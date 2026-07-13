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FAW Besturn X80: анализ технической базы и стоимости на вторичном рынке России

Авто

Покупка подержанного китайского кроссовера за сумму до 1,5 млн рублей требует тщательного анализа технической базы. Среди вариантов за этот бюджет выделяется FAW Besturn X80 возрастом 4-6 лет с пробегом до 100 тысяч км. Главный аргумент в пользу этой модели — использование платформы и агрегатов Mazda 6 первого поколения, что делает автомобиль предсказуемым в обслуживании и ремонте.

FAW Besturn X80 3
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
FAW Besturn X80 3

Техническая база и надежность

FAW Besturn X80 официально продавался в России до 2020 года. Модель представляет собой переднеприводный кроссовер длиной 4620 мм с дорожным просветом 190 мм. Объем багажного отделения составляет 398 литров.

Силовая установка состоит из алюминиевого атмосферного двигателя объемом 2,0 литра (142 л. с.) с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ. Мотор адаптирован под бензин АИ-92. В паре с двигателем работают либо шестиступенчатая механическая трансмиссия, либо гидроавтомат Aisin TF-60SN, который широко применялся в автомобилях Volkswagen и Skoda.

"Техническая часть X80 лишена критических дефектов. Основной риск при пробеге свыше 100 тысяч км — загрязнение системы рециркуляции отработавших газов (EGR) и постепенное увеличение расхода масла. Однако общая конструкция агрегатов считается надежной", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Слабые места и эксплуатация

Несмотря на крепкую подвеску и достойную сопротивляемость кузова коррозии, автомобиль имеет ряд эксплуатационных недостатков. Наибольшее число жалоб связано с электрической системой: владельцы фиксируют частое перегорание предохранителей и окисление контактов.

Качество интерьера также вызывает нарекания. В салоне встречаются скрипы, клипсы и декоративные накладки склонны к отсоединению. Материал отделки сидений (искусственная кожа) характеризуется низкой воздухопроницаемостью, что создает дискомфорт при длительных поездках. Также зафиксированы проблемы с общей эргономикой пространства.

Стоимость на вторичном рынке

На текущий момент Besturn X80 является альтернативой подержанным кроссоверам класса Toyota RAV4 для тех, кто ограничен в бюджете, но ищет машину с понятной технической начинкой.

Параметр Значение
Рыночная цена (до 100 тыс. км) 1,2 — 1,4 млн рублей
Двигатель / Мощность 2.0 л / 142 л. с.
Тип привода Передний
Клиренс 190 мм

Ответы на популярные вопросы

Какие основные риски при покупке X80 с пробегом?

Необходимо проверить состояние электрики (контакты, предохранители) и уровень расхода масла. Также стоит обратить внимание на состояние салона и плотность крепления пластиковых панелей.

Насколько сложно обслуживать этот автомобиль?

Благодаря использованию платформы и агрегатов Mazda, поиск запчастей и квалифицированного сервиса для двигателя и трансмиссии упрощается по сравнению с чисто китайскими разработками.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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