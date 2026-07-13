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Honda Vezel: японский кроссовер оказался дешевле новых китайских моделей в России

Авто

Российский рынок наполнили новые кроссоверы Honda Vezel, которые поставляются параллельным импортом из Японии и Китая. Главным отличием вариантов стала цена: разрыв между предложениями разных поставщиков достигает 500 тысяч рублей, что делает модель одним из самых доступных вариантов в своем классе по сравнению с новыми китайскими брендами.

Honda Vezel
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda Vezel

Разброс цен по регионам

Наиболее дешевые предложения сосредоточены во Владивостоке: праворульную версию с тканевым салоном, кожаным мультирулем и сенсорным экраном можно пригнать за 1,55 млн рублей. В эту стоимость входит адаптивный круиз-контроль, однозонный климат, бесключевой доступ, электронный стояночный тормоз с AutoHold и камера заднего вида. Другие продавцы Дальнего Востока поднимают планку до 1,65 млн рублей.

В центральных и восточных регионах России стоимость "японских" версий существенно выше:

  • Тюмень, Хабаровск — 2 млн рублей;
  • Иркутск, Пермь — 2,05 млн рублей;
  • Сургут — 2,1 млн рублей;
  • Кемерово — 2,2 млн рублей;
  • Новосибирск, Омск, Уфа, Красноярск, Южно-Сахалинск — около 2,3 млн рублей.

Леворульные экземпляры из Китая стоят дешевле некоторых региональных цен на японский импорт. В Красноярске их предлагают за 2 млн рублей, в Новосибирске — за 2,05 млн. Машины в наличии в Красноярске оцениваются в 2,23 млн рублей.

Сравнение с конкурентами

По ценовому позиционированию Honda Vezel оказывается значительно доступнее многих новых кроссоверов, представленных в официальных салонах.

Модель Минимальная цена (руб.)
Honda Vezel (импорт) от 1 550 000
Haval Jolion от 1 999 000
Tenet T4 (2026) от 2 169 000
Geely Cityray от 2 849 990

"Столь значительный ценовой разрыв между импортным Vezel и новыми китайскими кроссоверами объясняется отсутствием у Honda официальных обязательств по гарантийному обслуживанию и маркетинговых затрат. Для покупателя это означает экономию при покупке, но перенос всех рисков по эксплуатации и сервису на самого владельца", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Технические особенности и надежность

Техническая база автомобилей из разных регионов практически идентична. Кроссовер оснащается вариатором и может иметь передний или полный привод. Разница в мощности 1,5-литрового атмосферного двигателя минимальна:

  • Японская версия: 118 л. с. и 142 Нм;
  • Китайская версия: 124 л. с. и 145 Нм.

Высокий потребительский интерес к модели подкрепляется данными рейтинга J. D. Power, где Honda Vezel признана одной из самых надежных машин в своем классе по количеству поломок на сто автомобилей.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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