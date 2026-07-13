Смелый эксперимент в Индии: пересадили люксовый фасад на бюджетный каркас

Японский автоконцерн Nissan представил на индийском рынке кроссовер Tekton, который делит техническую базу с популярным бюджетником Dacia Duster. Несмотря на родство с недорогими моделями, экстерьер автомобиля выполнен в солидном стиле флагманского внедорожника Patrol. Фронтальную часть украшает массивная оптика с Г-образной диодной обводкой и крупный щит радиаторной решетки, а нижний сегмент бампера защищен широкой накладкой, имитирующей алюминий. Подобное обновление облика заставляет вспомнить, как легендарная российская модель также недавно прошла путь серьезной модернизации.
Внутреннее убранство Tekton во многом повторяет архитектуру донорского Duster, хотя инженеры использовали более качественные отделочные материалы для повышения статуса автомобиля. В распоряжении водителя находится цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и центральный экран мультимедийной системы на 10,1 дюйма. В перечень дополнительных опций включены такие премиальные функции, как вентиляция передних кресел, панорамное остекление крыши и электрический привод двери багажника.
Силовая линейка кроссовера представлена двумя бензиновыми агрегатами. Базовые версии комплектуются литровым турбомотором мощностью 100 л.с., работающим в паре с механической трансмиссией. Для более требовательных водителей предложен двигатель объемом 1,3 литра, развивающий 161 л.с., который может агрегатироваться как с МКПП, так и с классическим шестиступенчатым автоматом. Стоит отметить, что в сегменте бюджетных автомобилей такие мощные связки встречаются нечасто. Как сообщает "За рулём", стартовый ценник на новинку в переводе на российскую валюту составляет около 837 тысяч рублей.
"Использование глобальных платформ позволяет существенно снизить себестоимость, однако для рынков с жесткой конкуренцией крайне важен визуальный бренд-код, поэтому Nissan и придал машине черты более дорогого Patrol", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.
Автомобиль базируется на архитектуре CMF-B, которая используется в актуальном поколении Renault и Dacia Duster.
Покупателям доступны литровый турбомотор на 100 л.с. и более мощный агрегат 1.3 турбо, выдающий 161 л.с.
Да, классический 6-диапазонный автомат доступен в паре с более мощным 161-сильным двигателем.
Главное отличие — полностью переработанная передняя часть в стиле Nissan Patrol с характерной решеткой и светодиодными огнями.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.