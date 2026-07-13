Кроссовер Lada Azimut оснастят расширенным функционалом системы LADA Ride Select

Кроссовер Lada Azimut получит обновленную систему управления трансмиссией LADA Ride Select с расширенным функционалом. В отличие от версий, устанавливаемых на Vesta и XRAY, новый переключатель режимов будет расположен на центральном тоннеле и предложит водителю три дополнительных сценария движения, включая систему помощи при спуске.
Система Lada Ride Select на текущих моделях XRAY и Vesta включает три режима (Спорт, Снег/Грязь, Песок) и функцию отключения системы стабилизации ESC. В Lada Azimut появится более массивная шайба выбора режимов с новыми опциями:
"Перенос селектора на центральный тоннель и расширение функционала Ride Select превращают систему из простого противобуксовочного модуля в полноценный центр управления динамикой. Особенно значимым для кроссовера становится внедрение HDC (Hill Descent Control), что расширяет его возможности при эксплуатации на пересеченной местности", — отметил автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов.
Выбор конкретного режима в Lada Azimut не просто меняет индикацию на приборной панели, а напрямую влияет на работу нескольких систем автомобиля. Изменения затрагивают:
Для версий с полным приводом, включая гибридные модификации, система Ride Select будет дополнительно управлять распределением крутящего момента между передней и задней осями, что должно повысить проходимость автомобиля в сложных дорожных условиях.
|Параметр
|Lada XRAY / Vesta
|Lada Azimut
|Расположение шайбы
|Стандартное
|На центральном тоннеле
|Основные режимы
|Спорт, Снег/Грязь, Песок
|Трасса, Эко, Ассистент спуска + базовые
|Дополнительный функционал
|Отключение ESC
|HDC, управление моментом (для 4WD/гибридов)
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