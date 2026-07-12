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Массовое отключение дорожных комплексов: владельцы машин столкнулись с неожиданным финалом проверок

Авто

Эпоха "всевидящего ока" на каждом столбе дала трещину. Дорожные камеры, годами выкачивавшие деньги из кошельков водителей, начали гаснуть одна за другой. Это не технический сбой и не атака хакеров. Это принудительная чистка рядов. Власти поняли, что превратили контроль за дорогами в доходный бизнес, и теперь пытаются вернуть системе хоть каплю логики. Старые железные ящики, стоявшие в кустах "на всякий случай", больше не вписываются в новые правила. Их либо сносят, либо переводят в режим бесполезных декораций.

Камеры
Фото: commons.wikimedia.org by Бенуа Приёр, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Камеры

Новые правила игры: где теперь законно "ловить" нарушителей

Раньше комплексы видеофиксации плодились как грибы после дождя. Теперь гайки закрутили. Поставить камеру там, где просто удобно собирать жатву, нельзя. Теперь каждый "электронный инспектор" обязан оправдывать свое существование статистикой крови и разбитого железа. Приоритет отдан перекресткам, пешеходным переходам и выделенкам. Если участок не считается очагом аварийности, камера превращается в тыкву. Власти обязаны доказать, что прибор снижает риск ДТП, а не пополняет бюджет.

"Многие камеры стояли там, где потребность в них высосана из пальца. Теперь их приходится перенастраивать или вовсе отключать, потому что обосновать их наличие по новым нормам невозможно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

После ревизии выяснилось, что сотни камер работали "вне закона". В некоторых регионах их просто оставили работать вхолостую — они следят за потоком, замеряют трафик, но "письма счастья" за превышение скорости слать перестали. Система замерла в ожидании демонтажа или переноса на новые, более опасные точки.

Миллионы в пустоту: почему перенастройка комплексов — это больно

Перенос одного комплекса — это не просто прикрутить ящик к другому столбу. Это полноценная инженерная операция. Нужно снять оборудование, перевезти, заново запитать, подать связь и откалибровать. Ценник за "переезд" одного устройства достигает 500 тысяч рублей. Для дотационных регионов это превращается в бюджетную катастрофу. Денег на массовую логистику нет, поэтому камеры просто выключают. Они висят мертвым грузом, напоминая о временах, когда правила установки были мягче.

Статус камеры Последствия для водителя
Временно отключена Штраф не приходит, фиксация не ведется
Режим наблюдения Штрафов нет, данные идут в аналитический центр
Перенос на новую точку Высокий риск получить штраф на новом месте

"Если камера стоит в зоне, не соответствующей новым требованиям, штраф можно отменить. Но ГИБДД сама сейчас старается вычищать такие сомнительные участки", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

География отключений: от Подмосковья до Сибири

Процесс идет неравномерно. В Московской области в "засаду" попали сразу 87 комплексов — их работу приостановили до лучших времен. Татарстан, всегда лидировавший по плотности наблюдения, деактивировал 95 камер. В Иркутской области под аудит попали 53 устройства. В то же время Новосибирская и Воронежская области пережили реформу почти без потерь. Там камеры изначально ставили не в кустах ради прибыли, а на реальных местах концентрации аварий. Москва же стоит особняком: столичные чиновники сохранили за собой право решать, где "прищучить" нарушителя, поэтому массового сноса камер в мегаполисе не будет.

"Контроль за камерами со стороны прокуратуры усилился. Теперь любой необоснованный штраф со спорной точки может стать поводом для серьезной проверки законности установки всего комплекса", — рассказал в беседе с Pravda. Ru эксперт по БДД Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о реформе камер

Как узнать, работает ли камера на моем маршруте?

Актуальные данные о работающих комплексах и их расположении обязаны публиковать на официальном сайте Госавтоинспекции. Если камеры нет на карте — штраф с нее будет незаконным.

Можно ли оспорить штраф, если камера стоит "по старинке"?

Да. Если вы получили постановление с участка, который не соответствует новым нормам безопасности, это повод для обращения в прокуратуру или обжалования через ГАИ.

Вернут ли камеры на прежние места?

Только в одном случае: если после отключения прибора на этом участке снова зафиксируют резкий рост аварийности. Безопасность — единственный легитимный повод для возврата.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист Олег Зорин, эксперт по БДД Андрей Киселёв
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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