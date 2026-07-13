Рынок легковых шин вздрогнул: масштабное обновление базы лишило конкурентов главного козыря

Холдинг "Кордиант" обновляет лабораторную базу научно-технического центра (НТЦ) "Интайр" для запуска новой линейки премиальных шин Gislaved One. Модернизация позволит ускорить разработку резиновых смесей и точнее прогнозировать износостойкость, сцепление и топливную экономичность будущих моделей еще до начала массового производства.
Техническое переоснащение НТЦ "Интайр" сосредоточено на контроле сырья и создании новых составов резиновых смесей. В лабораториях появятся озоновые камеры и хроматографы, которые необходимы для оценки стабильности восков и каучуков. Также компания автоматизирует процессы проверки входящих материалов.
Такой подход позволяет инженерам на ранних этапах выявлять слабые места состава и корректировать рецептуру, чтобы достичь требуемых эксплуатационных характеристик без длительных циклов проб и ошибок.
"Точность состава резиновой смеси напрямую определяет срок службы шины и её безопасность на дороге. Внедрение хроматографов и озоновых камер позволяет имитировать агрессивные условия среды и химический износ, что критически важно для продукции премиального сегмента, где требования к долговечности и сцеплению значительно выше средних", — объяснил автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов.
Главным результатом модернизации станет выпуск флагманской линейки Gislaved One. Сейчас специалисты НТЦ "Интайр" завершают доводку рецептур. Производство моделей будет развернуто на двух заводах холдинга — в Калуге и Ульяновске.
Процесс разработки и выпуска организован в связке: R&D-центр (научно-исследовательское подразделение) создает технологию, которая затем оперативно внедряется в цеха. При этом компания опирается на опыт международных партнеров, в частности Continental, на базе которого изначально создавался центр в Калуге, а также на российские инженерные практики.
Развитие премиум-ассортимента Gislaved происходит на фоне лидерства холдинга "Кордиант" в сегменте легковых шин, где компания занимает 27% рынка. Обновление научной базы призвано сократить зависимость от зарубежных разработок и ускорить вывод новых моделей на рынок.
Для покупателя это означает появление локально разработанных шин с характеристиками, сопоставимыми с мировыми брендами, при этом логистические цепочки внутри страны делают такие продукты более доступными в плане поставок и сервиса.
|Параметр
|Детали модернизации
|Целевая линейка
|Gislaved One (премиум-сегмент)
|Площадки выпуска
|Заводы в Калуге и Ульяновске
|Технологический стек
|Озоновые камеры, хроматографы, автоматизация контроля сырья
|Рыночная позиция
|Доля 27% в производстве легковых шин РФ
Новое оборудование позволяет точнее настраивать износостойкость и сцепление с дорогой, что особенно важно для премиальной линейки Gislaved One.
В настоящий момент специалисты доводят рецептуры смесей. Точные сроки начала продаж не объявлены, но производство будет сосредоточено в Калуге и Ульяновске.
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