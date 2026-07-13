Шок от цен в автосалонах: бюджетный кореец изменил расстановку сил в Москве

Российский рынок подержанных и новых автомобилей из наличия пополнился бюджетным седаном Kia Pegas. Модель, созданная совместно инженерами из Южной Кореи и Китая, позиционируется как упрощенный аналог Kia Rio и может стать одним из самых дешевых новых седанов в Москве.

Фото: Wikipedia by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia Pegas

Ценовое позиционирование

На текущий момент Kia Pegas представлена в Москве через мультибрендовые салоны и частных перекупщиков. Минимальная стоимость автомобиля начинается от 1 739 900 рублей. Часть предложений доходит до 1 850 000 рублей в зависимости от продавца.

Модель дешевле ряда популярных китайских седанов, доступных на рынке. Для сравнения приведены стартовые цены основных конкурентов в схожем ценовом сегменте:

Модель Начальная цена (руб.) Kia Pegas 1 739 900 Changan Alsvin (2024) 1 889 900 Livan S6 Pro 2 084 000 Changan EadoPlus (2023) 2 379 900

Техника и оснащение

Автомобили собирают на заводе Dongfeng-Yueda-Kia в Китае. В Россию машины попадают неофициально, поэтому выбор комплектаций ограничен. Все доступные экземпляры выполнены в версии Comfort.

Силовая установка состоит из атмосферного двигателя объемом 1,4 литра (MPI) мощностью 95 л. с. и классического четырехступенчатого автомата. Этот мотор известен широким применением в таксопарках других стран, что говорит о его выносливости при больших пробегах.

Габариты седана позволяют конкурировать с более крупными классами: длина составляет 4300 мм (аналогично Hyundai Creta), ширина — 1700 мм, высота — 1460 мм. Колесная база равна 2570 мм, а объем багажника достигает 475 литров.

Комплектация Comfort минимальна. В ней предусмотрены:

две фронтальные подушки безопасности;

14-дюймовые литые диски и галогеновый свет;

кондиционер, люк в крыше и бортовой компьютер;

электропривод и обогрев зеркал;

аудиосистема с монохромным экраном, USB-порт и розетка 12В.

"Появление Kia Pegas через неофициальные каналы создает иллюзию доступности бренда, однако покупатель должен осознавать, что такая схема поставки полностью исключает заводскую гарантию. Владелец будет зависеть только от сервиса серого импортера или сторонних СТО, а поиск специфических запчастей для китайской версии Pegas может затянуться", — подчеркнул автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Особенности импорта

Kia Pegas не поставлялся в Россию официально, что ставит его в один ряд с другими "серыми" моделями, такими как компактвэн Kia Carens, который также встречается в продаже по цене от 2,6 млн рублей. Основной риск для покупателя заключается в отсутствии прямой поддержки производителя и неопределенности в вопросах сертификации и регистрации автомобиля.

Ответы на популярные вопросы

Есть ли у Kia Pegas гарантия?

Официальная гарантия Kia на эту модель в России не действует, так как автомобиль не предназначен для нашего рынка и ввезен неофициально.

Чем Pegas отличается от Rio?

Pegas является упрощенной версией Rio. Он имеет более скромное оснащение, базовый набор систем безопасности и ориентирован на рынки с низким ценовым порогом.