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Продажи новых легковых машин в России упали на 16,2% за прошедшую неделю

Авто

Российский авторынок зафиксировал резкое снижение темпов регистрации новых легковых автомобилей: за прошедшую неделю показатель упал на 16,2%. На учет встали 25,9 тыс. машин. После краткосрочного всплеска продаж рынок вернулся к средним значениям начала года, хотя в годовом выражении рост все еще сохраняется на уровне 7,1%.

Мужчина проверяет документы на автомобиле на авторынке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина проверяет документы на автомобиле на авторынке

Причины падения спроса

Снижение активности покупателей вызвано двумя факторами. Первый носит технический характер: завершился период постановки на учет автомобилей, которые были фактически проданы в конце второго квартала. Эта инерция статистики обычно приводит к временным колебаниям цифр.

Второй фактор связан с проблемами в сфере топливообеспечения. В отличие от статистических погрешностей, этот фактор оказывает прямое влияние на потребительское поведение и может создать долгосрочный негативный тренд.

"Краткосрочные колебания в статистике регистраций часто связаны с временным лагом между сделкой и визитом в ГИБДД. Однако топливный фактор — это системный риск. Если покупатель видит нестабильность в обеспечении базовых ресурсов для эксплуатации авто, это напрямую тормозит принятие решения о покупке нового транспортного средства", — объяснил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Ситуация в коммерческом секторе

Рынок коммерческого транспорта демонстрирует более тяжелую динамику. Здесь падение зафиксировано не только относительно предыдущих недель, но и в сравнении с прошлым годом. Спрос на легкий коммерческий транспорт (LCV) и грузовики снижается синхронно.

Сегмент Снижение за неделю Объем (ед.) Падение к прошлому году
LCV (легкий коммерческий) -10% 1338 -19,2%
Грузовики -15,6% 1010 -6,6%

Риски для продаж во втором полугодии

Несмотря на то, что итоги одной недели не позволяют делать окончательных выводов, общая тенденция вызывает опасения. Если технический эффект "допостановки" машин на учет исчезнет, рынок останется один на один с экономическими факторами. Топливный кризис может стать основным тормозом спроса во второй половине года, что приведет к пересмотру планов по продажам как для легковых, так и для коммерческих автомобилей.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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