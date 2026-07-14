Мотор точно не сгорит: заправка рядом с бензовозом перестала быть фатальной ошибкой водителей

Забудьте дедовские байки о "мути со дна", которая мгновенно прикончит ваш нежный мотор, стоит только подкатить к колонке одновременно с бензовозом. Раньше это было аксиомой: видишь огромную цистерну — жми на газ и лети до следующей АЗС. Сегодня этот страх выглядит так же нелепо, как попытка завести современный Porsche с помощью рукоятки. Инженерная мысль превратила заправку из лотереи в стерильную операцию, где грязи просто не оставили шансов.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Длинная очередь автомобилей на бензоколонке

Почему старые страхи больше не работают

Старые АЗС напоминали дырявые корыта, где на дне ржавых резервуаров годами копился слой ила, песка и слез незадачливых автомобилистов. При сливе топлива этот "коктейль" взлетал вверх, превращая бензин в абразивную пульпу. Но эпоха динозавров прошла. Современная станция — это высокотехнологичный фильтрационный завод. Очистка теперь идет в несколько эшелонов: на выходе из НПЗ, в недрах самой АЗС и, наконец, в топливной системе вашей машины.

"Современные колонки блокируют подачу топлива, если внутренние фильтры забиты хотя бы на четверть. Протолкнуть грязь в бак клиента технически невозможно", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Сетки и мембраны на нынешних станциях способны ловить частицы, которые не рассмотришь и под микроскопом. Если система чувствует сопротивление, насос просто встает. Поэтому рассказы о том, как бензовоз "взболтал воду и ржавчину", а вы всё это впитали в бак — не более чем гаражный фольклор. Оборудование скорее задушит само себя, чем выдаст потребителю некондицию.

Химия против физики: магия этанола

Состав горючего тоже перестал быть просто смесью углеводородов. Современные присадки и тот же этанол работают как санитары. Они не дают грязи выпадать в тяжелый осадок, удерживая микрочастицы во взвешенном состоянии, где с ними легко справляется любой штатный фильтр. Это делает топливо однородным, как дорогой виски, а не как деревенский самогон с ошметками сивухи.

Параметр Реальность сегодня Система фильтрации Многоступенчатая, включая тонкую очистку в ТРК Риск попадания воды Близок к нулю благодаря датчикам подтоварной воды

"Основная угроза сегодня — не слив бензовоза, а копеечная экономия владельцев АЗС на регламентной замене фильтрующих элементов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Когда всё же стоит проехать мимо

Безопасность заправки определяет не наличие бензовоза, а репутация бренда. Если вы видите облупившуюся краску, грязь на пистолетах и персонал, который выглядит так, будто он только что десантировался из прошлого века — бегите. Здесь слив топлива действительно может стать последним гвоздем в гроб вашего бензонасоса. На сетевых гигантах регламенты вбиты в головы сотрудников кувалдой контроля качества.

"Если на АЗС нет свежих паспортов качества или колонки выглядят заброшенными, риск получить суррогат выше, чем при любом техническом сливе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Технологические паузы на АЗС во время приемки топлива — это скорее вопрос логистики и точности учета, чем заботы о ваших форсунках. Автоматика должна "отстояться" для корректных замеров объема и плотности. Ваша машина переварит этот бензин без икоты, если станция соблюдает элементарную гигиену оборудования.

Ответы на популярные вопросы о заправке

Нужно ли ждать 20 минут после уезда бензовоза?

Нет, современные фильтры улавливают взвесь мгновенно. Ждать бессмысленно — вы просто теряете время.

Может ли бензовоз слить "плохую" партию?

Контроль идет на нефтебазе и при приеме. Шанс залить откровенный мусор на брендовой АЗС минимален.

Забьется ли фильтр в машине быстрее?

Если АЗС следит за своими сетками, ваш фильтр даже не заметит разницы. Регулярное ТО критичнее разовой заправки.

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