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Пустой бак больше не застанет врасплох: искать АЗС с нужным топливом стало намного проще

Авто

Российские банки начали интеграцию данных о наличии горючего на АЗС в свои цифровые платформы. Новый сервис Альфа-Банка охватывает 21 тысячу станций, позволяя водителям видеть остатки бензина и дизеля в реальном времени через алгоритмы анализа платежных операций и фискальных данных.

Бензоколонки на заправке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензоколонки на заправке

Банковский сектор против топливной неопределенности

Финансовые организации трансформируют свои мобильные приложения в многофункциональные инструменты для автомобилистов. Запуск мониторинга заправок от Альфа-Банка стал ответом на аналогичные решения Сбера и Т-Банка. Система позволяет не только находить ближайшие точки, но и фильтровать станции по марке топлива, что критично для владельцев дизельных машин в периоды сезонного обновления ассортимента.

"Такие сервисы стали возможны благодаря анализу транзакций. Если по конкретному терминалу на АЗС проходят платежи, значит, горючее по этой номенклатуре есть в наличии. Это гораздо точнее, чем ручное обновление данных персоналом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Важно учитывать, что правила заправки автомобиля запрещают оставлять двигатель включенным, однако многие ищут АЗС в спешке, нарушая нормы безопасности. Новые приложения решают проблему лишних маневров. Доступ к карте открыт для всех пользователей, независимо от наличия счета в банке. Это расширяет охват аудитории и повышает точность данных за счет массовости запросов.

Принципы работы систем мониторинга

Технологическая основа сервиса опирается на информацию от операторов фискальных данных и десятки тысяч POS-терминалов. Искусственный интеллект обрабатывает поток чеков, отсеивая случайные сбои. В планах разработчиков значится запуск прямой оплаты через приложение, что избавит водителей от необходимости посещать кассу и позволит экономить время в очередях.

"Техническое состояние датчиков на станциях иногда дает сбои, поэтому банковская верификация через реальные покупки — самый надежный фильтр. Это снижает риск приехать к пустой колонке", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев специально для Pravda.Ru.

Иногда поездка за топливом сопровождается закупкой запаса в канистры. Однако нормы провоза бензина жестко регламентированы законом. Попытка заправить лишний объем может закончиться претензиями со стороны дорожной полиции. Приложения помогут избежать таких ситуаций, выстраивая маршруты через станции с подтвержденным наличием ресурса.

Для тех, кто стремится к максимальной автономности, существуют современные решения. Например, гибрид Geely демонстрирует впечатляющую дальность хода, снижая зависимость от плотности сети АЗС. Тем не менее для большинства владельцев классических ДВС актуальность точных карт только растет.

Сравнение охвата сервисов поиска топлива

Конкуренция между банками и агрегаторами привела к созданию нескольких крупных баз данных. Каждая опирается на собственные источники информации.

Организация Количество АЗС в базе
Альфа-Банк 21 000
Сбер 23 000
Т-Банк 20 000

Несмотря на обилие заправок, водителям стоит помнить о правах льготников. Существуют определенные обслуживание на автозаправках и правила приоритета, которые позволяют спецслужбам и инвалидам заправляться быстрее остальных. Игнорирование этого факта часто ведет к конфликтам, которые не решит ни одно мобильное приложение.

"При использовании таких сервисов важно смотреть на время последнего обновления данных. Если транзакции на АЗС не фиксировались более часа, информация может быть неактуальной", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв в беседе с Pravda.Ru.

Особую осторожность стоит проявлять при желании залить бак под пробку. Современная топливная система крайне чувствительна к переливу. Лишний литр может вывести из строя угольный адсорбер, что приведет к дорогостоящему ремонту электроники. Сервис поиска лишь помогает найти ресурс, но не заменяет здравый смысл при эксплуатации машины.

Ответы на популярные вопросы о поиске топлива

Как сервис узнает о наличии бензина на АЗС?

Система анализирует данные о покупках через терминалы оплаты. Если клиенты успешно оплачивают конкретную марку топлива, алгоритм подтверждает его наличие на карте.

Нужно ли быть клиентом банка для использования карты?

Нет, сервис поиска в мобильном приложении доступен всем пользователям без ограничений по клиентскому статусу.

Отражаются ли на карте очереди?

На данный момент полноценный мониторинг очередей реализован в картах Яндекса, банковские сервисы фокусируются преимущественно на наличии самого ресурса.

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Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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