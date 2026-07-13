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Changan Uni-S, Haval H3 и Geely Cityray вышли на российский рынок компактных кроссоверов

Авто

Российский рынок компактных кроссоверов пополнился тремя заметными игроками: Changan Uni-S, Haval H3 и Geely Cityray. Несмотря на схожий класс, автомобили предлагают разные технические решения — от переднего привода для города до полноценных систем полного привода для легкого бездорожья. Ключевое различие заключается в происхождении: Changan и Haval делают ставку на локальную сборку, в то время как Geely Cityray поставляется в Россию в импортном исполнении.

Geely Cityray
Фото: commons.wikimedia.org by KitsuneDP, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Geely Cityray

Технические различия и динамика

Модели существенно различаются по силовой установке и трансмиссии. Наиболее мощным оказался Changan Uni-S с двигателем на 181 л. с., что позволяет ему уверенно чувствовать себя на трассе. Geely Cityray, имеющий только передний привод, демонстрирует лучший разгон до 100 км/ч — всего 8,9 секунды, что делает его наиболее подходящим вариантом для городской эксплуатации.

Параметр Changan Uni-S Geely Cityray Haval H3
Привод Полный Передний Полный
Мощность, л. с. 181 147 177
Разгон 0-100 км/ч, с 9,4 8,9 9,6
Макс. скорость, км/ч 180 190 175

Проходимость и адаптация

Для тех, кто планирует выезд за пределы асфальта, наиболее привлекательным выглядит Haval H3. Он обладает максимальным клиренсом (180 мм) и высокими показателями геометрической проходимости. Changan Uni-S также предлагает полный привод и достойный просвет (165 мм), что делает его универсальным вариантом. Geely Cityray с его передним приводом и низким профилем шин (235/45 R19) ориентирован исключительно на город и качественные шоссе.

Интерес представляет толщина лакокрасочного покрытия (ЛКП). Наиболее защищенным в среднем по кузову оказался Haval H3, особенно в области заднего крыла и дверей, что может быть полезно при эксплуатации в сложных дорожных условиях России.

"Разница в типах привода и клиренсе здесь определяет целевую аудиторию. Если Geely Cityray — это городской гаджет, то Haval H3 и Changan Uni-S претендуют на роль полноценных семейных автомобилей для регионов с неудовлетворительным состоянием дорог. Важным фактором остается и ЛКП: более толстый слой краски у Haval H3 дает преимущество в долговечности кузова при воздействии пескоструя и реагентов", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Сервис и гарантийные условия

По условиям гарантии Changan и Geely предлагают идентичные пакеты: 5 лет или 150 000 км пробега. Haval H3 имеет чуть более короткий гарантийный пробег — до 100 000 км, однако предлагает более редкий интервал основного ТО (каждые 15 000 км против 10 000 км у конкурентов), что может снизить стоимость владения в долгосрочной перспективе.

Дилерская сеть Geely на данный момент самая широкая среди тройки (205 центров), за ней следуют Changan (190) и Haval (165).

Экспертная оценка

Коллегиальная оценка экспертов "За рулем" показывает минимальный разрыв между моделями. Geely Cityray лидирует по общему баллу (8,40), получая высшие оценки за комфорт, плавность хода и эргономику салона. Changan Uni-S и Haval H3 замыкают группу с равным результатом (8,33), при этом Haval выделяется лучшим обзором и комфортом подвески, а Changan — динамикой и отделкой водительского места.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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