Кроссовер Lada Azimut оснастят расширенным функционалом системы LADA Ride Select

Кроссовер Lada Azimut получит обновленную систему управления трансмиссией LADA Ride Select с расширенным функционалом. В отличие от версий, устанавливаемых на Vesta и XRAY, новый переключатель режимов будет расположен на центральном тоннеле и предложит водителю три дополнительных сценария движения, включая систему помощи при спуске.

Фото: Lada is licensed under public domain Lada Azimut

Новые режимы управления

Система Lada Ride Select на текущих моделях XRAY и Vesta включает три режима (Спорт, Снег/Грязь, Песок) и функцию отключения системы стабилизации ESC. В Lada Azimut появится более массивная шайба выбора режимов с новыми опциями:

Трасса / Стандартный: базовый режим для асфальта, который балансирует между динамикой, комфортом и расходом топлива.

базовый режим для асфальта, который балансирует между динамикой, комфортом и расходом топлива. Эко: режим экономии топлива, характеризующийся максимально плавным и медленным разгоном.

режим экономии топлива, характеризующийся максимально плавным и медленным разгоном. Ассистент спуска (HDC): система помощи при движении вниз по крутому склону. При активации функции автомобиль самостоятельно притормаживает колеса, поддерживая безопасную минимальную скорость без участия водителя в управлении педалями.

"Перенос селектора на центральный тоннель и расширение функционала Ride Select превращают систему из простого противобуксовочного модуля в полноценный центр управления динамикой. Особенно значимым для кроссовера становится внедрение HDC (Hill Descent Control), что расширяет его возможности при эксплуатации на пересеченной местности", — отметил автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов.

Техническое влияние на автомобиль

Выбор конкретного режима в Lada Azimut не просто меняет индикацию на приборной панели, а напрямую влияет на работу нескольких систем автомобиля. Изменения затрагивают:

чувствительность педали акселератора;

логику переключения передач трансмиссии;

настройки усилителя рулевого управления.

Для версий с полным приводом, включая гибридные модификации, система Ride Select будет дополнительно управлять распределением крутящего момента между передней и задней осями, что должно повысить проходимость автомобиля в сложных дорожных условиях.

Параметр Lada XRAY / Vesta Lada Azimut Расположение шайбы Стандартное На центральном тоннеле Основные режимы Спорт, Снег/Грязь, Песок Трасса, Эко, Ассистент спуска + базовые Дополнительный функционал Отключение ESC HDC, управление моментом (для 4WD/гибридов)