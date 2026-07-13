Масштабная чистка модельного ряда Volkswagen: чем обернётся отказ от убыточных сегментов

Глава Volkswagen Оливер Блюме превратился в отчаянного сапера, который пытается разминировать бюджетный кризис, не подорвав при этом основы немецкой промышленности. В интервью Bild он бросил вызов логике жесткого сокращения, заявив: заводы в Германии закрывать не будем. Это не благотворительность, а жесткий расчет. Пока конкуренты режут по живому, Блюме ищет "жир" в других местах. Концерн уже умудрился сбить спесь с поставщиков, урезав себестоимость комплектующих на пятую часть. Но достаточно ли этого, когда гигант индустрии напоминает атлета с одышкой, который все еще быстрее всех бегает, но тратит на это слишком много калорий?
Блюме ведет себя как опытный стратег, понимая: остановить конвейеры в ФРГ — значит подписать приговор репутации "народного автомобиля". Вместо этого удар наносится по бюрократии и логистике. В 2025 году европейский премиум начал проигрывать в гибкости, и VW пытается вернуть себе хватку. Гендиректор гордится 20-процентным снижением затрат на детали, называя это "серьезным триумфом". Но реальность кусается: пока одни экономят на болтах, другие сталкиваются с тем, что машины начали сыпаться в сервисах из-за экономии на базовых вещах.
"Подобная экономия на комплектующих — это хождение по лезвию ножа. Если инженерный отдел пропустит брак ради красивого отчета перед акционерами, мы получим волну рекламаций, которая похоронит оставшуюся прибыль", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Парадокс Volkswagen в том, что бренд — лидер. В Европе их ДВС и электрокары разлетаются как горячие сосиски на Октоберфесте. Проблема в том, что в кассе пусто. Холдинг работает на оборотах, которые не приносят желаемой прибыли. Пока покупатели в России обсуждают, как Веста догнала иномарки по оснащению, немцы пытаются понять, куда утекают их евро. Кредитная петля и необходимость инвестировать миллиарды в "батарейки" заставляют руководство "ужимать издержки по всем фронтам".
|Показатель
|Статус / Действие
|Рыночная доля в Европе
|Лидерство в ДВС и EV-сегментах
|Себестоимость деталей
|Снижена на 20% в 2025 году
|Модельная линейка
|Планируемое сокращение в 2 раза
|Производство в ФРГ
|Сохранение действующих заводов
"Низкая маржа при высоких продажах — это классическая долговая ловушка. Если Volkswagen не сбалансирует доходы, их ждет жесткая реструктуризация, которую мы уже видели у американских гигантов", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
Reuters подливает масла в огонь: под нож может пойти почти половина модельного ряда. Концерн решил избавиться от "балласта" и сосредоточиться на высокодоходных проектах. Это признание поражения в попытке объять необъятное. Сегодня недостаточно просто поставить машину в шоурум: даже Kia Pegas или китайские бюджетники атакуют массовый сегмент, не оставляя немцам шансов на ошибку. Чтобы выжить, VW придется превратиться из неповоротливого бегемота в поджарого хищника, даже если для этого придется "заморозить" работу нескольких предприятий на время шторма.
Оливер Блюме считает это стратегической ошибкой, предпочитая экономить на закупках деталей и оптимизации модельного ряда, чтобы сохранить промышленный потенциал Германии.
По официальным данным руководства, к 2025 году себестоимость закупаемых комплектующих удалось сократить на 20%.
Агентство Reuters сообщает о планах корпорации убрать из линейки низкомаржинальные автомобили, чтобы сфокусироваться на самых прибыльных сегментах.
Volkswagen удерживает лидерство на европейском рынке электрокаров, однако общая операционная прибыль холдинга остается ниже целевых показателей.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.