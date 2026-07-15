Жажда бесплатного горючего: мелкое воровство обернулось для водителя судом и разрушенной карьерой

В Подмосковье вынесли приговор любителю бесплатного топлива. Житель региона Арсанали Джангишиев превратил каршеринговые иномарки в личные бензоколонки. Летом прошлого года он методично выкачивал горючее из арендованных машин. Всего мастер "ручного насоса" успел присвоить 98 литров бензина. Сервисы краткосрочной аренды оценили ущерб в скромные 5 тысяч рублей, но закон ответил жестко.

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Бензин ценой в свободу

Одной жаждой бесплатного топлива Джангишиев не ограничился. Он регулярно устраивал заезды по Домодедово в состоянии сильного алкогольного опьянения. Видимо, украденный бензин приятно грел душу, пока спиртное туманило разум. Суд аттракцион невиданной щедрости и безрассудства не оценил. Итог: 2,5 года в колонии общего режима. Сверху — лишение прав на три года.

"Такие персонажи — настоящий бич современного города. Системы мониторинга каршеринга фиксируют аномальный слив мгновенно. Это не просто мелкая кража, это наплевательское отношение к безопасности следующих арендаторов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

В качестве финального аккорда у нарушителя конфисковали его собственный BMW. Баварский седан ушел в доход государства. Теперь вчерашний "гонщик" будет изучать маршруты прогулок в тюремном дворике, а не схемы слива топлива. Оказалось, что перевозка бензина в обход закона — это самый короткий путь на нары.

Техническая деградация и риски

Сливать бензин из современных машин — то еще удовольствие. Это не старые "Жигули", где достаточно было шланга. Злоумышленники часто калечат заливные горловины и сеточки бензонасосов, нанося ущерб, который в десятки раз превышает стоимость самого топлива. Это варварство, сравнимое с попыткой вскрыть консервную банку ломом.

"Современные топливные системы защищены обратными клапанами и фильтрами. Пытаясь их пробить, вор превращает машину в потенциальную факельную установку. Любая искра — и каршеринг превращается в печку", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о кражах из авто

Могут ли посадить за один слив бензина?

Если это совершено повторно или в составе группы, риск отправиться в колонию огромен. Суды все чаще применяют реальные сроки за систематические кражи у каршеринговых компаний.

Заберут ли машину, если водитель пьян?

Да, современное законодательство позволяет конфисковать автомобиль как орудие преступления, если водитель попадается пьяным повторно. Причем марка авто значения не имеет.

Как каршеринг узнает о краже бензина?

В каждую машину встроен телематический блок. Датчик уровня топлива фиксирует резкий спад объема без движения автомобиля. Система мгновенно подает сигнал тревоги в службу безопасности.

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