех нарушений в городе. Водители видят пустой асфальт и жмут на газ, забывая, что камера не дремлет. Это не дорога, это капкан.

"Водители часто игнорируют временные ограничения, если не видят физических препятствий или рабочих на дороге. Но юридически знак '40' в зоне ремонта имеет ту же силу, что и постоянный. Оспорить такой штраф практически невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Шоссе Энтузиастов, дом 1, корпус 1 держит "серебро". Там ремонт официально закончился, но знак "40" остался висеть как памятник бюрократии. Водители, радостно предвкушая полет, разгоняются до привычных городских скоростей и тут же попадают в объектив. На этой точке "сгорает" 3% нарушителей. Чистый садизм или забывчивость дорожников? Результат для кошелька один.

Местоположение Доля нарушений (%)
Волоколамское ш., 34 к.2 5%
Шоссе Энтузиастов, 1 к.1 3%
ТТК (внешнее), ул. Вавилова 3%
Лефортовский тоннель (ТТК) 2%
Дмитровское ш., 7 к.2 2%

Временные знаки как инструмент пытки

Третье транспортное кольцо (ТТК) — это вообще отдельный аттракцион. У улицы Вавилова стоит камера-снайпер. Она караулит тех, кто вылетает из зоны "60" и начинает ускоряться до разрешенных "80" на пару метров раньше положенного. Еще 3% штрафов. А в Лефортовском тоннеле водители упорно отказываются замечать, что лимит падает с 80 до 60 км/ч. Итог — стабильные 2% нарушений.

"Техническое состояние таких комплексов фиксации безупречно. Если вы ускорились на границе зон — ECU автомобиля зафиксирует скорость, а камера — нарушение. Ошибки здесь бывают крайне редко", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Проблема не в технике, а в психологии. Когда перед вами пустой шестиполосный автобан, а знак требует ползти со скоростью беременной черепахи, нога сама жмет на педаль. Маркетологи делают машины быстрыми, а дорожники — медленными. Этот диссонанс ежегодно обходится бюджету в 31 миллиард рублей затрат на одни только системы фиксации.

"Многие надеются на отмену штрафа из-за неверной установки знаков. Однако суды все чаще встают на сторону ГИБДД, считая, что водитель обязан следовать любой разметке и указателям, даже если они противоречат логике", — объяснил юрист по ДТП Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о штрафах за скорость

Можно ли обжаловать штраф, если ремонт на дороге не велся?

Нет, само по себе отсутствие техники или рабочих не отменяет действие знака. Пока временный знак не зачехлен или не демонтирован, он законен.

Какая погрешность у столичных камер?

Стандартная погрешность составляет 1-2 км/ч, но правило "+20 км/ч" пока действует, хотя разговоры о его снижении до +10 ведутся постоянно.

Почему на ТТК лимиты постоянно меняются?

Это связано с безопасностью в тоннелях и на узких развязках. В тоннелях лимит всегда ниже из-за сложности эвакуации при ДТП.

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Экспертная проверка: эксперт по БДД Андрей Киселёв, инженер Михаил Лазарев, юрист Олег Зорин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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