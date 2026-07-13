Битва китайских кроссоверов в России: технические нюансы предопределили лидера по продажам

Китайские автопроизводители перешли к стратегии глубокой адаптации своих моделей под специфические требования российского рынка. В то время как Changan и Haval обновили свои кроссоверы, ориентируясь на запросы местных покупателей (включая внедрение полного привода и улучшение эргономики), Geely Cityray остался в более стандартном исполнении. Это различие в подходах напрямую влияет на поведение автомобилей в реальных условиях эксплуатации — от проходимости в карьере до динамики на трассе.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Китайские кроссоверы

Сравнение проходимости и динамики

Тесты на бездорожье выявили принципиальную разницу в возможностях моделей. Передний привод Geely Cityray делает его исключительно "асфальтовым" автомобилем. В свою очередь, полноприводные Changan Uni-S и Haval H3 показали разные результаты при штурме песчаного холма.

Haval H3 уверенно преодолел препятствие, но только после отключения противобуксовочной системы, которая в стандартном режиме ограничивала тягу. Особенностью модели стала работа роботизированной коробки передач: при остановке в подъеме автомобиль скатывается назад, что вынуждает проходить препятствие с хода.

Changan Uni-S обладает более гибким набором внедорожных режимов ("Снег", "Грязь", "Песок"), что позволило ему покорить вершину без отключения ESP. Однако в режиме "Песок" была зафиксирована слабая работа межколесной муфты BorgWarner — при повышенной нагрузке появился характерный запах перегрева.

На асфальте лидерство по управляемости и стабильности в поворотах удержал Geely Cityray. Changan Uni-S, несмотря на максимальную мощность в 181 л. с., показал разгон до 100 км/ч за 9,4 с — такой же результат, как и у Cityray. Haval H3 оказался медленнее всех (10,4 с), что объясняется большей массой автомобиля (примерно на 200 кг тяжелее конкурентов) и повышенным расходом топлива — в среднем 9 литров на 100 км.

"Разница в динамике и расходе топлива между этими моделями напрямую связана с массой и настройками трансмиссии. Для российского потребителя критически важным становится баланс между весом автомобиля и эффективностью его привода, особенно при эксплуатации в регионах с плохими дорогами", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Технические характеристики и цены

Модель Двигатель (л.с.) Сборка Цена от Geely Cityray 1.5 л (147 л. с.) Импорт из КНР 2 849 990 ₽ Changan Uni-S 1.5 л (181 л. с.) Калининград 2 979 900 ₽ Haval H3 1.5 л (177 л. с.) Тула 2 699 000 ₽

Комфорт и эргономика салона

В обновленном Haval H3 заметно улучшилась обзорность за счет увеличения площади заднего стекла и установки заднего стеклоочистителя. В салоне появились голосовой помощник, руль с утолщенным ободом и более мощная беспроводная зарядка (50 Вт). По плавности хода H3 лидирует, эффективно фильтруя мелкие неровности, хотя на крупных ямах возможны пробои подвески.

Changan Uni-S отказался от спорного авангардного дизайна интерьера в пользу классической схемы. Однако в эргономике остались недочеты: нелогичное включение адаптивного круиз-контроля и неудобный рычаг поворотников. Подвеска Uni-S энергоемкая, но на "гребенке" тряска ощущается сильнее, чем у конкурентов.

Geely Cityray демонстрирует самую высокую стабильность на трассе, но проигрывает в акустическом комфорте из-за сильного гула шин после 60 км/ч. В медиасистеме интегрирован сервис VK Видео, но отмечены проблемы с качеством сборки (зазоры экрана) и нестабильная работа электроники при запуске двигателя.

Итоги и рыночные позиции

По совокупности характеристик модели оказались очень близки, но каждый из них сместил акценты в разную сторону. Geely Cityray остается эталоном по части шасси и работы силового агрегата. Haval H3 стал более комфортным и эргономичным, но при этом оказался самым дорогим в содержании из-за расхода топлива.

Наибольший рыночный успех в последнее время продемонстрировал Changan Uni-S. Сочетание полноприводной модификации и доступной цены позволило модели занять шестое место по продажам на российском рынке по итогам мая.