Забудьте про Lixiang: технический нюанс Wey 80 обнулил главный минус китайских гибридов

Китайский минивэн Wey 80 демонстрирует преимущество последовательно-параллельной гибридной схемы, которая делает его более эффективным на трассе по сравнению с популярными последовательными гибридами вроде Lixiang или Voyah. Главное отличие заключается в возможности прямого подключения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) к передним колесам через двухступенчатую коробку передач, что снижает расход топлива при высоких скоростях и повышает динамику.

Фото: commons.wikimedia.org by Pongmai3194, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ WEY 80 PHEV in 2024 Motor Expo

Технические особенности гибридной системы

Силовая установка Wey 80 объединяет 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 152 л. с. и два электромотора: передний (177 л. с.) и задний (299 л. с.). Суммарная мощность системы приближается к 500 л. с., что позволяет трехтонному семиместному автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 5,7 секунды.

В городском цикле минивэн работает преимущественно на электротяге, используя рекуперацию энергии при торможении. Батарея емкостью 45 кВт·ч обеспечивает запас хода на электричестве от 150 до 200 км. При отсутствии зарядной инфраструктуры автомобиль переходит на бензин, при этом электроника поддерживает уровень заряда батареи на отметке 15-20% для обеспечения максимального ускорения.

Для трассовых перегонов предусмотрена двухступенчатая трансмиссия, передаточные числа которой сопоставимы с 5-й и 6-й передачами классического робота. Это позволяет удерживать расход топлива в диапазоне 7-9 л/100 км, что значительно ниже показателей последовательных гибридов, которые на высокой скорости работают менее эффективно.

"Применение последовательно-параллельной схемы в Wey 80 решает главную проблему многих китайских гибридов — избыточный расход топлива на магистралях. Прямая связь ДВС с колесами избавляет систему от лишних потерь энергии, которые неизбежны, когда двигатель работает только как генератор для зарядки батареи", — отметил автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов.

Экономика владения и налоговые риски

Специфика конструкции Wey 80 создает юридический казус при расчете транспортного налога в России. В отличие от последовательных гибридов, где налог часто считается только по мощности электромоторов, в данной схеме суммируется мощность бензинового ДВС и электромоторов.

Это приводит к существенной разнице в ежегодных платежах. Например, аналогичный по динамике Li L9 с заявленной мощностью 197 л. с. обходится владельцу значительно дешевле. В случае с Wey 80 сумма налога может достигать 44 850 рублей в год, что в 4,5 раза превышает платежи за некоторые конкурирующие модели. Помимо прямых затрат, высокая налоговая нагрузка негативно влияет на ликвидность автомобиля на вторичном рынке.

Параметр Значение Средний расход топлива (тест) 10,5 л/100 км Транспортный налог 44 850 руб./год Стоимость КАСКО 269 676 руб. Стоимость ТО-1 / ТО-2 22 384 / 23 644 руб. Общая стоимость 1 км 17,49 руб.

Практические недостатки и эргономика

Несмотря на внушительные габариты (базовая версия длиннее 5 метров, версия Lounge — еще на 36 см), Wey 80 имеет слабые места в части утилитарности. Основная претензия касается ограниченного пространства багажника. В отличие от европейских минивэнов (например, Mercedes-Benz V-класса или VW Multivan), китайская модель плохо приспособлена для перевозки крупногабаритных вещей или мебели.

Возможности трансформации салона минимальны: владелец может лишь сложить спинки сидений третьего ряда и сдвинуть их вперед, что недостаточно для полноценного использования автомобиля в качестве грузового транспорта. Однако в плане комфорта модель выигрывает за счет качественной шумоизоляции и уверенного поведения полного привода на заснеженных дорогах, несмотря на умеренный клиренс в 155 мм.