Жажда бесплатного горючего: мелкое воровство обернулось для водителя судом и разрушенной карьерой

В Подмосковье вынесли приговор любителю бесплатного топлива. Житель региона Арсанали Джангишиев превратил каршеринговые иномарки в личные бензоколонки. Летом прошлого года он методично выкачивал горючее из арендованных машин. Всего мастер "ручного насоса" успел присвоить 98 литров бензина. Сервисы краткосрочной аренды оценили ущерб в скромные 5 тысяч рублей, но закон ответил жестко.
Одной жаждой бесплатного топлива Джангишиев не ограничился. Он регулярно устраивал заезды по Домодедово в состоянии сильного алкогольного опьянения. Видимо, украденный бензин приятно грел душу, пока спиртное туманило разум. Суд аттракцион невиданной щедрости и безрассудства не оценил. Итог: 2,5 года в колонии общего режима. Сверху — лишение прав на три года.
"Такие персонажи — настоящий бич современного города. Системы мониторинга каршеринга фиксируют аномальный слив мгновенно. Это не просто мелкая кража, это наплевательское отношение к безопасности следующих арендаторов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
В качестве финального аккорда у нарушителя конфисковали его собственный BMW. Баварский седан ушел в доход государства. Теперь вчерашний "гонщик" будет изучать маршруты прогулок в тюремном дворике, а не схемы слива топлива. Оказалось, что перевозка бензина в обход закона — это самый короткий путь на нары.
Сливать бензин из современных машин — то еще удовольствие. Это не старые "Жигули", где достаточно было шланга. Злоумышленники часто калечат заливные горловины и сеточки бензонасосов, нанося ущерб, который в десятки раз превышает стоимость самого топлива. Это варварство, сравнимое с попыткой вскрыть консервную банку ломом.
"Современные топливные системы защищены обратными клапанами и фильтрами. Пытаясь их пробить, вор превращает машину в потенциальную факельную установку. Любая искра — и каршеринг превращается в печку", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Если это совершено повторно или в составе группы, риск отправиться в колонию огромен. Суды все чаще применяют реальные сроки за систематические кражи у каршеринговых компаний.
Да, современное законодательство позволяет конфисковать автомобиль как орудие преступления, если водитель попадается пьяным повторно. Причем марка авто значения не имеет.
В каждую машину встроен телематический блок. Датчик уровня топлива фиксирует резкий спад объема без движения автомобиля. Система мгновенно подает сигнал тревоги в службу безопасности.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.