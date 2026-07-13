Пустые баки и безумный ценник: топливный коллапс в Крыму парализовал движение на дорогах

Топливный кризис в Крыму привел к резкому дефициту бензина и аномальному росту цен, что напрямую отразилось на мобильности жителей и туристическом секторе полуострова. По данным Минтопэнерго республики, в свободной продаже топливо осталось лишь на 99 заправках, что составляет около четверти от общего числа АЗС региона.
Ситуация с поставками ГСМ остается критической. Текущее количество работающих АЗС указывает на системный сбой в логистике или распределении ресурсов. Сложившаяся динамика подтверждается тем, что 5 июля топливо было доставлено на 112 станций, однако к настоящему моменту запасы на части из них уже закончились.
"Сбой в поставках совпал с пиковым сезонным спросом, из-за чего запасы на крымских нефтебазах исчерпаны. Розничное ценообразование на полуострове парализовано, и возобновить продажи без экстренных логистических решений невозможно — отметил аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
В отдельных населенных пунктах стоимость бензина достигла заградительного уровня. В Ялте зафиксированы случаи продажи топлива по цене 350 рублей за литр, что делает заправку стандартной 20-литровой канистры стоимостью 7 тысяч рублей. Высокая цена фактически остановила спрос: водители отказываются заправляться, а туристы стараются привозить запас топлива с собой из других регионов.
Топливный коллапс спровоцировал цепную реакцию в экономике полуострова. Снижение турпотока привело к сокращению персонала в гостиничном бизнесе и урезанию заработных плат сотрудникам сферы гостеприимства.
Топливный кризис сопровождается общими инфраструктурными сбоями. В различных районах Крыма фиксируются регулярные перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Это усугубляет положение не только коммерческих предприятий и транспортных компаний, но и частных домохозяйств.
|Показатель
|Текущее состояние
|Доступность АЗС
|Около 25% от общего числа (99 станций)
|Цена (пиковая в Ялте)
|350 руб./литр
|Сопутствующие проблемы
|Перебои с водой и электричеством
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.