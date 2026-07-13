Владелец премиум-авто сменил Mercedes на Lynk & Co 900 из-за уровня оснащения

Переход с премиальных европейских марок на китайские автомобили становится массовым трендом даже среди самых консервативных владельцев. Кейс музыканта Ярослава Сумишевского, сменившего Mercedes-Benz GLS на Lynk & Co 900 за 8 млн рублей, подтверждает: китайские бренды перестали конкурировать только ценой, предложив уровень оснащения и комфорта, который в Европе часто доступен лишь за существенную доплату в виде опций.
Выбор нового автомобиля был продиктован изменением структуры рынка. Ранее владельцы премиум-сегмента ориентировались исключительно на немецкий автопром, однако за последние годы расстановка сил изменилась. В качестве альтернативы рассматривался Zeekr 9X, но покупка сорвалась из-за технического нюанса: масса кроссовера превышает 3,5 тонны, что требует наличия водительского удостоверения другой категории.
В итоге выбор пал на Lynk & Co 900. Для пользователя, проводящего в машине значительную часть жизни из-за гастролей, приоритеты сместились от мощности и динамики к эргономике, шумоизоляции и внутреннему пространству.
"Смена потребительских предпочтений с европейского премиума на китайские бренды обусловлена не только уходом западных компаний, но и агрессивной политикой оснащения. Китайские производители включают в базовую или средне-высокую комплектацию те функции, которые у Mercedes или BMW всегда были дорогими опциями. Это создает иллюзию более высокой ценности автомобиля за те же деньги", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
Основным преимуществом Lynk & Co 900 стал уровень комфорта, который стал доступен без дополнительных затрат. Владелец выделил несколько ключевых элементов, которые реально влияют на экономику и физическое состояние в длительных поездках:
Особое внимание заслуживает интегрированная система караоке. Техническая реализация позволяет обрабатывать голос любого пассажира и выводить его через акустическую систему автомобиля в высоком качестве, что превращает салон в полноценную студию.
Автомобиль оснащен гибридной установкой, которая позволяет проехать на чистом электричестве около 200 километров. Практика эксплуатации показала, что система способна к самостоятельному восполнению заряда батареи в процессе движения с использованием бензинового двигателя. Это избавляет водителя от необходимости постоянного поиска зарядных станций (ЭЗС), особенно в регионах с недостаточно развитой инфраструктурой.
Несмотря на высокий уровень комфорта, владение автомобилем, ввезенным без официального представительства бренда, сопряжено с рядом трудностей. Главная проблема — отсутствие заводской русификации и адаптации ПО под российский рынок.
|Проблема
|Последствия для владельца
|Отсутствие официального дилера
|Необходимость искать сторонних специалистов для настройки
|Программное обеспечение
|Ручная установка сим-карт, русификация и настройка интернета
|Специфика гибрида
|Потребность в изучении механизмов подзарядки на ходу
Тем не менее, развитие сервисного рынка в России позволяет решать эти вопросы оперативно, хотя изначально такая конфигурация продукта снижает удобство покупки.
Да, если масса автомобиля превышает 3500 кг, стандартного водительского удостоверения категории "B" недостаточно.
В случае с Lynk & Co 900 — да, система способна самостоятельно подзаряжать аккумулятор от ДВС в процессе движения.
Путем установки стороннего ПО и настройки систем связи через независимых специалистов по русификации.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.