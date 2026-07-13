Продажи новых легковых машин в России упали на 16,2% за прошедшую неделю

Российский авторынок зафиксировал резкое снижение темпов регистрации новых легковых автомобилей: за прошедшую неделю показатель упал на 16,2%. На учет встали 25,9 тыс. машин. После краткосрочного всплеска продаж рынок вернулся к средним значениям начала года, хотя в годовом выражении рост все еще сохраняется на уровне 7,1%.
Снижение активности покупателей вызвано двумя факторами. Первый носит технический характер: завершился период постановки на учет автомобилей, которые были фактически проданы в конце второго квартала. Эта инерция статистики обычно приводит к временным колебаниям цифр.
Второй фактор связан с проблемами в сфере топливообеспечения. В отличие от статистических погрешностей, этот фактор оказывает прямое влияние на потребительское поведение и может создать долгосрочный негативный тренд.
"Краткосрочные колебания в статистике регистраций часто связаны с временным лагом между сделкой и визитом в ГИБДД. Однако топливный фактор — это системный риск. Если покупатель видит нестабильность в обеспечении базовых ресурсов для эксплуатации авто, это напрямую тормозит принятие решения о покупке нового транспортного средства", — объяснил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
Рынок коммерческого транспорта демонстрирует более тяжелую динамику. Здесь падение зафиксировано не только относительно предыдущих недель, но и в сравнении с прошлым годом. Спрос на легкий коммерческий транспорт (LCV) и грузовики снижается синхронно.
|Сегмент
|Снижение за неделю
|Объем (ед.)
|Падение к прошлому году
|LCV (легкий коммерческий)
|-10%
|1338
|-19,2%
|Грузовики
|-15,6%
|1010
|-6,6%
Несмотря на то, что итоги одной недели не позволяют делать окончательных выводов, общая тенденция вызывает опасения. Если технический эффект "допостановки" машин на учет исчезнет, рынок останется один на один с экономическими факторами. Топливный кризис может стать основным тормозом спроса во второй половине года, что приведет к пересмотру планов по продажам как для легковых, так и для коммерческих автомобилей.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.