Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вторичный рынок превратился в минное поле: опытные перекупы начали использовать новые методы обмана
Долой "письма счастья": власти Ростовской области отменят штрафы только для этих водителей
Баска, бермуды и стиль ампир: летние образы-2026, которые спасут любой силуэт
Дорожные ловушки на Р-23: где псковским водителям  придется притормозить
Звездный младенец устроил хаос в созвездии Тельца: выбросы энергии лишили покоя весь сектор
Цветы с сюрпризом: 7,7 тысячи роз и гвоздик отправили под нож в Псковской области
Слишком явный фотомонтаж: попытка Седоковой очернить покойного супруга обернулась провалом
Хватит мучиться с логистикой: Калининградская область изменит правила заправки в канистры
Эффект "домино": почему стоимость километра пути для грузовиков рванула вверх

Рынок легковых шин вздрогнул: масштабное обновление базы лишило конкурентов главного козыря

Авто

Холдинг "Кордиант" обновляет лабораторную базу научно-технического центра (НТЦ) "Интайр" для запуска новой линейки премиальных шин Gislaved One. Модернизация позволит ускорить разработку резиновых смесей и точнее прогнозировать износостойкость, сцепление и топливную экономичность будущих моделей еще до начала массового производства.

Механик объясняет условия гарантии клиенту в автосервисе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Механик объясняет условия гарантии клиенту в автосервисе

Какое оборудование внедряют в лабораториях

Техническое переоснащение НТЦ "Интайр" сосредоточено на контроле сырья и создании новых составов резиновых смесей. В лабораториях появятся озоновые камеры и хроматографы, которые необходимы для оценки стабильности восков и каучуков. Также компания автоматизирует процессы проверки входящих материалов.

Такой подход позволяет инженерам на ранних этапах выявлять слабые места состава и корректировать рецептуру, чтобы достичь требуемых эксплуатационных характеристик без длительных циклов проб и ошибок.

"Точность состава резиновой смеси напрямую определяет срок службы шины и её безопасность на дороге. Внедрение хроматографов и озоновых камер позволяет имитировать агрессивные условия среды и химический износ, что критически важно для продукции премиального сегмента, где требования к долговечности и сцеплению значительно выше средних", — объяснил автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов.

Где будут производить новые шины

Главным результатом модернизации станет выпуск флагманской линейки Gislaved One. Сейчас специалисты НТЦ "Интайр" завершают доводку рецептур. Производство моделей будет развернуто на двух заводах холдинга — в Калуге и Ульяновске.

Процесс разработки и выпуска организован в связке: R&D-центр (научно-исследовательское подразделение) создает технологию, которая затем оперативно внедряется в цеха. При этом компания опирается на опыт международных партнеров, в частности Continental, на базе которого изначально создавался центр в Калуге, а также на российские инженерные практики.

Как это повлияет на российский рынок

Развитие премиум-ассортимента Gislaved происходит на фоне лидерства холдинга "Кордиант" в сегменте легковых шин, где компания занимает 27% рынка. Обновление научной базы призвано сократить зависимость от зарубежных разработок и ускорить вывод новых моделей на рынок.

Для покупателя это означает появление локально разработанных шин с характеристиками, сопоставимыми с мировыми брендами, при этом логистические цепочки внутри страны делают такие продукты более доступными в плане поставок и сервиса.

Параметр Детали модернизации
Целевая линейка Gislaved One (премиум-сегмент)
Площадки выпуска Заводы в Калуге и Ульяновске
Технологический стек Озоновые камеры, хроматографы, автоматизация контроля сырья
Рыночная позиция Доля 27% в производстве легковых шин РФ

Ответы на популярные вопросы

Что изменится в характеристиках шин?

Новое оборудование позволяет точнее настраивать износостойкость и сцепление с дорогой, что особенно важно для премиальной линейки Gislaved One.

Когда появятся новые модели в продаже?

В настоящий момент специалисты доводят рецептуры смесей. Точные сроки начала продаж не объявлены, но производство будет сосредоточено в Калуге и Ульяновске.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
За ужином в Турции никто не заметил подвоха: спустя несколько часов десятки туристов оказались в больнице
Путешествия
За ужином в Турции никто не заметил подвоха: спустя несколько часов десятки туристов оказались в больнице
Следы чужих технологий на безжизненном спутнике: очевидцы прервали молчание спустя полвека
Наука и техника
Следы чужих технологий на безжизненном спутнике: очевидцы прервали молчание спустя полвека
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Последние материалы
Хватит мучиться с логистикой: Калининградская область изменит правила заправки в канистры
Эффект "домино": почему стоимость километра пути для грузовиков рванула вверх
География бизнеса резко расширилась: Белоруссия и Узбекистан перешли к совместному производству
Дрова вернулись в большую политику: Белоруссия разворачивает предприятия на местное топливо
Вкус региона в каждой бутылке: в Белоруссии выпустили колу с лунинецкой клубникой и глубокской вишней
В Осетии скоро яблоку станет негде упасть: туристы едут за блогерами и статусными свадьбами
Ядерные амбиции Бурунди в партнерстве с Россией: технологический прорыв перечеркнул все планы Брюсселя
4 упражнения против сутулости и складок под мышками: техника, которая меняет пропорции тела
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Следственный комитет Белоруссии сообщил о хищениях средств через фальшивые проекты БЕЛАЗ и Газпрома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.