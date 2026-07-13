Mercedes-Benz E-Class признан самой надежной моделью бренда по результатам опроса WhatCar

Седан E-Class пятого поколения стал самой надежной моделью в линейке Mercedes-Benz по результатам опроса владельцев. С показателем 97,3% автомобиль существенно опережает кроссоверы и компактные классы, что делает его приоритетным вариантом для тех, кто ищет премиальный автомобиль с минимальными рисками дорогостоящего ремонта.
Данные британского портала WhatCar показывают, что E-Class (2016-2024 г. в.) почти не доставляет хлопот своим владельцам. Лишь 16% опрошенных столкнулись с неисправностями. Второе место занял компактный кроссовер GLB (2020-2026 г. в.) с рейтингом 96%, а третье — GLC (2015-2023 г. в.) с показателем 94,6%.
"Высокий процент надежности E-Class подтверждает удачность инженерных решений именно в этом поколении. Однако для российского покупателя на вторичном рынке важно учитывать, что статистика WhatCar опирается на гарантийный период. При покупке авто старше пяти лет основные риски смещаются с заводских дефектов на износ узлов и качество предыдущего обслуживания", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
Характер неисправностей существенно различается в зависимости от модели. В E-Class проблемы чаще всего касались тормозной системы и электроники, не влияющей на работу двигателя. В кроссоверах ситуация сложнее.
Владельцы GLB жалуются на сбои в работе мультимедиа, навигации, электроники двигателя, а также на недостатки отделки салона и кузова. В GLC список проблем расширяется за счет 12-вольтовых аккумуляторов, систем климат-контроля и силовых агрегатов.
Сроки пребывания в сервисе также разнятся:
Все зафиксированные случаи ремонта в рамках опроса покрывались гарантией производителя.
Общий рейтинг демонстрирует постепенное снижение показателей надежности при переходе к более компактным и электрифицированным моделям.
|Модель Mercedes-Benz
|Рейтинг надежности
|E-Class (2016-2024)
|97,3%
|GLB (2020-2026)
|96%
|GLC (2015-2023)
|94,6%
|GLA (2020 — н. в.)
|94,3%
|EQA (2021 — н. в.)
|94,1%
|A-Class (2018 — н. в.)
|93,4%
|CLA (2018-2025)
|92,7%
|C-Class (2014-2021)
|88,8%
|EQC (2019-2024)
|86,5%
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