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Стоимость электрокроссовера Umo 5 в России снижена за счет государственных субсидий

Авто

Электрокроссовер Umo 5 поступил в продажу для частных покупателей по цене от 2,59 млн рублей. Стоимость автомобиля существенно зависит от государственных субсидий для производителей электрокаров: без этой поддержки цена модели могла бы достигать 3,5 млн рублей. На старте продаж доступны две комплектации.

Moscow, UMO 5 taxi, Apr 2026 03
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Moscow, UMO 5 taxi, Apr 2026 03

Ценообразование и государственная поддержка

Итоговая стоимость Umo 5 напрямую связана с государственным регулированием рынка электромобилей. Разница между рыночной ценой и ценой для покупателя составляет почти 1 млн рублей, что делает модель более доступной, однако привязывает её экономику к действующим программам субсидирования.

"Зависимость цены от субсидий создает определенный риск для покупателя и дилера: любые изменения в государственной политике поддержки электромобилей могут привести к резкому скачку стоимости автомобиля. Для массового потребителя это означает, что текущая цена является временным преимуществом, обеспеченным внешними выплатами производителю", — объяснил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Технические характеристики и база

Umo 5 построен на базе китайского электромобиля GAC Aion Y Plus, который официально в Россию не поставлялся. Кроссовер оснащен единственным электродвигателем мощностью 204 л. с. и крутящим моментом 225 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунды, а максимальная скорость ограничена 150 км/ч.

Параметр Значение
Длина / Ширина / Высота 4535 / 1870 / 1650 мм
Колесная база 2750 мм
Дорожный просвет 150 мм
Колеса 17 дюймов (стандарт), 18 дюймов (опция)

Адаптация к российскому климату

Производитель заявляет о подготовке автомобиля к эксплуатации в условиях сильных морозов. В обеих комплектациях предусмотрены системы электроподогрева: лобового стекла, рулевого колеса, всех сидений и форсунок омывателя.

При этом остается неопределенность в отношении аккумуляторного блока. В технических данных не указано, была ли проведена модернизация батареи или внедрена система её терморегуляции, что критично для электромобилей в зимний период, так как при низких температурах емкость аккумуляторов существенно снижается.

Цифровые сервисы и оснащение

Особенностью Umo 5 стала глубокая интеграция с сервисами "Яндекса". Автомобиль оснащен мультимедийным экраном диагональю 14,6 дюйма и голосовым помощником "Алиса", через которого осуществляется управление климатом и медиасистемой. Возможность удаленной настройки автомобиля реализована через приложение "Яндекса" и колонки "Яндекс.Станция".

В топовой версии доступны следующие опции:

  • панорамная крыша с электролюком и шторкой;
  • адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе;
  • беспроводная зарядка для смартфона;
  • "умная" интерьерная подсветка.

Все версии кроссовера по умолчанию поддерживают функции полуавтономного управления.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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