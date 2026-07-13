Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подземный апокалипсис в Хабаровске: тонны ежедневных отходов вынудили службы работать на пределе
Камчатка закрывает двери: власти региона ужесточили правила для иностранных работников
Привычный маршрут стал дорогой ценой: водители столкнулись с новыми запретами у собственных домов
Пакетик с кухни оказался ценнее удобрений: морковь после такой подкормки приятно удивит
Обещали, но не выдали: Сахалинская область столкнулась с серьезным сбоем в поставках медикаментов
Бак пуст даже у губернатора: в Кировской области создан список первой очереди на АЗС
Полный провал авиаперевозок: Южно-Сахалинск перевел пассажиров на наземный транспорт
Крымский секрет лета раскрыт: забытые поселки у моря внезапно стали новыми магнитами для туристов
Осанка королевы: как убрать складки на спине и почувствовать себя увереннее

Владелец премиум-авто сменил Mercedes на Lynk & Co 900 из-за уровня оснащения

Авто

Переход с премиальных европейских марок на китайские автомобили становится массовым трендом даже среди самых консервативных владельцев. Кейс музыканта Ярослава Сумишевского, сменившего Mercedes-Benz GLS на Lynk & Co 900 за 8 млн рублей, подтверждает: китайские бренды перестали конкурировать только ценой, предложив уровень оснащения и комфорта, который в Европе часто доступен лишь за существенную доплату в виде опций.

Zeekr 9X
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Zeekr 9X

Почему произошла смена бренда

Выбор нового автомобиля был продиктован изменением структуры рынка. Ранее владельцы премиум-сегмента ориентировались исключительно на немецкий автопром, однако за последние годы расстановка сил изменилась. В качестве альтернативы рассматривался Zeekr 9X, но покупка сорвалась из-за технического нюанса: масса кроссовера превышает 3,5 тонны, что требует наличия водительского удостоверения другой категории.

В итоге выбор пал на Lynk & Co 900. Для пользователя, проводящего в машине значительную часть жизни из-за гастролей, приоритеты сместились от мощности и динамики к эргономике, шумоизоляции и внутреннему пространству.

"Смена потребительских предпочтений с европейского премиума на китайские бренды обусловлена не только уходом западных компаний, но и агрессивной политикой оснащения. Китайские производители включают в базовую или средне-высокую комплектацию те функции, которые у Mercedes или BMW всегда были дорогими опциями. Это создает иллюзию более высокой ценности автомобиля за те же деньги", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Технологический разрыв и оснащение

Основным преимуществом Lynk & Co 900 стал уровень комфорта, который стал доступен без дополнительных затрат. Владелец выделил несколько ключевых элементов, которые реально влияют на экономику и физическое состояние в длительных поездках:

  • Капитанские кресла второго ряда: снижают утомляемость пассажиров при многочасовых переездах.
  • Климатическая система: позволяет независимо настраивать температуру для каждого пассажира.
  • Функциональный бортовой холодильник: используется не только для напитков, но и для хранения продуктов в дороге.
  • Массаж сидений: перестал быть "функцией для галочки" и стал инструментом восстановления сил.

Особое внимание заслуживает интегрированная система караоке. Техническая реализация позволяет обрабатывать голос любого пассажира и выводить его через акустическую систему автомобиля в высоком качестве, что превращает салон в полноценную студию.

Особенности гибридной системы

Автомобиль оснащен гибридной установкой, которая позволяет проехать на чистом электричестве около 200 километров. Практика эксплуатации показала, что система способна к самостоятельному восполнению заряда батареи в процессе движения с использованием бензинового двигателя. Это избавляет водителя от необходимости постоянного поиска зарядных станций (ЭЗС), особенно в регионах с недостаточно развитой инфраструктурой.

Риски и сложности эксплуатации

Несмотря на высокий уровень комфорта, владение автомобилем, ввезенным без официального представительства бренда, сопряжено с рядом трудностей. Главная проблема — отсутствие заводской русификации и адаптации ПО под российский рынок.

Проблема Последствия для владельца
Отсутствие официального дилера Необходимость искать сторонних специалистов для настройки
Программное обеспечение Ручная установка сим-карт, русификация и настройка интернета
Специфика гибрида Потребность в изучении механизмов подзарядки на ходу

Тем не менее, развитие сервисного рынка в России позволяет решать эти вопросы оперативно, хотя изначально такая конфигурация продукта снижает удобство покупки.

Ответы на популярные вопросы

Нужны ли спецправа для Zeekr 9X?

Да, если масса автомобиля превышает 3500 кг, стандартного водительского удостоверения категории "B" недостаточно.

Можно ли использовать гибрид без внешних зарядок?

В случае с Lynk & Co 900 — да, система способна самостоятельно подзаряжать аккумулятор от ДВС в процессе движения.

Как решается вопрос с языком интерфейса в "серых" авто?

Путем установки стороннего ПО и настройки систем связи через независимых специалистов по русификации.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Последние материалы
Кадровый переворот в районах Алтайского края: перестановки в руководстве изменили расстановку сил
Районы Севастополя разделили на очереди: сбой в энергосистеме региона лишил город привычного комфорта
Жизнь без света стала реальностью: установили жесткий критерий для получения выплат в Крыму
Медики больше не будут бегать между зданиями: новый объект в Пинежском округе объединит службы
Топливный кризис бьет по рыбе: бизнес перекраивает маршруты на ходу
Тунгокоченский округ: размыв региональной дороги Усугли — Кыкер отрезал три села от центра
Эффект влажных ногтей: почему этот маникюр стал главным бьюти-трендом 2026 года
ЕС затеял большую торговую перестройку: Пекин может оставить Европу без главного ресурса
Инвесторы сменили квартиры на депозиты: обвал первичного рынка в Москве ударил по планам застройщиков
Конфликт Ирана и США уже получил дату финала: развязку связали с переменами в Белом доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.