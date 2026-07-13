FAW Besturn X80: анализ технической базы и стоимости на вторичном рынке России

Покупка подержанного китайского кроссовера за сумму до 1,5 млн рублей требует тщательного анализа технической базы. Среди вариантов за этот бюджет выделяется FAW Besturn X80 возрастом 4-6 лет с пробегом до 100 тысяч км. Главный аргумент в пользу этой модели — использование платформы и агрегатов Mazda 6 первого поколения, что делает автомобиль предсказуемым в обслуживании и ремонте.

Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ FAW Besturn X80 3

Техническая база и надежность

FAW Besturn X80 официально продавался в России до 2020 года. Модель представляет собой переднеприводный кроссовер длиной 4620 мм с дорожным просветом 190 мм. Объем багажного отделения составляет 398 литров.

Силовая установка состоит из алюминиевого атмосферного двигателя объемом 2,0 литра (142 л. с.) с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ. Мотор адаптирован под бензин АИ-92. В паре с двигателем работают либо шестиступенчатая механическая трансмиссия, либо гидроавтомат Aisin TF-60SN, который широко применялся в автомобилях Volkswagen и Skoda.

"Техническая часть X80 лишена критических дефектов. Основной риск при пробеге свыше 100 тысяч км — загрязнение системы рециркуляции отработавших газов (EGR) и постепенное увеличение расхода масла. Однако общая конструкция агрегатов считается надежной", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Слабые места и эксплуатация

Несмотря на крепкую подвеску и достойную сопротивляемость кузова коррозии, автомобиль имеет ряд эксплуатационных недостатков. Наибольшее число жалоб связано с электрической системой: владельцы фиксируют частое перегорание предохранителей и окисление контактов.

Качество интерьера также вызывает нарекания. В салоне встречаются скрипы, клипсы и декоративные накладки склонны к отсоединению. Материал отделки сидений (искусственная кожа) характеризуется низкой воздухопроницаемостью, что создает дискомфорт при длительных поездках. Также зафиксированы проблемы с общей эргономикой пространства.

Стоимость на вторичном рынке

На текущий момент Besturn X80 является альтернативой подержанным кроссоверам класса Toyota RAV4 для тех, кто ограничен в бюджете, но ищет машину с понятной технической начинкой.

Параметр Значение Рыночная цена (до 100 тыс. км) 1,2 — 1,4 млн рублей Двигатель / Мощность 2.0 л / 142 л. с. Тип привода Передний Клиренс 190 мм

Ответы на популярные вопросы

Какие основные риски при покупке X80 с пробегом?

Необходимо проверить состояние электрики (контакты, предохранители) и уровень расхода масла. Также стоит обратить внимание на состояние салона и плотность крепления пластиковых панелей.

Насколько сложно обслуживать этот автомобиль?

Благодаря использованию платформы и агрегатов Mazda, поиск запчастей и квалифицированного сервиса для двигателя и трансмиссии упрощается по сравнению с чисто китайскими разработками.