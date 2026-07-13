Honda Vezel: японский кроссовер оказался дешевле новых китайских моделей в России

Российский рынок наполнили новые кроссоверы Honda Vezel, которые поставляются параллельным импортом из Японии и Китая. Главным отличием вариантов стала цена: разрыв между предложениями разных поставщиков достигает 500 тысяч рублей, что делает модель одним из самых доступных вариантов в своем классе по сравнению с новыми китайскими брендами.
Наиболее дешевые предложения сосредоточены во Владивостоке: праворульную версию с тканевым салоном, кожаным мультирулем и сенсорным экраном можно пригнать за 1,55 млн рублей. В эту стоимость входит адаптивный круиз-контроль, однозонный климат, бесключевой доступ, электронный стояночный тормоз с AutoHold и камера заднего вида. Другие продавцы Дальнего Востока поднимают планку до 1,65 млн рублей.
В центральных и восточных регионах России стоимость "японских" версий существенно выше:
Леворульные экземпляры из Китая стоят дешевле некоторых региональных цен на японский импорт. В Красноярске их предлагают за 2 млн рублей, в Новосибирске — за 2,05 млн. Машины в наличии в Красноярске оцениваются в 2,23 млн рублей.
По ценовому позиционированию Honda Vezel оказывается значительно доступнее многих новых кроссоверов, представленных в официальных салонах.
|Модель
|Минимальная цена (руб.)
|Honda Vezel (импорт)
|от 1 550 000
|Haval Jolion
|от 1 999 000
|Tenet T4 (2026)
|от 2 169 000
|Geely Cityray
|от 2 849 990
"Столь значительный ценовой разрыв между импортным Vezel и новыми китайскими кроссоверами объясняется отсутствием у Honda официальных обязательств по гарантийному обслуживанию и маркетинговых затрат. Для покупателя это означает экономию при покупке, но перенос всех рисков по эксплуатации и сервису на самого владельца", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
Техническая база автомобилей из разных регионов практически идентична. Кроссовер оснащается вариатором и может иметь передний или полный привод. Разница в мощности 1,5-литрового атмосферного двигателя минимальна:
Высокий потребительский интерес к модели подкрепляется данными рейтинга J. D. Power, где Honda Vezel признана одной из самых надежных машин в своем классе по количеству поломок на сто автомобилей.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.