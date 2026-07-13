Бензиновая паника стала золотой жилой: мошенники придумали новые ловушки для водителей

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Дефицит горючего в 2026 году спровоцировал волну киберпреступности. Злоумышленники используют очереди на АЗС и ажиотаж в регионах как рычаг для кражи личных данных. Водители теряют доступ к финансовым приложениям и аккаунтам в мессенджерах, пытаясь сэкономить время при поиске дефицитного ресурса.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Продажа мест и взлом мессенджеров

Основной удар приходится на владельцев смартфонов, доверяющих внешним сайтам бронирования. Мошенники копируют интерфейсы известных нефтяных компаний, предлагая занять место в очереди онлайн. Система запрашивает подтверждение через код из SMS. Вместо регистрации на заправку этот код активирует перенос аккаунта Telegram на устройство злоумышленника. Доступ к переписке позволяет шантажировать владельца или рассылать просьбы о деньгах по списку контактов.

"Схема с перехватом сессий в мессенджерах крайне опасна из-за доверия пользователей к знакомым брендам. Люди не читают текст в системном сообщении от сервиса, отдавая ключи от своей цифровой жизни за призрачную возможность заправиться быстрее", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Риски возрастают, когда водители игнорируют правила безопасности на АЗС и пытаются решить проблемы через посредников. Подобная спешка приводит к тому, что бензин по ссылке становится инструментом для кражи банковских сбережений. Официальные сети АЗС не используют внешние страницы для управления очередями, все операции проходят только через сертифицированное программное обеспечение.

Вирусы под видом карт наличия топлива

Вторая угроза скрывается в чатах и группах автовладельцев. Там распространяют ссылки на приложения, которые якобы в реальном времени показывают остатки горючего на станциях. После установки такая программа получает доступ к чтению уведомлений и управлению системными процессами. Это типичный шпионский софт, нацеленный на перехват одноразовых паролей от онлайн-банков. Владелец может даже не заметить, как с его счетов спишут средства, так как вирус скрывает входящие оповещения от финансовой организации.

Метод обмана Основная цель преступников
Фальшивые приложения-карты Кража логинов и паролей от банков через вирус-шпион
Сайты бронирования очереди Взлом аккаунтов в Telegram для рассылки спама и шантажа
Опросы за литры бензина Сбор паспортных данных и взлом портала Госуслуг

Иногда мошенники играют на более простых чувствах, выставляя объявления о продаже топлива в канистрах по ценам ниже рыночных. Однако низкая цена машины или бензина всегда является маркером ловушки. Стоит помнить, что хранение бензина в сомнительной таре и его покупка с рук несут угрозу не только кошельку, но и техническому состоянию двигателя.

"Подобные вирусы маскируются под полезный софт, но их задача — выпотрошить счета пользователя. Любое приложение, загруженное не из официального маркета, — это прямая угроза безопасности данных", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Фишинг через фальшивые акции брендов

Третий сценарий задействует социальную инженерию под видом государственной поддержки или бонусов от нефтяников. Пользователю предлагают пройти опрос, чтобы получить лимит топлива. Для получения выплаты или купона требуется авторизация через портал Госуслуг на поддельной странице. Ввод данных дает преступникам полный контроль над личным кабинетом гражданина, включая возможность оформления микрозаймов на его имя.

Сложность ситуации усугубляется тем, что на рынке появляются новые стандарты топлива, что запутывает потребителей и заставляет их искать разъяснения на случайных ресурсах. В погоне за информацией или экономией водители совершают ошибки, которые влекут за собой дорогостоящий ремонт топливной системы или потерю цифровой личности.

"Мошенники действуют профессионально, создавая чувство дефицита и срочности. Они знают, что напуганный или спешащий водитель теряет бдительность и готов нажать на любую кнопку ради литра топлива", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о защите от топливного мошенничества

Как отличить настоящий сайт АЗС от поддельного?

Проверьте адрес в строке браузера — он должен точно совпадать с официальным доменом компании. Наличие замочка рядом с URL не гарантирует безопасность. Крупные сети не требуют ввода кодов из SMS для просмотра очереди.

Безопасно ли покупать бензин у частников в разгар дефицита?

Нет. Помимо риска нарваться на разбавленное горючее, вы можете стать жертвой физического грабежа или получить фальшивые купюры при сдаче. Официальная торговля ГСМ жестко регламентирована законом.

Что делать, если я ввел данные на подозрительном ресурсе?

Немедленно смените пароли в банковских приложениях и на Госуслугах. Завершите все активные сессии в мессенджере Telegram через настройки конфиденциальности и свяжитесь с банком для блокировки счетов.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автоэлектрик Кирилл Семёнов, юрист Анастасия Гущина
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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