Mercedes-Benz E-Class признан самой надежной моделью бренда по результатам опроса WhatCar

Седан E-Class пятого поколения стал самой надежной моделью в линейке Mercedes-Benz по результатам опроса владельцев. С показателем 97,3% автомобиль существенно опережает кроссоверы и компактные классы, что делает его приоритетным вариантом для тех, кто ищет премиальный автомобиль с минимальными рисками дорогостоящего ремонта.

Фото: commons.wikimedia.org by Норберт Эпли, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Mercedez e-class в Женевском автосалоне

Лидеры рейтинга надежности

Данные британского портала WhatCar показывают, что E-Class (2016-2024 г. в.) почти не доставляет хлопот своим владельцам. Лишь 16% опрошенных столкнулись с неисправностями. Второе место занял компактный кроссовер GLB (2020-2026 г. в.) с рейтингом 96%, а третье — GLC (2015-2023 г. в.) с показателем 94,6%.

"Высокий процент надежности E-Class подтверждает удачность инженерных решений именно в этом поколении. Однако для российского покупателя на вторичном рынке важно учитывать, что статистика WhatCar опирается на гарантийный период. При покупке авто старше пяти лет основные риски смещаются с заводских дефектов на износ узлов и качество предыдущего обслуживания", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Типичные поломки и сроки ремонта

Характер неисправностей существенно различается в зависимости от модели. В E-Class проблемы чаще всего касались тормозной системы и электроники, не влияющей на работу двигателя. В кроссоверах ситуация сложнее.

Владельцы GLB жалуются на сбои в работе мультимедиа, навигации, электроники двигателя, а также на недостатки отделки салона и кузова. В GLC список проблем расширяется за счет 12-вольтовых аккумуляторов, систем климат-контроля и силовых агрегатов.

Сроки пребывания в сервисе также разнятся:

E-Class: 25% машин чинили меньше суток, 50% — от одного дня до недели.

25% машин чинили меньше суток, 50% — от одного дня до недели. GLB: Половина автомобилей восстанавливалась за сутки или быстрее, трети требовалось до недели.

Половина автомобилей восстанавливалась за сутки или быстрее, трети требовалось до недели. GLC: Почти половине владельцев (43%) пришлось ждать машину более недели.

Все зафиксированные случаи ремонта в рамках опроса покрывались гарантией производителя.

Полный список моделей

Общий рейтинг демонстрирует постепенное снижение показателей надежности при переходе к более компактным и электрифицированным моделям.