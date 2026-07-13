Владелец премиум-авто сменил Mercedes на Lynk & Co 900 из-за уровня оснащения

Переход с премиальных европейских марок на китайские автомобили становится массовым трендом даже среди самых консервативных владельцев. Кейс музыканта Ярослава Сумишевского, сменившего Mercedes-Benz GLS на Lynk & Co 900 за 8 млн рублей, подтверждает: китайские бренды перестали конкурировать только ценой, предложив уровень оснащения и комфорта, который в Европе часто доступен лишь за существенную доплату в виде опций.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Zeekr 9X

Почему произошла смена бренда

Выбор нового автомобиля был продиктован изменением структуры рынка. Ранее владельцы премиум-сегмента ориентировались исключительно на немецкий автопром, однако за последние годы расстановка сил изменилась. В качестве альтернативы рассматривался Zeekr 9X, но покупка сорвалась из-за технического нюанса: масса кроссовера превышает 3,5 тонны, что требует наличия водительского удостоверения другой категории.

В итоге выбор пал на Lynk & Co 900. Для пользователя, проводящего в машине значительную часть жизни из-за гастролей, приоритеты сместились от мощности и динамики к эргономике, шумоизоляции и внутреннему пространству.

"Смена потребительских предпочтений с европейского премиума на китайские бренды обусловлена не только уходом западных компаний, но и агрессивной политикой оснащения. Китайские производители включают в базовую или средне-высокую комплектацию те функции, которые у Mercedes или BMW всегда были дорогими опциями. Это создает иллюзию более высокой ценности автомобиля за те же деньги", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Технологический разрыв и оснащение

Основным преимуществом Lynk & Co 900 стал уровень комфорта, который стал доступен без дополнительных затрат. Владелец выделил несколько ключевых элементов, которые реально влияют на экономику и физическое состояние в длительных поездках:

Капитанские кресла второго ряда: снижают утомляемость пассажиров при многочасовых переездах.

снижают утомляемость пассажиров при многочасовых переездах. Климатическая система: позволяет независимо настраивать температуру для каждого пассажира.

позволяет независимо настраивать температуру для каждого пассажира. Функциональный бортовой холодильник: используется не только для напитков, но и для хранения продуктов в дороге.

используется не только для напитков, но и для хранения продуктов в дороге. Массаж сидений: перестал быть "функцией для галочки" и стал инструментом восстановления сил.

Особое внимание заслуживает интегрированная система караоке. Техническая реализация позволяет обрабатывать голос любого пассажира и выводить его через акустическую систему автомобиля в высоком качестве, что превращает салон в полноценную студию.

Особенности гибридной системы

Автомобиль оснащен гибридной установкой, которая позволяет проехать на чистом электричестве около 200 километров. Практика эксплуатации показала, что система способна к самостоятельному восполнению заряда батареи в процессе движения с использованием бензинового двигателя. Это избавляет водителя от необходимости постоянного поиска зарядных станций (ЭЗС), особенно в регионах с недостаточно развитой инфраструктурой.

Риски и сложности эксплуатации

Несмотря на высокий уровень комфорта, владение автомобилем, ввезенным без официального представительства бренда, сопряжено с рядом трудностей. Главная проблема — отсутствие заводской русификации и адаптации ПО под российский рынок.

Проблема Последствия для владельца Отсутствие официального дилера Необходимость искать сторонних специалистов для настройки Программное обеспечение Ручная установка сим-карт, русификация и настройка интернета Специфика гибрида Потребность в изучении механизмов подзарядки на ходу

Тем не менее, развитие сервисного рынка в России позволяет решать эти вопросы оперативно, хотя изначально такая конфигурация продукта снижает удобство покупки.

Ответы на популярные вопросы

Нужны ли спецправа для Zeekr 9X?

Да, если масса автомобиля превышает 3500 кг, стандартного водительского удостоверения категории "B" недостаточно.

Можно ли использовать гибрид без внешних зарядок?

В случае с Lynk & Co 900 — да, система способна самостоятельно подзаряжать аккумулятор от ДВС в процессе движения.

Как решается вопрос с языком интерфейса в "серых" авто?

Путем установки стороннего ПО и настройки систем связи через независимых специалистов по русификации.