Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval

Российский авторынок накрыла волна "вторички", которая пахнет заводским пластиком и новизной. Машины из Поднебесной, за которыми еще вчера стояли очереди в салонах, массово вываливаются на площадки объявлений. Пробег — символические пару тысяч километров. Состояние — муха не сидела. Но владельцы бегут от них, как от заглохшего трактора в метель.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Поток машин в Москве

Рынок забит "почти новыми" китайцами

Ситуация напоминает неудачное свидание вслепую. На бумаге и в рекламе — атлет и красавец, а на деле — одышка и капризы. Десятки объявлений о продаже Haval и Chery с пробегом в 2000–5000 километров — это не случайность, а приговор маркетингу. Люди покупают гаджет на колесах, а получают кусок железа с программными глюками.

"Это не просто перепродажа, а попытка спасти капитал. Владельцы видят первые огрехи и стремятся сбросить балласт, пока цена не рухнула в бездну", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Обычно первый хозяин держит машину три-пять лет. Нынешние камикадзе выходят из сделки через три месяца. Для нашего рынка это аномалия. Это признак того, что розовые очки разбились о первую же яму на трассе или серьезные конструктивные изменения под капотом, которые китайцы скрывают за блестящими шильдиками.

Эффект разбитых ожиданий: за что невзлюбили восток

Причины массового бегства просты, как гаечный ключ на 17. Во-первых, "ватное" управление. Китайские кроссоверы часто ведут себя на дороге как перегруженная баржа. Во-вторых, аппетит. Заявленные литры в буклетах не имеют ничего общего с реальностью, когда турбомотор начинает жрать топливо ведрами. Те, кто искал экономию, получают счет как за полет бизнес-классом.

Ожидание покупателя Суровая реальность Премиальный комфорт и тишина Шум арок и скрип дешевого пластика Умная электроника и автопилоты Глюки мониторов и проблемы с ответственностью при ДТП Высокая остаточная стоимость Резкое падение цены на вторичном рынке

Эргономические просчеты добивают лояльность. Планшеты вместо кнопок — это круто в шоуруме, но в минус тридцать, когда экран замерз, вы не включите даже подогрев сидений. Неудивительно, что на этом фоне спрос на японские бренды, обходящие санкции, взлетел до небес.

"Люди наигрались в сенсорные экраны. Теперь они хотят юридической чистоты и понятных тарифов, особенно когда речь заходит про транспортный налог на гибриды", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ценовой демпинг или крах иллюзий?

Если этот поток "свежака" не иссякнет, вторичный рынок захлебнется. Владельцы будут вынуждены резать цены, чтобы хоть как-то избавиться от машин. Это создаст иллюзию доступности, но бесплатный сыр бывает только в неисправном топливном насосе. Покупать такую машину — значит становиться вторым в очереди в сервис, где АВТОВАЗ уже вводит стандарты, отсекающие гаражных мастеров, а китайские дилеры только учатся разбираться в своих прошивках.

"Мы видим системный риск: продажи падают, а разочарование растет. Вторичка переполнится китайским пластиком", — объяснил логист Денис Крылов.

Закат "китайской мечты" может наступить быстрее, чем многие ожидали. Пока маркетологи отчитываются о рекордах, реальные пользователи голосуют кошельком, выставляя "почти новые" кроссоверы на продажу. Похоже, старая добрая Нива еще долго будет смеяться над этими глянцевыми гаджетами из своих вечных сугробов.

Ответы на популярные вопросы о китайских авто

Почему китайские машины быстро теряют в цене?

Низкое доверие к ресурсу двигателя и трансмиссии заставляет покупателей на вторичке требовать огромные скидки. Никто не хочет оплачивать ремонт за свой счет после окончания короткой гарантии.

Стоит ли покупать подержанного "китайца" с малым пробегом?

Только после тотальной диагностики. Часто за "минимумом на одометре" скрываются последствия заправки плохим топливом, вызывающим поломки топливной системы, или скрытые дефекты электроники.

Чем опасны гибриды из КНР?

Кроме технических сложностей, есть риск попасть на повышенный налог или отсутствие запчастей для специфических силовых установок, как в случае с бюджетными седанами "серого" импорта.

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