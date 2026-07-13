Рынок легковых шин вздрогнул: масштабное обновление базы лишило конкурентов главного козыря

Холдинг "Кордиант" обновляет лабораторную базу научно-технического центра (НТЦ) "Интайр" для запуска новой линейки премиальных шин Gislaved One. Модернизация позволит ускорить разработку резиновых смесей и точнее прогнозировать износостойкость, сцепление и топливную экономичность будущих моделей еще до начала массового производства.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Механик объясняет условия гарантии клиенту в автосервисе

Какое оборудование внедряют в лабораториях

Техническое переоснащение НТЦ "Интайр" сосредоточено на контроле сырья и создании новых составов резиновых смесей. В лабораториях появятся озоновые камеры и хроматографы, которые необходимы для оценки стабильности восков и каучуков. Также компания автоматизирует процессы проверки входящих материалов.

Такой подход позволяет инженерам на ранних этапах выявлять слабые места состава и корректировать рецептуру, чтобы достичь требуемых эксплуатационных характеристик без длительных циклов проб и ошибок.

"Точность состава резиновой смеси напрямую определяет срок службы шины и её безопасность на дороге. Внедрение хроматографов и озоновых камер позволяет имитировать агрессивные условия среды и химический износ, что критически важно для продукции премиального сегмента, где требования к долговечности и сцеплению значительно выше средних", — объяснил автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов.

Где будут производить новые шины

Главным результатом модернизации станет выпуск флагманской линейки Gislaved One. Сейчас специалисты НТЦ "Интайр" завершают доводку рецептур. Производство моделей будет развернуто на двух заводах холдинга — в Калуге и Ульяновске.

Процесс разработки и выпуска организован в связке: R&D-центр (научно-исследовательское подразделение) создает технологию, которая затем оперативно внедряется в цеха. При этом компания опирается на опыт международных партнеров, в частности Continental, на базе которого изначально создавался центр в Калуге, а также на российские инженерные практики.

Как это повлияет на российский рынок

Развитие премиум-ассортимента Gislaved происходит на фоне лидерства холдинга "Кордиант" в сегменте легковых шин, где компания занимает 27% рынка. Обновление научной базы призвано сократить зависимость от зарубежных разработок и ускорить вывод новых моделей на рынок.

Для покупателя это означает появление локально разработанных шин с характеристиками, сопоставимыми с мировыми брендами, при этом логистические цепочки внутри страны делают такие продукты более доступными в плане поставок и сервиса.

Параметр Детали модернизации Целевая линейка Gislaved One (премиум-сегмент) Площадки выпуска Заводы в Калуге и Ульяновске Технологический стек Озоновые камеры, хроматографы, автоматизация контроля сырья Рыночная позиция Доля 27% в производстве легковых шин РФ

Ответы на популярные вопросы

Что изменится в характеристиках шин?

Новое оборудование позволяет точнее настраивать износостойкость и сцепление с дорогой, что особенно важно для премиальной линейки Gislaved One.

Когда появятся новые модели в продаже?

В настоящий момент специалисты доводят рецептуры смесей. Точные сроки начала продаж не объявлены, но производство будет сосредоточено в Калуге и Ульяновске.