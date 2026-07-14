Привычный порядок парковки навсегда уходит в прошлое: бюджеты регионов примут на себя удар

Российских водителей планируют избавить от унизительной необходимости оплачивать "билет в один конец" до штрафстоянки. В Госдуму внесен законопроект, который превращает эвакуацию из прибыльного бизнеса в чистое наказание. Депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев требуют: хватит доить автомобилистов. Если машина мешает — убирайте, но не за счет владельца.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use эвакуатор и легковой автомобиль

Логика наказания против грабежа

Суть инициативы проста как гаечный ключ. Сейчас за неправильную парковку водитель получает двойной удар: штраф в казну и конский ценник от службы эвакуации. Депутаты предлагают оставить только штраф. Все расходы на перевозку и хранение "железа" должны лечь на плечи региональных бюджетов. Это справедливо. Государство наказывает — государство и оплачивает логистику процесса.

"Ситуация, когда услуги эвакуатора стоят дороже самого штрафа — это абсурд. Мы превратили меру обеспечения в коммерческую лавочку. Виноват — плати штраф, но не корми частников, вцепившихся в городской бюджет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Авторы поправок в статью 27.13 КоАП справедливо указывают на судебные казусы. Даже если производство по делу закрыто, а водитель признан невиновным, вызволить машину со стоянки без оплаты услуг "перевозчиков" практически невозможно. Это не правосудие, это захват заложников ради выкупа.

Экономика эвакуации: цифры и факты

Разрыв между суммой в квитанции от ГАИ и реально потраченными деньгами колоссален. В то время как продажи новых авто падают, аппетиты эвакуаторщиков только растут. Попытка припарковать машину в неположенном месте может стоить как полноценное ТО на бюджетную иномарку.

Тип расхода Средняя стоимость (руб.) Штраф за парковку 500 — 3 000 Работа эвакуатора от 5 000 Сутки на спецстоянке 1 360 — 3 040

Такая математика бьет по карману сильнее, чем топливный кризис. При этом качество услуг остается на уровне "дворового сервиса". Машины калечат, царапают и обворовывают, а крайних потом не сыщешь даже с опытным юристом.

"Перекладывание расходов на бюджет заставит власти регионов дважды подумать, прежде чем везти машину на стоянку. Сейчас это конвейер по заколачиванию денег, где о безопасности движения думают в последнюю очередь", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Подводные камни бюджетного банкета

Если законопроект пройдет, регионам придется экстренно искать деньги. Существует риск, что чиновники начнут экономить на эвакуации там, где она реально нужна — например, при разборе завалов после серьезных ДТП с беспилотниками или крупногабаритной техникой.

Кроме того, возникнет вопрос компенсации за уже оплаченные "услуги". Напомним, ранее предлагалась 15-минутная отсрочка, чтобы водитель успел переставить авто. Вкупе с отменой платы за спецстоянку это может превратить эвакуацию в крайнюю меру, а не в основной способ пополнения кошельков аффилированных структур.

"Техническое состояние эвакуаторного парка может пойти по швам, если финансирование станет бюджетным. Частник следит за техникой, пока она приносит золотые яйца. Но как только кран перекроют — ждите старые ржавые Камазы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о штрафстоянках

Нужно ли платить за эвакуацию сейчас?

Да, по действующему КоАП обязанность оплаты перемещения и хранения автомобиля лежит на нарушителе.

Что делать, если машину повредили при погрузке?

Сразу фиксируйте повреждения на стоянке до подписания акта приемки. Вызывайте полицию для фиксации ущерба. Вам поможет правильная диагностика повреждений экспертом.

Может ли инспектор ГАИ отменить эвакуацию?

Если вы успели подойти к машине до того, как эвакуатор тронулся с места, автомобиль должны вернуть. Но штраф за неправильную парковку все равно выпишут.

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