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Верховный Суд вынес суровый вердикт: обгон по правилам обернулся массовым изъятием прав

Авто

Представьте: вы идете на обгон. Дорога пустая, разметка — идеальный пунктир. Вы нажимаете на газ, вылетаете на встречку, опережаете чадящую фуру и… упираетесь в сплошную линию. ГИБДД в кустах уже потирает руки. Верховный Суд РФ поставил в этой истории жирную точку. Маневр, начатый по правилам, но законченный через "сплошняк", — это билет в пешеходы на полгода.

Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину
Фото: flickr.com by Axion23, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину

Геометрия обгона: почему 100 метров — это пыль

Маркетологи обещают нам системы помощи и датчики слепых зон. Но физика — дама суровая. Чтобы обойти двадцатиметровую фуру на скорости 90 км/ч, нужно минимум 200 метров чистого полотна. ГОСТ требует предупреждать водителя: за 100 метров до сплошной штрихи удлиняются. Это напоминает обратный отсчет перед взрывом. В реальности этого расстояния не хватает даже на то, чтобы просто испугаться и нажать на тормоз.

"На трассе разметка часто живет своей жизнью, отдельно от реальности. Водитель видит удлинение штрихов уже в середине обгона. Вернуться назад — ударить по тормозам и создать ДТП. Лететь вперед — попасть на ответственность за нарушение ПДД", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Современные допсредства информирования на наших дорогах — это миф. Водитель предоставлен сам себе. Если вы не успели вернуться в свой ряд до сплошной линии, инспектору будет плевать на ваши благие намерения в начале маневра.

Ситуация Последствия
Начало на прерывистой, конец на сплошной Лишение прав до 6 месяцев или штраф 5000 руб.
Объезд препятствия через сплошную Штраф от 1000 до 1500 руб.

Закон суров: штраф или лишение

Постановление Пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 года режет без ножа. Любой выезд на встречку там, где это запрещено, карается по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Суды больше не слушают оправдания про "не успел" или "не видел знака за грузовиком". Система работает как гильотина: пересек черту — виноват. Это вам не Европа, где к завершению маневра относятся лояльно.

"Суды в подобных делах редко встают на сторону автомобилиста. Единственный шанс сохранить права — доказать отсутствие умысла или технические неисправности автомобиля, помешавшие завершить маневр вовремя. Но чаще всего выписывают либо штраф, либо отбирают удостоверение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

Дорожные знаки и разметка — это не рекомендации, а приказы. Если дорога превращается в полосу препятствий, безопаснее плестись за "КАМАЗом". Сегодняшняя судебная практика защищает букву закона, а не безопасность потока в динамике. Любое сомнение трактуется против водителя.

Как не попасть в капканы разметки

Логика проста: не уверен — не обгоняй. Если видите, что штрихи поползли в длину — бросайте газ и возвращайтесь назад. Это не позор, это экономия 5000 рублей и нервных клеток. Помните, что инспекторы ГИБДД обожают такие "хвосты" на трассах. АВТОВАЗ ввел стандарт качества для дилеров, но стандарта качества для дорожной разметки, защищающего водителя от таких ловушек, пока не придумали.

"Водители часто недооценивают дистанцию. Одно дело — характеристики электромобиля с его мгновенным моментом, и совсем другое — груженая легковушка. Встречка не прощает ошибок, а закон — формальностей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по БДД Андрей Киселёв.

На трассах Крымского направления, где топливный кризис заставляет нервничать, концентрация внимания падает. Но именно в таких условиях риск нарваться на лишение прав за пересечение сплошной максимален. Лучше доехать позже, чем остаться вообще без машины.

Ответы на популярные вопросы о завершении обгона

Что если я начал обгон через прерывистую, но разметка стерта?

В случае плохой видимости разметки нужно ориентироваться на знаки "Обгон запрещен". Если нет ни того, ни другого, вину оспорить проще, но оценка ущерба и рисков все равно ложится на водителя.

Можно ли завершить обгон, если я уже поравнялся с кабиной фуры?

С точки зрения ПДД — нет. Вы должны вернуться в свою полосу до начала сплошной линии. Резкое торможение также опасно, поэтому маневр нужно просчитывать до выезда на встречную полосу.

Спасет ли видеорегистратор от лишения?

Регистратор зафиксирует факт нарушения. Он может помочь, только если разметка не соответствует ГОСТу (слишком короткий участок предупреждения). В остальных случаях это видео лишь подтвердит правоту инспектора.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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