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Не бензовоз, а совсем другие признаки: как сегодня распознать действительно опасную АЗС

Авто

Старые страхи перед заправкой во время работы бензовоза уходят в прошлое. Современные системы очистки и изменения в химическом составе нефтепродуктов превратили риск загрязнения мотора осадком в технический анахронизм, не имеющий под собой реальных оснований в 2026 году.

Автозаправочная колонка
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка

Физика процесса и современные фильтры

Десятилетиями водители верили: слив топлива поднимает со дна резервуара муть, которая неминуемо окажется в бензобаке. Современная станция напоминает сложный хирургический блок, а не старое хранилище с ржавыми емкостями. Технологический регламент обязывает владельцев использовать многоуровневую сепарацию. Грязь блокируется еще на выходе из подземного хранилища, а затем — в пистолете колонки.

Риск засорения системы питания минимален, так как нефтепродукты проходят подготовку еще на этапе логистики. Если возник топливный кризис, качество контроля на крупных сетях только ужесточается. В составе современного горючего часто присутствует этанол. Он работает как растворитель, удерживая потенциальные загрязнения во взвешенном состоянии, что позволяет фильтрам улавливать их без остатка. Осадок просто не успевает сформировать плотный слой, способный забить штатный фильтр дизельного двигателя или бензинового агрегата.

"Современные топливораздаточные колонки оснащены датчиками, которые блокируют подачу при критическом загрязнении фильтрующих элементов. Система самодиагностики просто не даст вам заправиться грязной смесью, даже если в резервуаре идет активное перемешивание", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Вердикт специалистов по безопасности

Главная угроза при заправке во время слива — не грязь в баке, а нарушение правил пожарной опасности. В зоне АЗС концентрируются пары бензина, и присутствие тяжелой техники повышает общий уровень риска. Поэтому многие операторы до сих пор предпочитают закрывать станцию на время приема бензовоза, чтобы исключить человеческий фактор.

При этом цифровая трансформация отрасли позволяет заранее планировать визит. Сегодня поиск топлива через приложения позволяет видеть не только наличие бензина, но и статус работы станции. Это избавляет от необходимости ждать окончания слива или рисковать, заправляясь на сомнительных объектах. Если вы видите, что на АЗС нет очередей при низком ценнике, это повод задуматься о легальности поставок.

"Водителям стоит опасаться не бензовозов, а кустарных модификаций вроде установки газобаллонного оборудования сомнительного качества. Работа штатных систем АЗС при сливе топлива регламентирована жестко, и электроника отсекает любые отклонения от нормы", — отметил специалист по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Три признака опасной станции

Безопасность заправки зависит от состояния инфраструктуры. Не стоит доверять объектам, где оборудование выглядит ветхим, а персонал игнорирует элементарные требования. Иногда ошибки совершают и сами водители, например, когда перевозка бензина осуществляется в таре, не предназначенной для ГСМ, что провоцирует искры статического электричества.

Признак опасности Последствия
Отсутствие пломб на колонках Риск недолива или подмены марки топлива
Следы коррозии на пистолетах Попадание металлической крошки в бак
Нарушение зоны слива ГСМ Высокая вероятность возгорания паров топлива

Нестабильность на рынке часто заставляет владельцев экономить на обслуживании фильтров. В условиях, когда дефицит бензина заставляет водителей заправляться впрок, нагрузка на технику возрастает. Если на АЗС царит хаос, а бензовоз стоит без ограждения — лучше проехать мимо.

"При ДТП на территории АЗС во время слива горючего ущерб может быть катастрофическим. Юридически виноват будет тот, кто нарушил дистанцию или правила маневрирования в зоне повышенной опасности", — объяснил эксперт-оценщик Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли повредить двигатель, заправившись при сливе?

Вероятность повреждения крайне мала. Современные системы фильтрации АЗС и штатные фильтры автомобиля эффективно блокируют мелкие частицы и воду.

Почему некоторые АЗС закрываются во время приема бензовоза?

Это требование техники безопасности. Оно направлено на предотвращение возгорания из-за близости работающих двигателей легковых машин к зоне слива паров бензина.

Как проверить качество топлива на конкретной станции?

Водитель имеет право потребовать паспорт качества на партию. В нем указаны дата производства, октановое число и отсутствие вредных присадок.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автоэксперт-оценщик Александр Громов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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