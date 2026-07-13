Один японский автобренд обошел санкции и вернул покупателей: спрос взлетел на сотни процентов

Россияне демонстрируют высокий интерес к автомобилям марки Mazda благодаря их принадлежности к бюджетному сегменту и сильному имиджу бренда, считает руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что японская марка остается для покупателей более приоритетной, чем продукция китайского автопрома.

Фото: commons.wikimedia.org by Sardaka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mazda 3

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года в России зафиксирован резкий рост регистраций новых машин Mazda. Согласно данным директора агентства "Автостат" Сергея Целикова, объем продаж взлетел на 760% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив более 11 700 единиц. Этот показатель практически вернул бренд к уровню реализации 2020 года. При этом на рынке сформировался новый тренд: свежие и бюджетные иномарки стали активно поступать в страну альтернативными путями.

Ладушкин подчеркнул, что ключевым фактором популярности Mazda является не техническое совершенство, а восприятие бренда потребителями. По его словам, эти машины занимают массовую нишу и легко поставляются по схеме параллельного импорта. Сегодня спрос поддерживается именно накопленным доверием к производителю, даже если речь идет о подержанных экземплярах.

"Привлекательность Mazda заключается в том, что это преимущественно автомобили бюджетного сегмента, которые сегодня достаточно легко ввезти по параллельному импорту. Основной движущей силой продаж является имидж бренда: люди гораздо охотнее купили бы Mazda, чем, например, машину любого крупного китайского производителя. И связано это не столько с надежностью или техническими характеристиками, сколько именно с имиджем бренда", — отметил он.

Специалист добавил, что именно высокая репутация марки позволяет ей успешно конкурировать в самом массовом сегменте авторынка. Высокие продажи объясняются доступностью моделей через каналы серого импорта. Однако эксперты предупреждают, что доверие россиян к ввезенным машинам может столкнуться с трудностями при обслуживании техники в локальных условиях.

"Именно по этой причине сегодня большое количество автомобилей Mazda ввозится по параллельному импорту и попадает в бюджетный, самый массовый сегмент. Именно по этой причине продажи остаются на высоком уровне", — пояснил эксперт.

Например, в некоторых регионах японский кроссовер оказался дешевле отечественных аналогов, что вызывает ажиотажный спрос. В то же время покупателям стоит внимательно изучать страну происхождения лотов, так как внешняя красота автомобиля может скрывать существенные технические риски.

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