Масштабная чистка модельного ряда Volkswagen: чем обернётся отказ от убыточных сегментов

Глава Volkswagen Оливер Блюме превратился в отчаянного сапера, который пытается разминировать бюджетный кризис, не подорвав при этом основы немецкой промышленности. В интервью Bild он бросил вызов логике жесткого сокращения, заявив: заводы в Германии закрывать не будем. Это не благотворительность, а жесткий расчет. Пока конкуренты режут по живому, Блюме ищет "жир" в других местах. Концерн уже умудрился сбить спесь с поставщиков, урезав себестоимость комплектующих на пятую часть. Но достаточно ли этого, когда гигант индустрии напоминает атлета с одышкой, который все еще быстрее всех бегает, но тратит на это слишком много калорий?

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина в автосалоне рассматривает ключи и документы перед покупкой авто

Стратегия оптимизации: резать железо или процессы?

Блюме ведет себя как опытный стратег, понимая: остановить конвейеры в ФРГ — значит подписать приговор репутации "народного автомобиля". Вместо этого удар наносится по бюрократии и логистике. В 2025 году европейский премиум начал проигрывать в гибкости, и VW пытается вернуть себе хватку. Гендиректор гордится 20-процентным снижением затрат на детали, называя это "серьезным триумфом". Но реальность кусается: пока одни экономят на болтах, другие сталкиваются с тем, что машины начали сыпаться в сервисах из-за экономии на базовых вещах.

"Подобная экономия на комплектующих — это хождение по лезвию ножа. Если инженерный отдел пропустит брак ради красивого отчета перед акционерами, мы получим волну рекламаций, которая похоронит оставшуюся прибыль", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Битва за маржу на фоне лидерства

Парадокс Volkswagen в том, что бренд — лидер. В Европе их ДВС и электрокары разлетаются как горячие сосиски на Октоберфесте. Проблема в том, что в кассе пусто. Холдинг работает на оборотах, которые не приносят желаемой прибыли. Пока покупатели в России обсуждают, как Веста догнала иномарки по оснащению, немцы пытаются понять, куда утекают их евро. Кредитная петля и необходимость инвестировать миллиарды в "батарейки" заставляют руководство "ужимать издержки по всем фронтам".

Показатель Статус / Действие Рыночная доля в Европе Лидерство в ДВС и EV-сегментах Себестоимость деталей Снижена на 20% в 2025 году Модельная линейка Планируемое сокращение в 2 раза Производство в ФРГ Сохранение действующих заводов

"Низкая маржа при высоких продажах — это классическая долговая ловушка. Если Volkswagen не сбалансирует доходы, их ждет жесткая реструктуризация, которую мы уже видели у американских гигантов", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Масштабная чистка модельного ряда

Reuters подливает масла в огонь: под нож может пойти почти половина модельного ряда. Концерн решил избавиться от "балласта" и сосредоточиться на высокодоходных проектах. Это признание поражения в попытке объять необъятное. Сегодня недостаточно просто поставить машину в шоурум: даже Kia Pegas или китайские бюджетники атакуют массовый сегмент, не оставляя немцам шансов на ошибку. Чтобы выжить, VW придется превратиться из неповоротливого бегемота в поджарого хищника, даже если для этого придется "заморозить" работу нескольких предприятий на время шторма.

Ответы на популярные вопросы о Volkswagen

Почему Volkswagen не закрывает заводы, если дела плохи?

Оливер Блюме считает это стратегической ошибкой, предпочитая экономить на закупках деталей и оптимизации модельного ряда, чтобы сохранить промышленный потенциал Германии.

Насколько удалось снизить стоимость производства?

По официальным данным руководства, к 2025 году себестоимость закупаемых комплектующих удалось сократить на 20%.

Правда ли, что количество моделей сократится вдвое?

Агентство Reuters сообщает о планах корпорации убрать из линейки низкомаржинальные автомобили, чтобы сфокусироваться на самых прибыльных сегментах.

Как обстоят дела с продажами электромобилей у бренда?

Volkswagen удерживает лидерство на европейском рынке электрокаров, однако общая операционная прибыль холдинга остается ниже целевых показателей.

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