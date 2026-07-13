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Смелый эксперимент в Индии: пересадили люксовый фасад на бюджетный каркас

Авто

Японский автоконцерн Nissan представил на индийском рынке кроссовер Tekton, который делит техническую базу с популярным бюджетником Dacia Duster. Несмотря на родство с недорогими моделями, экстерьер автомобиля выполнен в солидном стиле флагманского внедорожника Patrol. Фронтальную часть украшает массивная оптика с Г-образной диодной обводкой и крупный щит радиаторной решетки, а нижний сегмент бампера защищен широкой накладкой, имитирующей алюминий. Подобное обновление облика заставляет вспомнить, как легендарная российская модель также недавно прошла путь серьезной модернизации.

nissan patrol
Фото: wikipediа by Dxbma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
nissan patrol

Техническое оснащение и интерьер новинки

Внутреннее убранство Tekton во многом повторяет архитектуру донорского Duster, хотя инженеры использовали более качественные отделочные материалы для повышения статуса автомобиля. В распоряжении водителя находится цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и центральный экран мультимедийной системы на 10,1 дюйма. В перечень дополнительных опций включены такие премиальные функции, как вентиляция передних кресел, панорамное остекление крыши и электрический привод двери багажника.

Силовая линейка кроссовера представлена двумя бензиновыми агрегатами. Базовые версии комплектуются литровым турбомотором мощностью 100 л.с., работающим в паре с механической трансмиссией. Для более требовательных водителей предложен двигатель объемом 1,3 литра, развивающий 161 л.с., который может агрегатироваться как с МКПП, так и с классическим шестиступенчатым автоматом. Стоит отметить, что в сегменте бюджетных автомобилей такие мощные связки встречаются нечасто. Как сообщает "За рулём", стартовый ценник на новинку в переводе на российскую валюту составляет около 837 тысяч рублей.

"Использование глобальных платформ позволяет существенно снизить себестоимость, однако для рынков с жесткой конкуренцией крайне важен визуальный бренд-код, поэтому Nissan и придал машине черты более дорогого Patrol", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Ответы на популярные вопросы о Nissan Tekton

На какой платформе построен новый кроссовер?

Автомобиль базируется на архитектуре CMF-B, которая используется в актуальном поколении Renault и Dacia Duster.

С какими двигателями продается автомобиль?

Покупателям доступны литровый турбомотор на 100 л.с. и более мощный агрегат 1.3 турбо, выдающий 161 л.с.

Есть ли у Tekton версия с автоматической коробкой передач?

Да, классический 6-диапазонный автомат доступен в паре с более мощным 161-сильным двигателем.

Чем Tekton отличается от Duster внешне?

Главное отличие — полностью переработанная передняя часть в стиле Nissan Patrol с характерной решеткой и светодиодными огнями.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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